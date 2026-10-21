Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV điện giá 348 triệu đồng ngoại hình bắt mắt, mạnh 163 mã lực, phạm vi 506 km

SUV điện Mazda màn hình siêu khủng, công suất 258 mã lực, thiết kế sang trọng, giá 970 triệu đồng GĐXH - SUV điện tiệm cận hạng D trông sang trọng và bắt mắt hơn Mazda CX-5, giá bán chỉ từ 970 triệu đồng rẻ hơn Honda CR-V.

SUV điện ngoại hình bắt mắt, mạnh 163 mã lực, phạm vi 506 km

Changan Qiyuan Q05 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Changan Qiyuan Q05 2027 vừa ra mắt tại Trung Quốc với 3 phiên bản.Ở phiên bản 2027, Qiyuan Q05 được bổ sung điều hòa không khí bơm nhiệt cùng hệ thống kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ trên toàn bộ các phiên bản. Đây là những trang bị hướng đến hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng kiểm soát xe trong tình huống khẩn cấp. Trong khi Mazda CX-5 và Hyundai Tucson cạnh tranh bằng nhiều tùy chọn động cơ xăng, diesel hoặc hybrid tùy phiên bản, mẫu xe Trung Quốc tập trung vào hệ thống truyền động điện và các công nghệ hỗ trợ người lái.

Ngoại hình Qiyuan Q05 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Digital Wing 2.0 với các đường nét bo tròn, dải đèn LED ban ngày kéo dài và cụm đèn pha LED bố trí hai bên phần đầu xe kín. Tay nắm cửa dạng ẩn cùng bộ mâm khí động học góp phần tạo diện mạo hiện đại. Phía sau, cụm đèn hậu liền mạch kết hợp cánh gió được tạo hình riêng, giúp chiếc SUV có thêm điểm nhấn nhận diện.

Ngoại hình Qiyuan Q05 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Digital Wing 2.0

Về kích thước, xe dài 4.435 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.595 - 1.600 mm tùy cấu hình. Chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm. Trong khi đó, Mazda CX-5 tại Việt Nam có kích thước 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Hyundai Tucson có kích thước khoảng 4.640 x 1.865 x 1.700 mm, với chiều dài cơ sở 2.755 mm. Những con số này cho thấy Qiyuan Q05 ngắn hơn hai mẫu SUV Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng sở hữu chiều dài cơ sở tương đối sát, tạo cơ sở để tối ưu không gian cabin.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách buồng lái hướng về người lái. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2.5K, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,17 inch. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Huawei HiCar, đồng thời có khả năng kết nối với các thiết bị gia dụng của Haier.

Công nghệ hỗ trợ lái TianShu là một điểm nhấn khác trên Qiyuan Q05.

Công nghệ hỗ trợ lái TianShu là một điểm nhấn khác trên Qiyuan Q05. Ở các phiên bản cao cấp, xe có cảm biến LiDAR, 11 camera độ phân giải cao, ba radar sóng milimét và 12 radar siêu âm. Hệ thống tạo nền tảng cho tính năng hỗ trợ lái NOA trên đường cao tốc và một số tuyến đường đô thị được hỗ trợ. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế còn phụ thuộc phiên bản, điều kiện giao thông và khu vực triển khai.

Qiyuan Q05 2027 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước

Qiyuan Q05 2027 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất tối đa 163 mã lực, kết hợp bộ pin lithium sắt photphat (LFP) do CATL cung cấp. Xe có thể di chuyển tối đa 506 km theo tiêu chuẩn CLTC, dù quãng đường thực tế sẽ thay đổi theo tốc độ, thời tiết, địa hình và mức sử dụng điều hòa.

Giá SUV điện Qiyuan Q05 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, SUV điện Qiyuan Q05 2027 với 3 phiên bản, giá bán từ 89.900 - 101.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 348 - 395 triệu đồng. Mẫu SUV thuần điện này gây chú ý nhờ mức giá rẻ, phạm vi di chuyển tối đa 506 km theo chuẩn CLTC và loạt trang bị công nghệ. Khác với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đang sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam, Qiyuan Q05 đi theo hướng điện hóa hoàn toàn.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.