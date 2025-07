Một 'chị đẹp' bị vạ lây sau cuộc họp báo của Jack - J97, livestream bán hàng cũng bị spam

Nữ chính 'Đừng làm mẹ cáu' một lần 'lỡ lời' vụ Jack và Thiên An đã phải lên tiếng cầu cứu GĐXH - Quỳnh Lương - nữ chính phim "Đừng làm mẹ cáu" hiện tại đang phải "kêu cứu" vì bị tấn công do "lỡ lời" trong vụ việc lùm xùm đời tư của Jack - J97 và hot girl Thiên An.

Ngày 16/7, Jack - J97 đã mở cuộc họp báo nói rõ về khuất tất tình ái của nam ca sĩ với hotgirl Thiên An trong vòng 5 năm qua. Mọi câu hỏi của báo chí đều được Jack - J97 và mẹ anh trả lời rõ ràng. Đồng thời, những câu chuyện góc khuất của Jack - J97 và bạn gái cũ đều được người trong cuộc giải thích tường tận. Tuy nhiên, về phía Thiên An, cô vẫn im lặng. Việc làm của Thiên An khiến nhiều nghệ sĩ từng lên tiếng bênh vực cô bị vạ lây, trong số đó có ca sĩ Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh bị "đào lại" phát ngôn bênh Thiên An. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, "chị đẹp" này từng lên tiếng bày tỏ quan điểm về việc xét nghiệm ADN của hotgirl Thiên An. Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh viết rõ: "Có những thứ tổn thương mà một tòa án không bao giờ phán xử được. Với người mẹ, đứa con là một phần linh hồn của chính mình. Khi người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ, thì người mẹ sẽ có cảm giác chính mình bị chối từ. Đó là cảm giác đáng sợ nhất của một người phụ nữ vừa sinh con, đàn ông ạ. Nó phủ nhận tất cả công sức, đau đớn, hy sinh và tình yêu - thứ phụ nữ chấp nhận bỏ ra để được làm người mẹ. Xét nghiệm ADN đối với đàn ông có thể là thủ tục. Nhưng với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục".

Ngay sau cuộc họp báo của Jack - J97, Diệp Lâm Anh đã bị lôi vào vụ việc này. Trên nền tảng Tiktok hay Facebook cá nhân của "chị đẹp" đều có người vào "hỏi thăm". Thay vì trốn tránh, Diệp Lâm Anh bày tỏ thẳng thắn rằng cô không bênh ai nhưng cô cảm thấy việc "thách thức nhau không có gì tốt với một đưa bé thôi". Không chỉ thế, khi có người đe dọa "bom" hàng, cô cũng phản pháo: "Nghiệp ai tự gánh nhé, em đặt 100 đơn cũng được".

Diệp Lâm Anh không ngại trả lời người dùng mạng khi bị "khịa" trên nền tảng TikTok. Ảnh: FBNV

Không chỉ bị tấn công khi đăng bài, Diệp Lâm Anh cùng bạn hợp tác livestream bán hàng, cô đã phải đứng hình khi người dùng mạng dội bom cụm từ "em yêu Cún" (tên thân mật của người đẹp). Dù câu nói mang nghĩa tích cực nhưng với một phiên live bán hàng chốt đơn thì lại khiến Diệp Lâm Anh "sượng trân". "Chị đẹp" chỉ biết ngại ngùng, thở dài bất lực và không biết phải làm sao trong phiên livestream của mình.

Ngoài những người dùng mạng tấn công thì Diệp Lâm Anh cũng được fan bênh vực. Một khán giả có tên Nguyễn Jeni đã để lại bình luận động viên trên trang cá nhân của "chị đẹp". Người này bỏ tỏ ý kiến: "Mình thấy chị Diệp Lâm Anh chỉ vì thương phụ nữ thôi nhưng do chị thương sai người". Fan của Diệp Lâm Anh cũng đồng tình với quan điểm của người này.

Diệp Lâm Anh sau ly hôn chồng, làm mẹ đơn thân hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh được biết là một là "chị đẹp" giàu có tự thân và thành đạt. Cô từng là một dancer nổi tiếng, một ca sĩ, người mẫu và là một thành viên xuất sắc trong chương trình "Cuộc đua kỳ thú". Năm 2018, Diệp Lâm Anh có cuộc hôn nhân lãng mạn bên chồng thiếu gia. Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau cặp đôi đường ai nấy đi, Diệp Lâm Anh làm lại cuộc sống với sự nghiệp ngày càng lên hương. Cô được bố mẹ đẻ tặng nhà biệt thự, việc kinh doanh phát triển và tham gia gameshow đình đám "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" gây được tiếng vang với khán giả.

Hiện tại, sau vụ việc có liên quan đến Jack - J97 và Thiên An, Diệp Lâm Anh bị ảnh hưởng ít nhiều khi người dùng mạng tấn công. Tuy nhiên cô vẫn thẳng thắn đối mặt và hoạt động công việc như bình thường.