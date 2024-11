Một năm sóng gió của Thanh Hằng vì thị phi với Hoàng Thùy

Gặp sự cố "gãy cánh" Thanh Hằng bị so sánh với Hoàng Thùy

Ở tuổi 40, siêu mẫu Thanh Hằng vẫn là cái tên số 1 trong làng mẫu Việt. Đơn cử như trong Tuần lễ thời trang Việt Nam quốc tế 2024 – Vietnam International Fashion Week mới đây, Thanh Hằng là người giữ vị trí vedette ở cả 4 đêm diễn. Điều này cho thấy thời trang Việt hiện nay vẫn chưa có cái tên nào đủ sức thay thế Thanh Hằng.

Tuy nhiên, sự cố "gãy cánh" trong show diễn Fly Me to the Moon của nhà thiết kế Hà Thanh Việt vào tối 22/11 đã khiến công chúng nhìn nhận lại vị trí số 1 của Thanh Hằng.

Cụ thể, trong show diễn này, siêu mẫu Thanh Hằng trình diễn vedette thiết kế màu ánh bạc kết hợp đôi cánh làm điểm nhấn. Phần giáp sắt bằng kim loại khá nặng nhưng Thanh Hằng vẫn di chuyển trên sàn diễn đầy năng lượng và cuốn hút.

Nhưng đến khi gần hoàn thành phần trình diễn thì phần cánh bên phải của thiết kế bất ngờ rơi xuống sàn diễn vỡ làm đôi. Dù vậy, với kinh nghiệm lão luyện trong nghề, Thanh Hằng vẫn giữ bình tĩnh hoàn thành phần trình diễn trong sự cổ vũ của khán giả.

Sự cố "gãy cánh" trong show diễn Fly Me to the Moon của Thanh Hằng.



Sự cố trên một sàn diễn xưa nay là điều hết sức bình thường. Thậm chí, nhiều khi nó còn là cách để chứng tỏ sự bản lĩnh, chuyên nghiệp của người mẫu trước các "tai nạn" nghề nghiệp. Và ở khía cạnh này, Thanh Hằng đã làm khá tốt.

Thế nhưng, điều khiến Thanh Hằng nhận "quyết định" về hưu của một bộ phận công chúng lại đến từ… vòng eo ngấn mỡ của cô. Hay nói cách khác, nếu không có sự cố "gãy cánh", công chúng khó có cơ hội "bới lông" tìm… vóc dáng của cô. "Hình thể chuẩn ma-no-canh" của Thanh Hằng như từng được ca ngợi, hóa ra đã lộ rõ dấu vết tuổi tác từ bao giờ.

Ảnh do ê kip chụp.

Ảnh cư dân mạng cắt từ clip trình diễn.

Và vì thế, Thanh Hằng lại bị kéo vào "kiếp nạn" với Hoàng Thùy. Trên mạng xã hội những ngày qua, màn catwalk của Thanh Hằng, Hoàng Thùy liên tục được "đào" lại để công chúng bình luận, đánh giá. Họ so sánh số lần Thanh Hằng gặp sự cố trên sân khấu khá nhiều, còn Hoàng Thùy thì chưa; rồi hình thể của Hoàng Thùy mới chuẩn ma-no-canh, trong khi Thanh Hằng đã 40 tuổi, đến lúc nên "về hưu" để nhường sàn diễn lại cho thế hệ kế cận.

Thanh Hằng vẫn là cái tên hàng đầu của làng mẫu

Trước làn sóng chỉ trích này, NTK Đỗ Mạnh Cường, cũng là bạn thân của Thanh Hằng đã lên tiếng cực gắt để bảo vệ siêu mẫu. Anh nhấn mạnh Thanh Hằng vẫn đang là cái tên hàng đầu của làng mẫu, là đại sứ và đắt show quảng cáo nhất nhì hiện tại. NTK Đỗ Mạnh Cường gay gắt phê phán bộ phận cư dân mạng "dìm hàng" Thanh Hằng và cũng không ngại "khẩu chiến" với những netizen quá khích đã dấy lên làn sóng yêu cầu nữ siêu mẫu nghỉ hưu.

NTK Đỗ Mạnh Cường cho rằng Thanh Hằng vẫn là cái tên số 1 của làng mẫu Việt.

"Người ta vẫn đang được hàng loạt NTK book show, hàng loạt nhãn hàng mời làm đại sứ, hàng loạt chương trình mời làm giám khảo, huấn luyện viên, host, hàng loạt thương hiệu quốc tế mời hợp tác, chưa kể quay TVC, event… Người ta đang kiếm nhiều tiền, sao phải nghỉ? Nếu nghỉ thì cũng nghỉ trong biệt thự 1.000 m2 ở Quận 2, còn giờ chưa thích nghỉ thì cứ kiếm thêm vài căn nữa đã. Nữ hoàng thì vẫn mãi là Nữ hoàng thôi Thanh Hằng ơi", NTK Đỗ Mạnh Cường viết.

Tuy nhiên, bất chấp màn bảo vệ này, những tranh cãi về sự xuống phong độ của Thanh Hằng cùng với việc so sánh cô với Hoàng Thùy vẫn không ngừng nổ ra rôm rả.

Người mẫu Hoàng Thùy khoe vóc dáng chuẩn ma-no-canh.

Và có vẻ như năm nay cái tên Hoàng Thùy là "kiếp nạn" của Thanh Hằng. Trước đó, hồi tháng 7, Thanh Hằng bất ngờ trở thành nhân vật được réo trên mạng xã hội sau khi Hoàng Thùy tung dòng tin nhắn có nội dung "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn). Kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Tôi ngồi ghế ban giám khảo chính thì ảnh hưởng gì". Bài viết được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người cho rằng Thanh Hằng là người Hoàng Thùy nhắc đến trong vụ chèn ép cô rời ghế nóng Miss Universe Vietnam 2024.

Từ dòng chia sẻ này, Thanh Hằng rơi vào làn sóng chỉ trích có thể nó là mạnh mẽ nhất trong 20 năm làm nghề của cô. Trên mạng xã hội, rất nhiều hội nhóm anti-fan mọc lên như nấm để tẩy chay, "bóc phốt" cô. Nữ siêu mẫu cho biết cô bị nhiều người tấn công trên mạng xã hội. Một số cá nhân quá khích thậm chí tràn vào fanpage của nhãn hàng do cô làm đại diện để kêu gọi tẩy chay, hủy hợp đồng.

Đến nay, "sóng gió" đã tạm thời lắng xuống nhưng với sức hút của Thanh Hằng và tên tuổi đang lên của Hoàng Thùy, sự so sánh sẽ ngày càng gay cấn hơn.

Tình cảnh Á hậu Hoàng Thùy giờ ra sao sau ồn ào tố Thanh Hằng 'chèn ép'? GĐXH - Hoàng Thùy cách đây ít tháng đã khiến MXH ồn ào vụ "đấu tố" với siêu mẫu Thanh Hằng. Sau ồn ào này, khán giả chú ý đến tình cảnh của cô.