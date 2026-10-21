Mẹ ruột H'Hen Niê gây chú ý khi lần đầu đến châu Âu

H'Hen Niê nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình không chỉ nằm ở những địa danh sẽ ghé thăm. Điều cô trân trọng hơn cả là khoảng thời gian được ở bên bố mẹ, chồng và con gái. "Chuyến đi này ngoài việc được du lịch, ngắm nhìn cảnh đẹp còn là khoảng thời gian có ba mẹ, chồng con ở bên nên rất ý nghĩa với mình. Chúc hành trình của gia đình thật vui vẻ và bình an", cô bày tỏ.