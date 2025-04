Nam ca sĩ 'Mưa bụi' đang đỉnh cao bất ngờ ở ẩn, sau 20 năm mới trở lại cùng 'người tình sân khấu'

Ca sĩ Trần Sang nổi danh từ "Mưa bụi" qua ca khúc "Đêm tóc rối"

Sở hữu giọng ca ngọt ngào, tình cảm chính vì thế trong những năm 1990 và 2000, Trần Sang là một trong những cái tên nổi đình nổi đám của thị trường âm nhạc lúc bấy giờ. Dấu ấn đặc biệt của Trần Sang là các tiết mục biểu diễn trong các album "Mưa bụi" năm 1994 và 1995, thành công đã đưa tên tuổi của anh nổi tiếng trong cả nước. Qua "Mưa bụi", Trần Sang chính thức được đông đảo khán giả biết đến với ca khúc: "Đêm tóc rối", "Trách người trong mộng", "Hương Sơ Ri".

Trần Sang có độ nổi tiếng cùng chất giọng trời phú mà không phải ai cũng có được. Đến nỗi, ca sĩ - nhạc sĩ Ngọc Sơn cũng từng phải thừa nhận rằng giọng ca của Trần Sang là giọng ca Bolero vô cùng tình cảm, cảm xúc ăn vào máu từ bao lâu rồi mới thoát ra, nên nghe rất thấm, rất đời… Nhiều người cũng có chung nhận định, bởi vào những năm năm 1990 và 2000, sau thành công từ "Mưa bụi," ca sĩ Trần Sang được mến mộ trên khắp cả nước là minh chứng cho điều đó.

Album "Mưa bụi" có sự góp mặt của ca sĩ Trần Sang với bài hát "Đêm tóc rối". Ảnh internet

Khi nhắc đến Trần Sang, người ta thường gắn liền tên tuổi anh với nữ ca sĩ Hà Phương (em gái ca sĩ Cẩm Ly). Hai người là cặp đôi ăn ý trong các bài song ca: "Mưa bụi", "Hoa cau vườn trầu", "Mùa xuân xôn xao", "Trên nhịp cầu tre"... Những bài song ca được xuất hiện "phủ sóng" trong rất nhiều băng, đĩa nhạc trong và ngoài nước, trên các sân khấu biểu diễn.

Nhiều người nhận xét khó tìm được một cặp song ca đồng thanh, đồng sắc như Hà Phương và Trần Sang. Khán giả ấn tượng trước cái hiền hiền, ngây thơ khóe mắt, bờ môi trong vắt, cách mà cặp đôi thể hiện, như giấc mộng uyên ương của tuổi trẻ. Sự ăn ý, thành công của cặp đôi song ca đến mức cả hai thường xuyên xuất hiện trong các chương trình "Hộp thư âm nhạc", "Ca nhạc theo yêu cầu"… của các đài phát thanh, truyền hình thời đó.

Ca sĩ Trần Sang vang danh một thời kể từ khi hát trong Album "Mưa bụi". Ảnh chụp màn hình

Đang đỉnh cao đột ngột rời bỏ showbiz, sống ở ẩn vì gặp biến cố gia đình

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tên tuổi vang khắp, ca sĩ Trần Sang lại khiến nhiều người nuối tiếc khi anh bất ngờ ở ẩn. Những thông tin của anh gần như rất hiếm, ít người có dịp gặp tại các sự kiện nghệ thuật. Khán giả yêu mến anh cũng không khỏi tò mò, tiếc nuối trước việc anh ở ẩn, rời xa sân khấu khi mà tiếng hát vẫn còn say đắm lòng người.

Sau này, Trần Sang mới tiết lộ lý do rút lui khỏi sân khấu ca nhạc do gặp một số biến cố gia đình. Cũng không lâu sau đó, cha và mẹ Trần Sang không may lần lượt qua đời. Trong một quãng thời gian ngắn mất đi hai người yêu thương nhất, nam ca sĩ bị mất phương hướng, chọn cách sống âm thầm. Theo Trần Sang, khi gặp những biến cố khủng hoảng liên tiếp xảy ra, cũng có nhiều lúc muốn xuất gia đi tu, nhưng do duyên chưa đến.

