Một nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng vướng nghi vấn có bằng tiến sĩ giả

Mạng xã hội xôn xao bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao bàn tán về tấm bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết. Nguồn tin bắt đầu từ một tài khoản đã chia sẻ một bài báo với tựa đề "Nữ tiến sĩ là NSND, từng lấy chồng tỷ phú: 'Nghệ sĩ mà học vấn không bằng sự nổi tiếng là một bi kịch'". Tài khoản cá nhân này có dòng trạng thái đi kèm cho rằng không tìm thấy tên trường như trong bài báo đăng, không tin NSND Bạch Tuyết có bằng tiến sĩ thật của Anh cấp.

Không chỉ vậy, mạng xã hội còn lan truyền thông tin không tìm thấy tên nữ nghệ sĩ trong danh sách cựu sinh viên của RADA (Học viện Kịch nghệ Hoàng gia - PV). Đồng thời, có người cho rằng có thể tấm bằng NSND Bạch Tuyết nhận chỉ là một dạng giấy chứng nhận khen thưởng thông thường, chứ không phải tấm bằng học vị như nhiều người lầm tưởng.

Ngay sau khi có thông tin này, đại diện của NSND Bạch Tuyết đã lên tiếng: "Từ một bài viết của một cá nhân để xảy ra vụ việc ồn ào như trên, chúng tôi cũng đành chịu, không biết giải thích gì thêm. Chúng tôi đã cung cấp giấy tờ, bằng chứng, còn việc tin hay không là của dư luận", đại diện NSND Bạch Tuyết nói.

Phía NSND Bạch Tuyết tung bằng chứng chứng minh quá trình học tiến sĩ.

Theo đó, đại diện của NSND Bạch Tuyết đã cung cấp quá trình học cụ thể: Từ năm 1991-1995, Bạch Tuyết được chấp thuận vào học tại Royal Academy of Dramatic Art. Tháng 10/1995, nữ nghệ sĩ bảo vệ luận án "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và được Hội đồng chấm luận án thông qua.

"Sau khi nghệ sĩ Bạch Tuyết hoàn thành bảo vệ luận án, Đại sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn đã có công văn gửi về báo cáo Bộ Văn hóa và Thành ủy TP.HCM, xác nhận "Trong thời gian ở Luân Đôn, chị (tức NSND Bạch Tuyết) có liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, nghiên cứu nghiêm túc và quan hệ tốt với nhà trường", phía NSND Bạch Tuyết cho biết thêm.

Văn bằng do Viện trưởng Viện Hàn lâm kịch nghệ Anh, Nicolas Barter ký công nhận về luận án Tiến sĩ cho Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Ngoài ra, vì đồng bảo vệ luận án ở cả Viện Sân khấu và Điện ảnh quốc gia Sofia nên Viện này đã trao bằng Tiến sĩ (số 24248) vào ngày 15/8/1996 cho NSND Bạch Tuyết.

Nghi vấn vẫn chưa dừng lại khi không tìm thấy luận án tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết

Hồi đầu năm, NSND Bạch Tuyết được Forbes lựa chọn vào top 50 người phụ nữ trên 50 tuổi (50 Over 50) có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á.

Tuy nhiên trong diễn biến mới đây nhất theo Tuổi Trẻ Online, một chuyên gia giáo dục tại Anh cho biết: "Tìm trong danh sách cựu sinh viên của RADA (Học viện Kịch nghệ Hoàng gia - PV) không thấy bà Tuyết, dù tìm theo họ, tên, hay bất cứ chữ nào trong tên của bà ấy tại địa chỉ: https://www.rada.ac.uk/profiles

Giả sử ảnh chụp bằng của bà Tuyết là thật, thì tấm bằng ấy dường như không phải bằng tiến sĩ, mà chỉ là một chứng nhận khen thưởng".

Ngoài ra, cũng theo chuyên gia này cho biết hiện tại không tìm thấy luận án tiến sĩ nào có tên "The adaptation of the traditional theatrical art of Southeast Asian countries with modern living conditions of the audience in the 21st century". "Tôi kết luận sơ bộ bà Tuyết chỉ có chứng nhận khen thưởng của RADA, chứ không phải cựu sinh viên hay có bằng tiến sĩ của RADA", chuyên gia giáo dục tại Anh này cho biết.

Đến hiện tại, phía NSND Bạch Tuyết chưa có động thái phản hồi thông tin này.

NSND Bạch Tuyết được giới thiệu tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, là nghệ sĩ Việt Nam gắn liền với nghệ thuật cải lương. Bà được phong tặng danh hiệu NSND khi ở tuổi hơn 60. Ở tuổi U80, NSND Bạch Tuyết vẫn hoạt động nghệ thuật miệt mài. Bà thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, kết hợp cùng các ca sĩ trẻ. Nữ nghệ sĩ cũng ra mắt Học viện cải lương với mong muốn đào tạo những gương mặt và tác phẩm mới cho lĩnh vực truyền thống này. Hồi đầu năm, Forbes lựa chọn nghệ sĩ Bạch Tuyết vào top 50 người phụ nữ trên 50 tuổi (50 Over 50) có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Về lựa chọn này, tờ tạp chí viết: "Nguyễn Thị Bạch Tuyết (tên đầy đủ) là một nghệ sĩ của mọi nhà ở Việt Nam, được biết đến với dòng nhạc cải lương - một loại hình ca kịch truyền thống hiện đại. Bà đã lấy bằng tiến sĩ vào năm 1995 và ở độ tuổi 60, bà được công nhận là nghệ sĩ nhân dân, sự công nhận cao nhất của Việt Nam dành cho những người trong ngành sáng tạo".