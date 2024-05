Mỹ nhân nghèo nhất showbiz 45 tuổi vẫn trẻ đẹp, sự nghiệp lận đận chỉ vì chiều cao 1m76

Tạ Doanh Huyên sinh năm 1979, là diễn viên kịch Đài Loan (Trung Quốc), được biết đến là ''Nữ thần sân khấu kịch'', tốt nghiệp trường Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc khoa sân khấu điện ảnh. Ngoài sân khấu kịch, Tạ Doanh Huyên cũng tham gia diễn xuất trong mảng điện ảnh truyền hình. Dù chỉ nhận những vai nhỏ nhưng cô luôn làm việc với một thái độ kính nghiệp, chính vì vậy trong gần 20 năm hoạt động cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.



Ước mơ thuở nhỏ của Tạ Doanh Huyên không hề liên quan tới nghệ thuật đó là trở thành cảnh sát. Phải đến khi vô tình biết đến khoa kịch nghệ ở trường trung học, cô mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Tạ Doanh Huyên khởi đầu đã không mấy suôn sẻ, cô nộp đơn vào khoa kịch nhưng đã bị đánh trượt trong kỳ thi tuyển sinh vào năm đầu tiên. Với nỗ lực và sự quyết tâm, lần thi tiếp sau đó cô đã đỗ vào khoa sân khấu điện ảnh Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc.

Mặc dù vào nghề đã gần 20 năm nhưng cô chỉ được biết đến trong phạm vi nhóm nhỏ sân khấu kịch, nên khi lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, đạo diễn từng thẳng thắn nói với cô rằng chỉ có thể đảm nhiệm các vai phụ bởi chiều cao của mình. Với chiều cao vượt trội 1m76, mặc dù luôn đi giày bệt nhưng việc lựa chọn bạn diễn nam cao hơn 1m80 để tạo cảm giác cân xứng khi đối diễn là điều hạn chế đối với cô. Chính vì vậy, dù vào nghề đã lâu nhưng chỉ luôn quanh quẩn với những vai phụ mờ nhạt. Không nản trí, Tạ Doanh Huyên kiên trì với con đường mà mình lựa chọn, cô luôn tranh thủ mọi cơ hội để mài giũa kỹ năng diễn xuất của mình. Cô thậm chí còn tự mình mở một quán hàng rong trong 3 tháng. Bằng những trải nghiệm thực tế với các vai trò khác nhau trong xã hội, điều này đã mang lại cho cô kinh nghiệm sống đồng thời thể hiện tốt hơn cho các vai diễn của mình.

Vì không có nhiều phim để đóng, số vai diễn nhận được ít ỏi, công việc phập phù lúc có lúc không, cô đã sống những tháng ngày thiếu thốn khi ở trọ trong một căn hộ dưới tầng hầm. Ngay cả thời điểm cô nhận giải thưởng Ảnh hậu, số dư trong tài khoản của cô chỉ có vỏn vẹn 1 nghìn NDT (khoảng hơn 3 triệu đồng). Đến mức trang tin Sina còn từng đặt cho cô danh hiệu "Nữ diễn viên nghèo nhất làng giải trí". Cô cho biết nếu không có sự hỗ trợ và tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dù họ chỉ là công nhân bình thường, cô khó mà có thể tiếp tục với niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Mãi đến năm 2018, đội ngũ đạo diễn của Ai Là Người Yêu Anh Ấy Đầu Tiên đã chọn cô đóng vai Lưu Tam Liên bất chấp mọi khó khăn. Bộ phim này dù chỉ là tác phẩm nhỏ với số vốn đầu tư 8 triệu USD nhưng đã trở thành chú ngựa ô trong làng điện ảnh và giành được nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 20 và Giải Kim Mã Điện lần thứ 55 được tổ chức tại Đài Loan. Và Tạ Doanh Huyên đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ màn trình diễn xuất sắc của mình. Năm đó danh sách đề cử rút gọn của giải Kim Mã có các ứng cử viên nặng ký như Tôn Lệ, Châu Tấn, Tăng Mỹ Huệ Tư, Triệu Đào… nhưng người giành chiến thắng lại là Tạ Doanh Huyên, một nữ diễn viên không mấy tên tuổi so với những người còn lại. Củng Lợi, giám khảo Kim Mã lần thứ 55 năm đó đã khẳng định Tạ Doanh Huyên chính là số một trong lòng của cô.

Tạ Doanh Huyên vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng giành ngôi vị Ảnh Hậu

Tiếp tục thừa thắng xông lên, 4 năm sau Tạ Doanh Huyên tiếp tục đánh bại Lâm Tâm Như nhận đề cử Giải Chuông Vàng lần thứ 57 với Heaven on the 4th Floor và The Making Of An Ordinary Woman2, và cuối cùng đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm Heaven on the 4th Floor.

Năm 2021, Tạ Doanh Huyên bị chụp ảnh đi mua sắm, hẹn hò với một người đàn ông và ăn tối tại một khách sạn năm sao. Sau khi cả hai dùng bữa xong, người đàn ông này đã trực đến nhà Tạ Doanh Huyên và không rời đi cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tạ Doanh Huyên không xác nhận mối quan hệ của mình với người đàn ông này, nhưng trong một cuộc phỏng vấn cô từng tiết lộ lần yêu đương hẹn hò gần đây nhất là khi cô 29 tuổi và cô đã độc thân được 13 năm.

Tạ Doanh Huyên có thể nói không có ngoại hình nổi bật thậm chí chiều cao của cô còn là một trở ngại đối với nghề nghiệp. Cô không có tham vọng, không nổi tiếng bằng con đường scandal, mọi thứ ở cô đều bình thường như vậy, nhưng vẫn có thể gặt hái được thành công chỉ với một sự kiên trì nỗ lực phi thường và niềm đam mê bất tận với diễn xuất.

Hiện tại ở tuổi 45, Tạ Doanh Huyên vẫn không xe, không nhà, không bạn đời, không con cái. Cô vẫn tham gia diễn xuất cùng sự kiên trì và đam mê phi thường với tinh thần lạc quan. Thời gian rảnh rỗi cô chăm chỉ tập thể dục, chăm sóc sức khỏe. Bộ môn yêu thích là các bài tập aerobic, gym, chính vì vậy cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, trẻ trung.