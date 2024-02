Mỹ nhân màn ảnh Việt: Nhiều người muốn tặng xe cộ, nhà cửa, tai nạn mặt "nát bét" vẫn có đại gia theo đuổi, U60 ra sao?

"Mỹ nhân ảnh lịch" Hiền Mai: Lấy chồng Việt kiều nhờ tai nạn suýt hỏng mặt Đã gần 30 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến vụ tai nạn trong quá khứ, "nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai vẫn nghẹn ngào, gương mặt lộ rõ sự ám ảnh.

Nhiều người muốn dâng tặng xe hơi, nhà cửa

Hiền Mai sinh năm 1967, trong một gia đình trí thức có cha mẹ đều là nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Dù vậy thì gia đình Hiền Mai lại không hề khá giả.



Từ năm lớp 10, Hiền Mai đã đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Hiền Mai bưng bê nước cho khách xem ca nhạc ở hội quán ca nhạc thuộc Hội Nghệ sĩ thành phố. Hôm nào cô cũng làm từ 6 giờ tối tới 12 giờ đêm và thường 1 giờ sáng mới được ăn tối.

Không chỉ vậy, có thời gian, Hiền Mai còn làm cả thợ nề dầm mưa dãi nắng, vô cùng vất vả dù thời điểm đó, cô có rất nhiều người theo đuổi. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên tờ Trí Thức Trẻ: "Lúc đó có rất nhiều người theo đuổi, dụ dỗ, muốn dâng tặng xe hơi, nhà cửa, tiền bạc, quần áo đồ hiệu cho tôi" nhưng cô đều từ chối.

Rồi Hiền Mai bước vào nghệ thuật, bất chấp sự phản đối của gia đình. Gặp bao nhiêu chuyện ganh ghét, thị phi, Hiền Mai đều một mình vượt qua hết. Hiền Mai vừa hiền, vừa thật tình vừa thẳng thắn, không nịnh nọt, cũng không sợ ai nên chính cách sống đó của cô được nhiều người yêu mến.

Hiền Mai là một trong những mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 90.

Tai nạn thảm khốc, mặt "nát bét", gẫy cột sống

Đang thăng hoa trong sự nghiệp từ người mẫu tới diễn viên thì Hiền Mai gặp tai nạn thảm khốc khi đi quay phim "Ráng chiều". Xe bị lật ngược ở một khúc cua. Phần đầu xe cắm xuống lại ngay phía Hiền Mai ngồi, cả đầu xe nát bét, miếng kính găm đầy mặt và đầu người đẹp.

Hiền Mai từng chia sẻ: "Tôi quá đau đớn nên tỉnh dậy đầu tiên. Nghe tiếng tôi rên, mọi người mới tỉnh dậy, đập cửa xe và lôi tôi ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Từ Cần Giờ về Sài Gòn đi hết 4, 5 tiếng đồng hồ. Mỗi lần gặp ổ gà, xe dằn một cái là máu từ mắt và mũi tôi trào ra. Cả đoàn ai cũng sợ. Mọi người nghĩ tôi bị mù mắt vì lúc đó máu chảy quá nhiều. Riêng tôi thì biết mình không chỉ bị ở mặt mà còn bị gãy cột sống vì tôi quá đau. Lưng tôi đau khủng khiếp, không động đậy gì được".

Mặt Hiền Mai xưng như "cái mâm", máu me, sình bùn, miếng kính chỗ nào cũng có. Y tá gắp ra, lau rửa và khâu sống vết thương cho Hiền Mai. Nữ diễn viên đau thấu xương nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng suốt 2 giờ đồng hồ cho đến khi y tá khâu xong vết thương cho mình.

Hiền Mai từng kể, ngay sau đêm đầu tiên bị tai nạn, sáng hôm sau, tóc cô bạc trắng dù cả gia đình có gien tóc đen. Mọi người xem phim kiếm hiệp, thấy ai đó buồn phiền, đau khổ quá sâu sắc, sáng hôm sau tóc bạc trắng thì nghĩ là chỉ có trong phim, nhưng nữ diễn viên lại ở đúng trường hợp đó.

