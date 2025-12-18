Newtown Diamond Đà Nẵng - sức hút mới với nhà đầu tư Hà Nội
Vừa qua tại Hà Nội, sự kiện giới thiệu tổ hợp căn hộ Newtown Diamond Đà Nẵng với chủ đề "Beyond the Glory - Chạm đỉnh vinh quang" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư khi mang đến thông tin cập nhật về tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Đà Nẵng, chính sách ưu đãi hấp dẫn và các trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp.
Với quy hoạch đột phá, hạ tầng phát triển nhanh, dư địa tăng trưởng giá còn lớn và khả năng khai thác lưu trú - thương mại hấp dẫn, khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành "miền đất vàng" mới của các nhà đầu tư bất động sản. Tại khu vực này, những sản phẩm căn hộ cao cấp - phân khúc có tốc độ tăng trưởng giá ấn tượng khi đứng thứ 2 trong quý III/2025 chỉ sau Hà Nội - thường được săn đón ngay từ khi ra mắt thị trường khi vừa có tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ, vừa có thể cho thuê lưu trú, thu lợi nhuận lâu dài.
Đáp ứng sự quan tâm của các nhà đầu tư và khách hàng tại Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung, chủ đầu tư Newtown Diamond - tổ hợp căn hộ cao cấp tọa lạc tại đường Trường Sa, tâm điểm trục phát triển phía Nam Đà Nẵng - đã cập nhật những thông tin mới nhất về tiềm năng phát triển cũng như giá trị của sản phẩm căn hộ "mặt biển, kề sân gôn" thông qua sự kiện "Beyond the Glory - Chạm đỉnh vinh quang" tại khách sạn Lotte Hanoi. Đại diện chủ đầu tư đã giới thiệu các chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách mời, góp phần gia tăng cơ hội hưởng lợi kép từ giá trị an cư và đầu tư tại Newtown Diamond.
Các chủ nhân tương lai của căn hộ tại Newtown Diamond còn có cơ hội thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật công nghệ cao đầy ấn tượng và loạt ca khúc sôi động của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng đã trúng thưởng những phần quà giá trị khác ở chương trình bốc thăm may mắn.
Là một trong những khách hàng tham gia đầu tư tại sự kiện, anh Trần Đức N. (39 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Sản phẩm căn hộ tại thị trường Đà Nẵng đang rất được chú ý, đặc biệt là căn hộ thuộc tổ hợp có vị trí kim cương, pháp lý sở hữu lâu dài và tiện ích cao cấp như Newtown Diamond, nhờ bài toán đầu tư được tối ưu hiệu quả và tiềm năng gia tăng giá trị hấp dẫn".
"Với việc Đà Nẵng quy hoạch mở rộng về phía Nam, hình thành một tam giác văn hóa - du lịch - đô thị hiện đại mới, tôi cho rằng đây là thời điểm vàng để sở hữu một tài sản vừa có giá trị tích lũy, vừa có thể cho thuê, đón đầu làn sóng phát triển của thành phố" - anh nhấn mạnh.
Với vị trí "mặt biển, kề sân gôn" đắt giá trên trục phát triển mới, pháp lý sở hữu lâu dài và hệ tiện ích đồng bộ, Newtown Diamond được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng phong cách sống mới, đồng thời mở ra cơ hội sinh lời dài hạn cho những nhà đầu tư quyết đoán, bắt nhịp thời điểm vàng trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
