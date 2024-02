Minh tinh hạng A hiện đi rửa bát thuê và làm công việc dọn dẹp nhà cho các nghệ sĩ

Nữ diễn viên nổi tiếng Choi Kang Hee bỗng dưng mất hút khỏi làng giải trí Hàn Quốc trong khoảng 3 năm qua. Tới tối 1/2, truyền thông Hàn bất ngờ hé lộ về tung tích hiện tại của minh tinh họ Choi sau khi tạm dừng diễn xuất. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1977 hiện đang làm nhân viên vệ sinh môi trường. Trên kênh YouTube cá nhân, Choi Kang Hee cởi mở chia sẻ với công chúng về 1 buổi làm việc: "Giờ tôi đi gom rác mọi người người ạ. Tầm này đã là nửa đêm rồi. Nhưng tôi thấy thật thoải mái khi ra ngoài làm việc trong bối cảnh đường phố vắng tanh như thế này. Sắp tới tôi sẽ tới lò đốt rác mọi người ạ".

Tờ Wikitree cho biết thêm trước đó Choi Kang Hee còn làm bồi bàn, rửa bát đĩa thuê trong nhà hàng và dọn dẹp nhà cho nhiều nghệ sĩ ở Kbiz. Minh tinh họ Choi chia sẻ về những áp lực từ công việc dọn dẹp: "Tôi lau dọn tại nhà 1 số nghệ sĩ, đồng thời phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp bảo đảm an ninh cho các căn hộ".

Choi Kang Hee hiện làm nhân viên vệ sinh môi trường. Công việc của cô bắt đầu lúc nửa đêm

Choi Kang Hee thu gom rác để đưa tới lò đốt

Trước đó, nữ diễn viên làm bồi bàn, rửa bát đĩa thuê tại nhà hàng và dọn dẹp nhà cho đồng nghiệp

Choi Kang Hee cũng vừa nhận lời ghi hình cho show Point Of Omniscient Interfere, chính thức lộ diện trên sóng truyền hình sau 3 năm vắng bóng. Trước ống kính, minh tinh 7X lần đầu tiết lộ về câu chuyện đằng sau màn biến mất bí ẩn khỏi showbiz: "Đúng là tôi dừng đóng phim từ 3 năm trước. Tôi nói với gia đình muốn dừng mọi hoạt động showbiz và được họ đồng ý. Tôi còn đổi luôn số điện thoại và yêu cầu quản lý không nhận kịch bản phim nữa. Thú thật tôi không thấy hạnh phúc. Tôi hoạt động nghệ thuật suốt 25 năm qua rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc mình có thể làm tốt công việc gì. Vậy nên tôi thử trải nghiệm mọi thứ. Tôi đến trường học về công việc biên kịch và biên tập, sẵn sàng làm bán thời gian".

Choi Kang Hee hé lộ lý do khiến cô rời showbiz

Choi Kang Hee chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 1995 qua bộ phim học đường The New Generation Report: Adults Don't Know. Nữ diễn viên vụt sáng thành sao trên bầu trời nghệ thuật nhờ tác phẩm điện ảnh ăn khách 1 thời Whispering Corridors. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công ở nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Bảo Vệ Ông Chủ, 7th Grade Civil Servant...

Choi Kang Hee nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ nhiều phim ăn khách

Nguồn: Allkpop