Một số thực phẩm người mắc ung thư nên ăn khi chữa bệnh

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, người mắc ung thư nên ăn các loại thực phẩm dưới đây để tăng cường sức khỏe trong quá trình điều trị:

Thực phẩm giàu protein tốt cho người bệnh ung thư

Protein trong chế độ ăn uống có vai trò quan trọng giúp cơ thể phục hồi, sửa chữa, xây dựng kháng thể và thúc đẩy quá trình tổng hợp glutathione cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hệ thống miễn dịch sản xuất các protein gọi là các interferon, nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và tế bào ung thư .

Khi xảy ra tình trạng cơ thể thiếu hụt protein có thể dẫn đến suy giảm đáng kể chức năng miễn dịch, làm tăng khả năng mắc bệnh truyền nhiễm. Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, người bệnh ung thư cần tiêu thụ 1,3-1,4g protein/kg trọng lượng cơ thể/ngày. Các thực phẩm giàu protein như các loại cá, thịt gia cầm, thịt bò, thịt cừu, các loại hải sản, trứng, bông cải xanh, sữa, các chế phẩm của sữa, đậu phụ , đậu đỗ…

Hải sản cung cấp acid béo omega-3 tăng cường sức đề kháng

Acid béo omega-3 có vai trò củng cố thành tế bào, giúp đại thực bào tiêu diệt mầm bệnh và hỗ trợ tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ khi có sự xâm nhập của virus, mầm bệnh hoặc vi khuẩn. Acid béo omega-3 có trong một số loại cá, chẳng hạn như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu…

Hải sản cung cấp acid béo omega-3 tăng cường sức đề kháng cho người bệnh ung thư.

Thực phẩm giàu magiê

Hệ thống miễn dịch (hay còn gọi là sức đề kháng) của cơ thể được tạo thành từ nhiều thành phần, bao gồm các protein như kháng thể, tế bào lympho và đại thực bào. Tất cả các thành phần này kết hợp với nhau để đẩy lùi mầm bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập cơ thể. Trong đó, magiê đóng một vai trò quan trọng do có thể cải thiện chức năng của từng loại protein này.

Các thực phẩm giàu magiê bao gồm chuối, bơ, các loại hạt, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt … trong đó, sô cô la đen là thực phẩm rất giàu magiê với 64 mg magiê trong khẩu phần 28 gram.

Thực phẩm giàu kẽm, vitamin A

Kẽm có vai trò thúc đẩy tăng trưởng và hoạt động của các tế bào miễn dịch. Các thực phẩm giàu kẽm bao gồm thịt đỏ, động vật có vỏ như hàu, cua, sò, hến, các loại hạt, sữa, trứng, ngũ cốc nguyên hạt… Bên cạnh đó, vitamin A hoạt động như một chất chống oxy hóa, tạo ra các tế bào bạch cầu và điều chỉnh phản ứng của tế bào miễn dịch. Vitamin A có trong thịt, cá, trứng sữa, cà rốt, ớt chuông, khoai lang, bí ngô…

Cam quýt và rau lá xanh cung cấp vitamin C hỗ trợ miễn dịch

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm cho biết, vitamin C có chức năng như một chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây oxy hóa có hại.

Bên cạnh đó, vitamin C còn có chức năng chống lại dị ứng , kích thích tạo dịch mật và giải phóng các hormon steroid, làm tăng chức năng miễn dịch. Cơ thể không tự tạo ra vitamin C, nên cần được cung cấp từ thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày.

Các thực phẩm giàu vitamin C bao gồm cam, quýt, chanh, dâu tây, quả việt quất, cà chua, bông cải xanh, các loại rau lá xanh như cải xoăn và ớt chuông… Để giúp giữ lại nguồn vitamin C tối đa, bạn nên tiêu thụ những thực phẩm này ở dạng thô, do loại vitamin này rất nhạy cảm với nhiệt, nếu chế biến sẽ làm giảm lượng chất dinh dưỡng này mà cơ thể có thể hấp thụ.

Bên cạnh thực phẩm giàu vitamin C, để tăng cường sức đề kháng , cần bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E, selen như hạt hướng dương, hạnh nhân, quả óc chó… Tuy nhiên, với các loại hạt này cần lưu ý kiểm soát khẩu phần ăn do chúng chứa nhiều calo, nếu ăn quá nhiều có thể góp phần làm tăng cân.

Cam quýt và rau lá xanh cung cấp vitamin C giúp tăng cường miễn dịch cho người bệnh.

Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm cho biết, đường ruột khỏe mạnh đóng góp tới 70%- 80% hệ miễn dịch biểu mô của cơ thể. Khi đường ruột khỏe mạnh, không bị rối loạn tiêu hóa , tiêu chảy, táo bón... sẽ đảm bảo quá trình tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng diễn ra suôn sẻ giúp tăng cường sức khỏe, miễn dịch trong cơ thể.

Không chỉ thế, một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại nhiễm trùng. Để tăng cường sức khỏe đường ruột, bạn có thể tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất xơ như đậu bắp, chuối, hành, rau đay, mồng tơi… hoặc các thực phẩm lên men như sữa chua, rượu nếp, nem thính, nem chua…

Cần lưu ý hạn chế các thực phẩm lên men chứa nhiều muối như dưa muối, cà muối…