Không chỉ mặt "nát bét" như lời Hiền Mai kể, chị còn bị gẫy đốt sống cổ số 5, gãy cột sống lưng đốt 12. Dù vậy thì mãi tới hơn 1 tháng sau, bác sĩ mới phát hiện ra. Nữ diễn viên được chuyển về bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để điều trị.

Vì phát hiện quá muộn nên không thể can thiệp bằng phẫu thuật. Cách duy nhất là Hiền Mai phải nằm một chỗ và uống can xi. Nếu may mắn thì xương sẽ lành lặn lại được. Nếu không may, sẽ phải chấp nhận liệt cả đời.

Với một diễn viên đang được xếp hạng ngôi sao, là 1 trong ngũ đại mỹ nhân thập niên 90 ngày đó cùng Diễm My, Diễm Hương, La Kim Phụng, Việt Trinh và vô cùng đắt show từ phim ảnh tới người mẫu như Hiền Mai thì đây là một cú đả kích quá lớn của định mệnh.

Vậy nhưng Hiền Mai không tuyệt vọng. Sau 3 tháng nằm yên một chỗ, xương của Hiền Mai lành một cách không tưởng, nằm trong 1/1000 trường hợp may mắn khi bị như vậy mà vẫn hồi phục được.

Và may mắn nữa là, mặt của Hiền Mai không hề để lại một vết sẹo nào. "Da tôi bình thường rất dữ, muỗi đốt cũng bị sưng tấy, làm mủ. Vậy mà bị miểng kính găm nát cả khuôn mặt, dính đất cát, bùn sình nhưng may mắn không nhiễm trùng", Hiền Mai từng kể.

"Lúc mình mặt nát bét rồi mà người ta vẫn chăm sóc, vẫn mong lấy mình"

Cũng chính từ vụ tai nạn này mà Hiền Mai tìm được người bạn đời. Thời điểm Hiền Mai bị tai nạn, có một người đàn ông ngày ngày vào viện, ân cần chăm sóc. Anh là Việt kiều, có nhà cửa và sự nghiệp vững chắc ở Mỹ. Cảm động tình cảm đó mà 5 năm sau, Hiền Mai lấy anh làm chồng.

"Lúc mình tệ nhất, mặt nát bét rồi mà người ta vẫn chăm sóc, vẫn mong lấy mình để đưa qua Mỹ chữa bệnh. Một người như vậy, một tình cảm chân tình như vậy làm sao không động lòng được. Sau khi bình phục, tôi nhận lời", Hiền Mai tâm sự.

Quen nhau 5 năm, Hiền Mai mới đồng ý làm đám cưới khi đã 36 tuổi. Ông xã Hiền Mai lúc đó đang là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ nhưng vì tình yêu với chị mà bỏ cả sự nghiệp về nước, chấp nhận thất nghiệp 1 năm trời.

Khi nói về cuộc hôn nhân này, Hiền Mai khẳng định là mình sung sướng không chỉ về vật chất mà cả tinh thần khi thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích gặp ai thì gặp.

Dù vợ chồng khắc khẩu nhưng có thể gắn bó với nhau hơn 20 năm, Hiền Mai bảo là do cả hai biết nhường nhịn và tôn trọng nhau. Bên cạnh đó, họ có một đứa con quá tuyệt vời.

Chồng và con trai Hiền Mai.

Con trai Hiền Mai sinh năm 2004, cao 1m81, thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ khi chơi piano rất hay. Từ thời học phổ thông, con trai Hiền Mai đã là thành viên ban nhạc ở trường.

Ngoài ra, cậu rất giỏi bơi lội, bóng đá, golf, cờ vua, bóng rổ, võ thuật khi sở hữu khoảng 60 huy chương, cúp vàng về các bộ môn này. Hiện tại, con trai Hiền Mai đang học trường Đại học Nam California tại Mỹ.

Ở tuổi U60, Hiền Mai vẫn sở hữu ngoại hình cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp. Chị được báo chí, đồng nghiệp và khán giả đặt cho biệt danh "người đẹp không tuổi".

Vợ chồng chị hiện đang sống ở biệt thự rộng hơn 700 m2 tại quận 2. Từ khi con trai du học Mỹ, Hiền Mai cũng dành nhiều thời gian ở Mỹ hơn.