Nam thanh niên ở Hà Nội bị vòng kim loại siết chặt vùng kín: Cảnh báo tai nạn phòng the vì sự tò mò của nam giới

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Vòng kim loại siết chặt, vùng bìu sưng nề, chảy mủ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu cho anh K.V. (24 tuổi, Hà Nội) do tổn thương nghiêm trọng vùng bìu sau thời gian dài bị vòng kim loại siết chặt.

Theo chia sẻ của người bệnh, vì tò mò và mong muốn có trải nghiệm tình dục mới lạ, anh tự đeo một chiếc vòng kim loại không rõ nguồn gốc quanh vùng bìu. Với hi vọng kéo dài thời gian cương cứng và khiến vùng kín trông to, đầy đặn hơn, nam thanh niên không lường trước những nguy cơ có thể xảy ra.

Chiếc vòng có đường kính khoảng 3cm, không co giãn, khiến vùng bìu bị thắt chặt ngay sau khi đeo. Tình trạng chèn ép kéo dài làm vùng bìu sưng nề, phù to, khiến chiếc vòng càng siết chặt hơn.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Anh V. nhiều lần tìm cách tự tháo vòng tại nhà nhưng không thành công. Mỗi lần cố gắng tháo, vùng bìu lại càng sưng đau dữ dội. Chiếc vòng kim loại cứng liên tục chèn ép và cọ xát khiến vùng da ở gốc bìu và hai bên bẹn dần bị trợt loét, nhiễm trùng, chảy mủ. Dù tổn thương ngày càng nghiêm trọng, do tâm lý e ngại, xấu hổ, người bệnh vẫn chần chừ và chỉ đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau 10 ngày gặp sự cố.

BSCKI Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp Tiết niệu và Nam học, cho biết khi nhập viện, vùng bìu của người bệnh sưng to nghiêm trọng, vùng gốc bìu chảy mủ, da có dấu hiệu hoại tử. Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật cấp cứu.

Điều đáng lo ngại là tình trạng chèn ép kéo dài có thể làm cản trở lưu thông máu đến hai bên tinh hoàn, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, thậm chí hoại tử và phải cắt bỏ tinh hoàn. Để tránh gây thêm tổn thương cho các mô mềm xung quanh, ê-kíp phẫu thuật sử dụng dụng cụ chuyên dụng, cẩn trọng cắt hai bên vòng kim loại nhằm giải phóng vùng bìu bị chèn ép.

May mắn, sau khi tháo vòng, các bác sĩ kiểm tra và nhận thấy hai bên tinh hoàn vẫn hồng hào, chưa có dấu hiệu hoại tử. Ê-kíp tiếp tục loại bỏ những phần da bị loét, hoại tử do chèn ép và cọ xát, làm sạch vết thương, đặt ống dẫn lưu và khâu tạo hình vùng tổn thương.

Cảnh báo tai nạn phòng the do tự ý sử dụng dụng cụ không phù hợp

Trước đó cũng có rất nhiều nam giới nhập viện vì gặp tai nạn tương tự vì tò mò lệch lạc. Những hành vi tự tác động lên cơ quan sinh dục vì tò mò hoặc mong muốn tăng khoái cảm cũng có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó, một nam thanh niên tên H. từng bị gãy dương vật sau khi cố tình bẻ cong cơ quan này quá mức. Vì xấu hổ, người bệnh giấu giếm mọi người, tự xử lý bằng cách chườm đá và sử dụng thuốc bôi. Tuy nhiên, tình trạng đau đớn không thuyên giảm, buộc anh phải nhờ bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các trường hợp trên là lời cảnh báo về những rủi ro khi tự ý thực hiện các biện pháp tác động lên cơ quan sinh dục mà không hiểu rõ mức độ an toàn.

Bác sĩ cảnh báo gì khi gặp tai nạn vùng kín?

Các bác sĩ khuyến cáo, nam giới cần thận trọng khi sử dụng các dụng cụ tác động trực tiếp lên vùng sinh dục. Khi xảy ra sự cố mắc kẹt vòng, sưng đau hoặc tổn thương vùng kín, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Nam giới cần tránh không tự ý xử lý tại nhà. Không cố gắng dùng tay nắn bóp dương vật bị gãy, không tự dùng kẹp để kéo dị vật sâu trong cơ thể ra ngoài vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn…

Đặc biệt, không vì tâm lý e ngại, xấu hổ mà trì hoãn thăm khám vì việc xử trí chậm trễ có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn, đe dọa chức năng sinh dục và sức khỏe sinh sản.

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