Đang thời đỉnh cao, ca sĩ Trần Sang bất ngờ ở ẩn sau biến cố gia đình. Ảnh internet

Thời gian dài không hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Trần Sang trở về với cuộc sống thường nhật như bao người bình thường khác. Anh thường phụ giúp kinh tế gia đình, thời gian rảnh trau dồi thêm vi tính, ngoại ngữ... Dù ở ẩn, nhưng niềm đam mê và nuôi dưỡng nghệ thuật của Trần Sang vẫn luôn cháy trong người anh, có cơ hội là tiếp tục cống hiến.

Còn về bạn diễn, được nhiều người ví von là "người tình sân khấu" Hà Phương, từ ngày cô sang Mỹ định cư, hai người đã mất liên lạc với nhau. Mỗi người có một cuộc sống riêng, bận rộn và ít lên sân khấu... Ca sĩ Hà Phương kết hôn với tỷ phú Chính Chu - người sở hữu tài sản hơn 1 tỷ USD, sống hạnh phúc cùng chồng và hai con ở Mỹ. Còn Trần Sang ở trong nước, sống kín tiếng.

Ca sĩ Hà Phương thời "Mưa bụi". Ảnh internet

Ca sĩ Trần Sang tái ngộ "người tình sân khấu" Hà Phương với những dự án âm nhạc

Phải rất lâu sau, Trần Sang và Hà Phương mới tình cờ gặp lại và từ đó giữ liên lạc và cùng ước nguyện ra sản phẩm theo yêu cầu của khán giả yêu mến và ôn lại kỷ niệm xưa. Năm 2022, Trần Sang bất ngờ tái xuất, anh tham ra một số sự kiện giải trí cùng với Hà Phương. Sự xuất hiện bất ngờ của nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ, vui mừng. Ca sĩ Trần Sang còn góp mặt vào một số dự án âm nhạc như "Quen với cô đơn" của ca sĩ Hà Phương. Đồng hành cùng nữ ca sĩ tham gia các chương trình thiện nguyện.

Sau nhiều năm không gặp, Trần Sang và Hà Phương đã nối lại liên lạc, gặp gỡ và thực hiện dự án âm nhạc. Ảnh FBNV

Đầu xuân 2023, nam ca sĩ Trần Sang cũng đã gửi đến khán giả yêu mến anh ca khúc "Xuân về trong kỷ niệm" như món quà chúc đầu xuân. Ca khúc như muốn gửi gắm rằng, dù nhiều năm qua không ca hát nhưng giọng hát của anh vẫn ngọt ngào, tình cảm. Cũng trong năm này, Trần Sang và Hà Phương thực hiện thành công dự án âm nhạc tâm huyết qua MV "Bến đò chiều mưa".

Từ biến cố khiến nam ca sĩ "Mưa bụi" phải rút lui khỏi ánh hào quang sân khấu tưởng chừng như không biết ngày trở lại. Nam ca sĩ Trần Sang tiết lộ, trong quá trình tạm lui khỏi ánh đèn sân khấu, vẫn luôn miệt mài trau dồi giọng hát. Sự trở lại được đón nhận bằng tình yêu thương của khán giả dành cho nam ca sĩ vang danh một thời.

Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác giữa Trần Sang và Hà Phương. Ảnh FBNV

Dù không còn là tên tuổi đình đám và trở lại khi thị trường âm nhạc có nhiều biến đổi, song những nỗ lực của ca sĩ Trần Sang cho thấy anh vẫn luôn đam mê và cống hiến cho âm nhạc. Các sản phẩm âm nhạc cùng với Hà Phương đó cũng chính là món quà đầy tâm huyết mà nam ca sĩ đáp lại những tình cảm của người hâm mộ suốt mấy chục năm qua, từ thời "Mưa bụi" tới nay.

