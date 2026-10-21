Mẹ ruột H'Hen Niê gây chú ý khi lần đầu đến châu Âu
GĐXH - Mẹ ruột H'Hen Niê quấn khăn kín mít vì không chịu được cái lạnh châu Âu khiến fan bật cười vì trước đó, nàng hậu từng tiết lộ muốn ba mẹ được nhìn thấy tuyết rơi.
Trong những hình ảnh được đăng tải, nét hài hước của bé Harley khiến fan không khỏi thích thú. "Đây là Mộc Đan 13 tháng tuổi đi Nachod", ông xã H'Hen Niê chia sẻ.
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