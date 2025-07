Nam diễn viên 'Khách VIP' trong 'Dịu dàng màu nắng' phẫu thuật gối vì chấn thương

Trên trang cá nhân, Á hậu Bùi Phương Nga đăng ảnh cùng chồng là diễn viên Bình An trong bệnh viện, kèm theo dòng trạng thái hài hước: "Chào mừng đồng chí áo cam đến với đội tập tễnh, tạm gắn bó với cái nạng đến tháng 9 nhen".

Hình ảnh Bình An dù phải di chuyển khó khăn nhưng vẫn nở nụ cười, vui vẻ chụp ảnh cùng vợ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Diễn viên Bình An chống nạng và sẽ nghỉ ngơi trong thời gian dài sau phẫu thuật gối. Ảnh FBNV

Trước đó, vào ngày 12/7, trên trang cá nhân, nam diễn viên khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng ảnh đầu gối băng bó cùng dòng chú thích: "Không cố được nữa rồi. Phải mổ thôi". Anh tiết lộ đã cố gắng chịu đựng trong suốt một năm kể từ khi gặp chấn thương nhưng tình trạng không cải thiện nên buộc phải phẫu thuật.

Bình An bị chấn thương khớp gối từ tháng 6/2024. Anh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, phù dây chằng chéo sau và phải nghỉ đá bóng hơn nửa năm.

Bình An từng chia sẻ sẽ phải thực hiện phẫu thuật gối. Ảnh FBNV

Điều đặc biệt là dù bị chấn thương và khá lo lắng, nhưng màn thể hiện "tấu hài" của vợ chồng nam diễn viên khiến khán giả cảm thấy hài hước, thú vị. Dù ban đầu khá lo lắng, thậm chí đôi mắt đỏ hoe khi đọc kết quả khám bệnh của Bình An nhưng khi về đến nhà, Phương Nga nhanh chóng “lật mặt” và tiếp tục pha trò chọc ghẹo chồng. Diễn viên Bình An còn hài hước: "Khi biết tôi bị đứt dây chằng, vợ có buồn… nhưng không đáng kể".

Thông tin diễn viên Bình An phải phẫu thuật và phải "gắn bó" với đôi nạng tới tháng 9 khiến khán giả lo lắng, nhất là nam diễn viên đang xuất hiện trên phim giờ vàng VTV "Dịu dàng màu nắng". Tuy nhiên, nhân vật "Khách VIP" (Bình An đóng) người tình lén lút của Lan Anh (Lương Thu Trang) trong phim "Dịu dàng màu nắng" đã thực hiện xong các cảnh quay của mình. Phim "Dịu dàng màu nắng" chính thức đóng máy vào đầu tháng 7, do đó tình trạng sức khỏe của Bình An không ảnh hưởng tới các cảnh quay của phim.

Diễn viên Bình An vào vai "Khách VIP" trong phim đang phát sóng trên VTV "Dịu dàng màu nắng".

Diễn viên Bình An tên đầy đủ là Nguyễn Bình An, sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Sau hơn 10 năm bén duyên với nghệ thuật, Bình An có trên 20 vai diễn các thể loại, trong đó phải kể đến như: Vai Linh trong "Tình khúc Bạch Dương", Hải - "Yêu hơn cả bầu trời", Tùng - "Những cô gái trong thành phố", Vũ Khải - "Mặt nạ gương", Quân - "Ga-ra hạnh phúc", Khôi - "Đừng làm mẹ cáu", Long "Biệt dược đen"...

Với chiều cao 1,82m, Bình An là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cùng với khả năng diễn xuất của mình, anh ngày càng khẳng định được vị thế trong làng phim ảnh. Phương Nga sinh năm 1998, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và vào Top 10.

Về đời tư, Bình Anh và Phương Nga, cặp đôi đẹp của showbiz Việt, kết hôn tháng 10/2022 sau 4 năm hẹn hò. Sau 3 năm chung sống, họ vẫn luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào, khiến nhiều người ngưỡng mộ.