Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của nữ phó trưởng phòng ngân hàng xinh đẹp

Bẫy đảo khế

Tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng kinh tế loại giỏi, lại có ngoại hình ưa nhìn, Nguyễn Thị Kiều Nga (SN 1984, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An) được tuyển vào một ngân hàng lớn chi nhánh Nghệ An. Vào làm việc từ năm 2006, với sự nỗ lực của mình, Nga đã được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ. Nga đã lợi dụng chức vụ, lòng tin của đồng nghiệp và khách hàng để thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo .

Phi vụ đầu tiên mà Nga thực hiện vào đầu năm 2022. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Nga đã nghĩ cách lừa đảo từ những đồng nghiệp từng làm việc dưới quyền của mình. Cuối tháng 12/2022, Nga vay chị M.H.D (trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh), một nhân viên cấp dưới số tiền 7 tỷ đồng với lý do xác nhận số dư, chứng minh tài chính cho công ty do chồng Nga đứng tên. Tin tưởng cấp trên, chị D. vay mượn người thân, bạn bè rồi chuyển khoản 7 tỷ đồng vào một tài khoản ngân hàng do Nga chỉ định. Số tiền đó lập tức được Nga dùng để trả nợ cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nga

Thấy phi vụ đầu tiên trót lọt, Nga tiếp tục tiếp cận một nhân viên khác - chị N.T.A (trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh). Biết việc bố chồng và chồng của chị A. từng vay vốn, còn tài sản thế chấp tại ngân hàng nên đã bịa ra câu chuyện “đảo khế”, gia hạn khoản vay cho các khách hàng, tránh ảnh hưởng đến chỉ tiêu của phòng. Tin tưởng, chị A. thuyết phục bố chồng ký hồ sơ vay 7 tỷ đồng; còn chồng vay thêm 9,5 tỷ đồng. Tổng cộng, Nga chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng từ gia đình chị A. những người từng xem Nga là người thân.

Không dừng lại ở nội bộ cơ quan, Nga tiếp tục mở rộng danh sách “con mồi” sang cả khách hàng của mình. Trong vai trò Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ, Nga quen biết chị D.T.T.L (trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh), thường xuyên vay và gửi tiền tại ngân hàng. Trong năm 2022, Nga nhiều lần gọi điện và nhắn tin vay tiền chị L. với lý do đảo khế ngân hàng cho khách. Hai bên thỏa thuận lãi suất 1.500 đồng/triệu/ngày. Tin tưởng, chị L. đồng ý.

Ban đầu, quá trình vay mượn tiền diễn ra suôn sẻ, Nga chuyển khoản trả lại cho chị L. đầy đủ. Đến giữa tháng 12/2022, khi việc làm ăn ngày càng khó khăn, không có tiền trả nợ, Nga tiếp tục vay mượn tiền chị L. Tuy nhiên, lần này Nga chỉ trả 3 tỷ đồng cho chị L. Tổng số tiền Nga lừa đảo chiếm đoạt của chị L. là gần 24 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, bằng các thủ đoạn trên, trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Kiều Nga đã chiếm đoạt của 4 bị hại ở Nghệ An với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng. Sau thời gian đòi nợ nhưng bất thành, các bị hại đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thị Kiều Nga lên cơ quan Công an.

Hối hận muộn màng

Ngày 2/8/2023, Nguyễn Thị Kiều Nga bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra, Nga từng đến khám tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Kết luận giám định cho thấy, Nga bị trầm cảm nhẹ, nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng của 4 bị hại

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của một số cán bộ tín dụng ngân hàng thực hiện hồ sơ, hợp đồng vay vốn cho chồng và bố chồng chị N.T.A.

Kết quả điều tra xác định, những cán bộ này có thiếu sót trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, họ không hề hay biết về những trao đổi vay tiền, cũng như mục đích thực sự do Nga dàn dựng. Do đó, cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với các cán bộ này.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nga cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân và cơ quan cũ, nơi Nga từng được tin tưởng giao trọng trách.

Nga khai, do làm ăn thua lỗ nên đã lừa vay tiền của người này để trả cho người kia. Khi bị Hội đồng xét xử hỏi về các khoản nợ, nữ bị cáo trình bày do đầu tư “lướt sóng” bất động sản ở Phú Quốc và bị lừa mất hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, Nga không đưa ra được giấy tờ pháp lý nào chứng minh việc mình bị lừa.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của Nguyễn Thị Kiều Nga là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt án tù chung thân đối với Nguyễn Thị Kiều Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, yêu cầu bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Hậu quả mà Nguyễn Thị Kiều Nga để lại không chỉ là những con số thiệt hại, mà còn là sự sụp đổ niềm tin và bản án lương tâm dai dẳng...