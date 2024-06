Tối 26/6, nguồn tin của PLO cho biết, công an phường Minh Phương (TP Việt Trì) vừa tiếp nhận thông tin mẹ ruột và bạn trai bạo hành con trai 11 tuổi. Công an phường đề xuất chuyển Công an TP Việt Trì điều tra, làm rõ.

Vụ việc được người dân trình báo lúc 00 giờ 15 phút ngày 26/6. Nơi xảy ra vụ mẹ ruột và bạn trai bạo hành con trai 11 tuổi là nhà của chị C.T.N ở khu Vân Cơ.

Những vết thương trên người cháu C.S.N.M. Ảnh: Xuân Nguyễn

Nạn nhân là cháu C.S.N.M (11 tuổi, con trai chị C.T.N). Người có hành vi bạo hành cháu C.S.N.M lại chính là chị C.T.N (mẹ cháu) và L.X.H (bạn trai chị C.T.N).

Theo trình báo của người dân, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 25/6, họ nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc tại nhà chị C.T.N nên đến hỏi thăm. Tại đây, cùng với việc cháu M kêu khóc, người dân phát hiện trên người cháu còn có nhiều thương tích.

Qua hỏi thăm, cháu M cho biết bị mẹ đẻ và L.X.H dùng đoạn dây điện đánh.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Minh Phương đã mời hai người liên quan lên làm việc và thu giữ đoạn dây điện. Cháu M được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra sức khỏe .

Qua điều tra ban đầu, công an phường Minh Phương nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của việc bạo hành trẻ em nên đề xuất chuyển Công an TP Việt Trì điều tra, làm rõ.