Một người trúng xổ số giải đặc biệt hơn nửa tỷ đồng

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng cho biết, vào sáng 20/10, đơn vị vừa tổ chức Lễ trao thưởng giải đặc biệt xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc mở thưởng ngày 12/10/2026, cho khách hàng may mắn trúng 2 vé giải đặc với tổng giá trị giải thưởng 525.080.000 đồng. Lễ trao thưởng được tổ chức trang trọng, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và thực hiện các quy định hiện hành về trả thưởng xổ số.

Tại lễ trao thưởng, đại diện cho doanh nghiệp, ông Trịnh Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng chúc mừng khách hàng may mắn trúng thưởng, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng công ty trong thời gian qua.

Việc tổ chức trao thưởng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng, đồng thời làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên.

Ông Trịnh Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao thưởng cho khách hàng may mắn. Ảnh: Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng.

Khách hàng được nhận đầy đủ tiền thưởng theo quy định, được bảo mật thông tin về danh tính và việc nhận thưởng; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền trúng thưởng theo quy định của pháp luật.

Về phía Công ty, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục nhận thưởng, bảo đảm việc trả thưởng đúng quy định và giữ bí mật thông tin khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thông qua hoạt động trao thưởng, Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân đối với các sản phẩm xổ số kiến thiết hợp pháp. Qua đó, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tham gia các hình thức vui chơi giải trí lành mạnh, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc, số đề trái phép.

Người phụ nữ liên tục trúng sổ xố Joan Ginther, người Bishop, bang Texas - Mỹ được mệnh danh là tay chơi xổ số may mắn nhất thế giới khi liên tục trúng thưởng.







