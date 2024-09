Mẹ ruột Kasim Hoàng Vũ bật khóc: 'Tôi mong trời đất soi xét lại'

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô và các đồng nghiệp tới nhà của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ để thăm anh.



Được biết, Kasim Hoàng Vũ đang bị một căn bệnh hiểm nghèo, rất đau đớn nhưng vẫn đứng bếp để nấu ăn cho nhà hàng, không ngồi yên một chỗ.

Thúy Nga bật khóc khi nhìn Kasim Hoàng Vũ

Tại buổi gặp mặt, Kasim vẫn tự tay vào bếp nấu nướng cho các đồng nghiệp dù đang rất đau, khiến ai cũng khâm phục. Vì quá đau nên Kasim Hoàng Vũ không thể nói được, chỉ ngồi tiếp chuyện mọi người.

Thúy Nga nhìn hình ảnh Kasim liền bật khóc nói: "Tôi rất cảm kích khi thấy Kasim đang bệnh mà vẫn mở được nhà hàng, bươn chải cuộc sống, không cần nhờ vả ai. Hôm nay, cho tôi được đãi bữa ăn này.

Tôi xin gửi tặng anh Kasim 1000 đô. Tôi nhìn anh Kasim mà rớt nước mắt vì thấy anh đau quá, đau tới mức không nói được. Tôi biết ở bên này chi phí rất tốn kém mà anh Kasim vẫn mở được nhà hàng, nấu ăn rất ngon, tự làm việc dù bệnh tật, quá nghị lực.

Tôi mong khán giả sẽ đến ủng hộ Kasim. Kasim rất nghị lực, đang bệnh như vậy mà vẫn vào bếp mỗi ngày để nấu nướng, buôn bán, mưu sinh, không bao giờ than vãn, kêu gọi ai. Tôi mong anh chị em nghệ sĩ, khán giả ủng hộ Kasim.

Mẹ của Kasim Hoàng Vũ là ca sĩ Bích Phương cũng bật khóc chia sẻ: "Bây giờ nhiều bệnh kỳ lạ lắm, nó không có triệu chứng gì cho tới khi đau nhức ra thì đã muộn. Năm 2020 Kasim vẫn còn đi show, khỏe mạnh. Kasim hồi nhỏ đến lớn cũng ít bệnh, chỉ bị viêm xoang. Nhiều người đang khỏe mạnh rồi cũng đổ bệnh.

Mẹ Kasim bật khóc

Kasim nghị lực lắm, không bao giờ than, đau vẫn không than. Kasim còn dặn tôi rằng những gì tiêu cực phải đóng lại, qua đây là phải vui, không được buồn, không được khóc.

Tôi là mẹ mà còn khâm phục Kasim, chưa bao giờ Kasim gọi cho tôi than đau, than cực, than khổ. Kasim còn là người con rất có hiếu.

Tôi mong trời đất nghĩ lại. Kasim rất hiếu thảo, lo cho mẹ, lo cho ông bà ngoại, để tôi có điều kiện đi lo cho cộng đồng. Tôi cũng đã đi làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ bệnh nhân ung thư, giờ tôi chỉ còn mỗi Kasim. Tôi mong trời đất soi xét lại".