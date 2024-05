Minishow của Hương Tràm bị hoãn

Theo kế hoạch, tối 12/ 5, minishow "Em gái mưa" của Hương Tràm sẽ diễn ra tại Music Garden, Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Nhưng đúng 18h30, trời bất ngờ đổ mưa to rất nhanh. Những tưởng 20h mới tổ chức thì trời sẽ tạnh nhưng cơn mưa càng lúc càng lớn kèm theo sấm chớp, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập trong biển nước.



Sân khấu nơi Hương Tràm tổ chức minishow tối qua 12/5 (ảnh Ngô Bá Lục)

Quá giờ diễn, trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, khán giả lần lượt ra về. Tuy nhiên, một số vẫn ở lại để an ủi nữ ca sĩ. Dù buồn vì đêm diễn không diễn ra nhưng tình cảm của fan khiến Hương Tràm vô cùng xúc động.

Hình ảnh tối qua 12/5 được Hương Tràm chia sẻ trên trang cá nhân, kèm thông báo tạm hoãn đêm diễn

Rạng sáng ngày 13/5, Hương Tràm đã có lời chia sẻ gửi đến các fan trên trang cá nhân. Cô viết: "Vì lý do thời tiết xấu, điều kiện bất khả kháng mưa lớn có thể gây nguy hiểm rủi ro cho toàn bộ khách tham gia. Chính vì vậy, Hương Tràm, ca sỹ Đinh Mạnh Ninh và BTC River Flows In You rất tiếc phải thông báo Minishow "Em Gái Mưa" tại Music Garden, Nhà Hát Lớn, Hà Nội phải tạm hoãn và dời lại đêm nhạc vào 20h00 ngày 13/5, vẫn tại Music Garden - Nhà hát Lớn.

Một lần nữa, Hương Tràm rất cảm ơn các khán giả đã đến ủng hộ, yêu thương. Thậm chí, nhiều khán giả ở lại đến cuối cùng với Tràm ngày hôm nay, chỉ mong ước trời ngừng mưa và show diễn được bắt đầu.

Cá nhân Tràm sẽ cống hiến hết mình để không phụ lòng chờ đợi và tình yêu thương của quý khán giả. Hẹn gặp mọi người vào tối 13/05 tại Music Garden - Nhà hát Lớn".

Đây là sự cố thời tiết vô cùng đáng tiếc, nhất là sau 5 năm, Hương Tràm mới về nước để làm show. Ngoài ra, việc dời show diễn cũng đồng nghĩa mang đến thiệt hại lớn cho nhà tổ chức và ca sĩ.