Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết

Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết

| Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có một quan niệm khá phổ biến trong đời sống tình dục là quan hệ càng lâu thì càng khỏe, càng chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh. Bởi vậy, không ít người đàn ông tìm cách kéo dài cuộc yêu, thậm chí cảm thấy lo lắng khi thấy thời gian quan hệ của mình ngắn hơn những con số được truyền tai nhau.

Nhưng thực tế có phải như vậy không? Quan hệ bao nhiêu phút là phù hợp? Và nếu một cuộc yêu kéo dài quá lâu, liệu đó có phải dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh lý?. Cùng lắng nghe những điều không phải ai cũng biết dưới đây.

Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết - Ảnh 1.Qua tuổi trung niên, đàn ông cần biết gì về những vùng nhạy cảm của phụ nữ

GĐXH - Nhiều người đàn ông dù đã trải qua hàng chục năm hôn nhân, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và chuyện chăn gối. Thế nhưng, có một điều không phải ai cũng thực sự hiểu người phụ nữ ở bên mình thích được yêu thương, vuốt ve và gần gũi như thế nào?

Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết - Ảnh 2.Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Đàn ông quan hệ càng lâu càng khỏe? Sự thật không phải ai cũng biết - Ảnh 3.Tuổi trung niên nên làm gì để chuyện chăn gối không nguội lạnh?

GĐXH - Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc ở độ tuổi trung niên có thể ảnh hưởng đến chuyện chăn gối. Đây là điều người tuổi trung niên nên làm để chuyện chăn gối không nguội lạnh.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bí quyết giúp tình yêu của bạn luôn bền chặt, mặn nồng

Bí quyết giúp tình yêu của bạn luôn bền chặt, mặn nồng

Phòng the -

GĐXH - Một mối quan hệ lâu dài và bền chặt luôn cần sự nỗ lực từ cả hai phía. Thể hiện những cử chỉ ngọt ngào, tôn trọng, thấu hiếu, tin tưởng lẫn nhau là những chất liệu tuyệt vời để xây đắp tình yêu của bạn luôn bền chặt, mặn nồng.

Điều nên và không nên làm sau mỗi cuộc 'yêu'

Điều nên và không nên làm sau mỗi cuộc 'yêu'

Phòng the -

GĐXH - Những việc nên và không nên làm sau khi "yêu" đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đời sống tình dục an toàn. Hãy đọc những chỉ dẫn chi tiết về những điều trên trong bài viết này, với những lưu ý khác biệt dành cho nam và nữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.