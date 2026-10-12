Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết

Nhưng thực tế có phải như vậy không? Quan hệ bao nhiêu phút là phù hợp? Và nếu một cuộc yêu kéo dài quá lâu, liệu đó có phải dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh lý?. Cùng lắng nghe những điều không phải ai cũng biết dưới đây.

Qua tuổi trung niên, đàn ông cần biết gì về những vùng nhạy cảm của phụ nữ GĐXH - Nhiều người đàn ông dù đã trải qua hàng chục năm hôn nhân, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và chuyện chăn gối. Thế nhưng, có một điều không phải ai cũng thực sự hiểu người phụ nữ ở bên mình thích được yêu thương, vuốt ve và gần gũi như thế nào?

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Tuổi trung niên nên làm gì để chuyện chăn gối không nguội lạnh? GĐXH - Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc ở độ tuổi trung niên có thể ảnh hưởng đến chuyện chăn gối. Đây là điều người tuổi trung niên nên làm để chuyện chăn gối không nguội lạnh.



