Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết
GĐXH - Có một quan niệm khá phổ biến trong đời sống tình dục là quan hệ càng lâu thì càng khỏe, càng chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh. Bởi vậy, không ít người đàn ông tìm cách kéo dài cuộc yêu, thậm chí cảm thấy lo lắng khi thấy thời gian quan hệ của mình ngắn hơn những con số được truyền tai nhau.
Nhưng thực tế có phải như vậy không? Quan hệ bao nhiêu phút là phù hợp? Và nếu một cuộc yêu kéo dài quá lâu, liệu đó có phải dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh lý?. Cùng lắng nghe những điều không phải ai cũng biết dưới đây.
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