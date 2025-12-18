Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Newtown Diamond Đà Nẵng - sức hút mới với nhà đầu tư Hà Nội

Thứ năm, 15:05 18/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Vừa qua tại Hà Nội, sự kiện giới thiệu tổ hợp căn hộ Newtown Diamond Đà Nẵng với chủ đề "Beyond the Glory - Chạm đỉnh vinh quang" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư khi mang đến thông tin cập nhật về tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Đà Nẵng, chính sách ưu đãi hấp dẫn và các trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp.

Với quy hoạch đột phá, hạ tầng phát triển nhanh, dư địa tăng trưởng giá còn lớn và khả năng khai thác lưu trú - thương mại hấp dẫn, khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành "miền đất vàng" mới của các nhà đầu tư bất động sản. Tại khu vực này, những sản phẩm căn hộ cao cấp - phân khúc có tốc độ tăng trưởng giá ấn tượng khi đứng thứ 2 trong quý III/2025 chỉ sau Hà Nội - thường được săn đón ngay từ khi ra mắt thị trường khi vừa có tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ, vừa có thể cho thuê lưu trú, thu lợi nhuận lâu dài.

Newtown Diamond Đà Nẵng - sức hút mới với nhà đầu tư Hà Nội - Ảnh 1.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm đã đến tham dự sự kiện, cho thấy sức hấp dẫn và vị thế của Newtown Diamond.

Đáp ứng sự quan tâm của các nhà đầu tư và khách hàng tại Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung, chủ đầu tư Newtown Diamond - tổ hợp căn hộ cao cấp tọa lạc tại đường Trường Sa, tâm điểm trục phát triển phía Nam Đà Nẵng - đã cập nhật những thông tin mới nhất về tiềm năng phát triển cũng như giá trị của sản phẩm căn hộ "mặt biển, kề sân gôn" thông qua sự kiện "Beyond the Glory - Chạm đỉnh vinh quang" tại khách sạn Lotte Hanoi. Đại diện chủ đầu tư đã giới thiệu các chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách mời, góp phần gia tăng cơ hội hưởng lợi kép từ giá trị an cư và đầu tư tại Newtown Diamond.

Các chủ nhân tương lai của căn hộ tại Newtown Diamond còn có cơ hội thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật công nghệ cao đầy ấn tượng và loạt ca khúc sôi động của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng đã trúng thưởng những phần quà giá trị khác ở chương trình bốc thăm may mắn.

Newtown Diamond Đà Nẵng - sức hút mới với nhà đầu tư Hà Nội - Ảnh 2.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến thổi bùng không khí khán phòng với màn trình diễn kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ.

Là một trong những khách hàng tham gia đầu tư tại sự kiện, anh Trần Đức N. (39 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Sản phẩm căn hộ tại thị trường Đà Nẵng đang rất được chú ý, đặc biệt là căn hộ thuộc tổ hợp có vị trí kim cương, pháp lý sở hữu lâu dài và tiện ích cao cấp như Newtown Diamond, nhờ bài toán đầu tư được tối ưu hiệu quả và tiềm năng gia tăng giá trị hấp dẫn".

"Với việc Đà Nẵng quy hoạch mở rộng về phía Nam, hình thành một tam giác văn hóa - du lịch - đô thị hiện đại mới, tôi cho rằng đây là thời điểm vàng để sở hữu một tài sản vừa có giá trị tích lũy, vừa có thể cho thuê, đón đầu làn sóng phát triển của thành phố" - anh nhấn mạnh.

Newtown Diamond Đà Nẵng - sức hút mới với nhà đầu tư Hà Nội - Ảnh 3.

Hệ tiện ích cao cấp, phong phú là điểm cộng lớn giúp Newtown Diamond thu hút khách thuê lưu trú, đem lại lợi nhuận bền vững cho chủ nhân căn hộ.

Với vị trí "mặt biển, kề sân gôn" đắt giá trên trục phát triển mới, pháp lý sở hữu lâu dài và hệ tiện ích đồng bộ, Newtown Diamond được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng phong cách sống mới, đồng thời mở ra cơ hội sinh lời dài hạn cho những nhà đầu tư quyết đoán, bắt nhịp thời điểm vàng trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Qua hơn 400 tiêu chí, Vinamilk Green Farm A2 đạt Clean Label Project vượt FDA

Qua hơn 400 tiêu chí, Vinamilk Green Farm A2 đạt Clean Label Project vượt FDA

Sản phẩm - Dịch vụ - 24 phút trước

Với việc trở thành thương hiệu sữa tươi A2 đầu tiên tại châu Á chinh phục chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ (Clean Label Project) trong năm 2025, Vinamilk Green Farm A2 đã khẳng định mạnh mẽ cam kết kiến tạo chuẩn mực minh bạch và chất lượng cho ngành sữa Việt.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

HQT Logistics đưa giải pháp bộ sạc gần hơn với hạ tầng năng lượng trong nước

HQT Logistics đưa giải pháp bộ sạc gần hơn với hạ tầng năng lượng trong nước

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GVE Power chính thức tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua văn phòng đại diện HQT Logistics, mang đến thêm lựa chọn giải pháp sạc đạt tiêu chuẩn và có khả năng vận hành lâu dài.

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.

Hà Nội 'siết' giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá

Hà Nội 'siết' giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn yêu cầu tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời công bố chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Cúp điện cả ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Cúp điện cả ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cuối tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/12/2025: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/12/2025: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi giảm giá lên tới 54 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ.

Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 34 triệu đồng, sẵn sàng ngáng đường Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.

Xem nhiều

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm, xứng danh bộ 3 điện thoại cao cấp thế hệ cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và trải nghiệm vẫn rất ổn định.

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top