SUV điện Mazda màn hình siêu khủng, công suất 258 mã lực, thiết kế sang trọng, giá 970 triệu đồng

Hyundai Tucson 2027 giá 832 triệu đồng, SUV cỡ C có cả bản hybrid, mạnh 288 mã lực GĐXH - Hyundai Tucson 2027 5 chỗ ngồi sở hữu thiết kế cực thể thao và ấn tượng, sẵn sàng hạ đo ván Honda CR-V và Mazda CX-5.

SUV điện Mazda màn hình siêu khủng, công suất 258 mã lực, thiết kế sang trọng

Mazda chính thức giới thiệu CX-6e tại thị trường Thái Lan

Thông tin từ Tạp chí điện tử Arttimes, Mazda chính thức giới thiệu CX-6e tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV điện 100% được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Xe có hai phiên bản Premium và Premium Sport, sở hữu mô-tơ điện công suất 258 mã lực, hệ dẫn động cầu sau, pin LFP 77,9 kWh và phạm vi hoạt động tối đa 555 km theo tiêu chuẩn NEDC.

CX-6e, còn được biết đến với tên gọi EZ-60 tại Trung Quốc

CX-6e, còn được biết đến với tên gọi EZ-60 tại Trung Quốc, là sản phẩm hợp tác giữa Mazda và Changan. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng EPA1 có nguồn gốc từ Deepal S07, nhưng Mazda đã thiết kế lại đáng kể phần ngoại thất, nội thất cũng như tinh chỉnh hệ thống treo, khả năng vận hành và cảm giác điều khiển nhằm tạo ra bản sắc riêng. Xe mang ngôn ngữ thiết kế “Soul Motion” đặc trưng của Mazda và được sản xuất tại nhà máy Changan Mazda Automobile ở Nam Kinh, Trung Quốc.

Về kích thước, Mazda CX-6e có chiều dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.902 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 160 mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích 468 lít và có thể mở rộng lên 1.434 lít khi gập hàng ghế sau, trong khi khoang hành lý phía trước có thêm 80 lít. Trọng lượng xe ở mức 2.130 kg.

Mazda CX-6e có chiều dài 4.850 mm

Sức mạnh của CX-6e đến từ một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Cụm pin lithium-ion LFP có dung lượng 77,9 kWh. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 185 km/h. Với bộ mâm 19 inch, phiên bản Premium có thể di chuyển tối đa 555 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, bản Premium Sport sử dụng mâm 21 inch và có phạm vi hoạt động 524 km.

CX-6e hỗ trợ sạc AC tối đa 11 kW và sạc nhanh DC với công suất lên tới 194 kW. Theo công bố, xe có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 24 phút, hoặc từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút. Sau 15 phút sạc nhanh DC, xe có thể đi thêm khoảng 235 km theo tiêu chuẩn NEDC. Ngoài ra, CX-6e còn hỗ trợ chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L với công suất tối đa 3,5 kW.

Ở phiên bản Premium tiêu chuẩn, CX-6e được trang bị mâm hợp kim Diamond Cut 19 inch đi cùng lốp 235/55 R19, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau Multi-Link. Xe sử dụng phanh đĩa thông gió phía trước, phanh đĩa phía sau, phanh tay điện tử EPB kết hợp Auto Brake Hold và hệ thống trợ lực lái điện. Các tính năng ngoại thất đáng chú ý gồm đèn LED, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, tay nắm cửa ẩn, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tự động gập khi khóa xe, sấy gương và nhớ vị trí gương. Cốp sau cũng được đóng mở bằng điện.

CX-6e được trang bị mâm hợp kim Diamond Cut 19 inch

Không gian nội thất mang phong cách hiện đại với cửa sổ trời toàn cảnh cố định diện tích 1,05 m², kính cách nhiệt và chống 99,7% tia UV, rèm che nắng chỉnh điện cùng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Xe có bộ lọc không khí PM2.5, gương chiếu hậu trong chống chói tự động, vô-lăng bọc da và hệ thống đèn ambient có thể tùy chỉnh 256 màu.

Không gian nội thất mang phong cách hiện đại

CX-6e bố trí 5 chỗ ngồi, sử dụng ghế bọc vật liệu Maztex. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ ba vị trí, có chỉnh tựa lưng điện và thông gió. Ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng và cũng được trang bị thông gió. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 và được trang bị tựa tay trung tâm.

Một trong những điểm nổi bật nhất của CX-6e là hệ thống giải trí với cụm màn hình 5K Ultra-Wide kích thước tới 26,45 inch. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, Bluetooth, USB Type-A/Type-C và sạc điện thoại không dây. Xe còn có chức năng điều khiển bằng cử chỉ với 7 kiểu thao tác, màn hình hiển thị thông tin lái xe AR và hệ thống âm thanh 23 loa, trong đó có loa tích hợp ở tựa đầu ghế trước.

Mazda cũng trang bị cho CX-6e nhiều chế độ sử dụng đặc biệt như Pet Mode dành cho thú cưng, Rest Mode, Relax Mode và Car Wash Mode. Đây là những tính năng cho thấy Mazda hướng CX-6e không chỉ tới khả năng vận hành mà còn chú trọng trải nghiệm sử dụng xe trong đời sống hàng ngày.

Về an toàn, CX-6e được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Hệ thống cảm biến gồm một camera phía trước, bốn camera xung quanh xe, một radar sóng milimet phía trước, hai radar sóng milimet bên hông và sáu cảm biến siêu âm. Các tính năng hỗ trợ người lái bao gồm cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa, phanh khẩn cấp tự động trước và sau, hỗ trợ giữ làn, phòng chống lệch làn và tự động đưa xe trở lại làn đường. Xe cũng có hệ thống điều khiển đèn pha tự động và giám sát tình trạng người lái.

Hệ thống an toàn thụ động gồm 9 túi khí, camera 360 độ hỗ trợ các chế độ See-through View và Side View cùng điểm neo ISOFIX cho ghế trẻ em.

So với bản Premium, CX-6e Premium Sport được nâng cấp đáng kể về trang bị. Xe sử dụng mâm 21 inch kết hợp lốp 255/40 R21, đồng thời bổ sung thông gió và sưởi cho hàng ghế sau. Đáng chú ý nhất là hệ thống gương chiếu hậu kỹ thuật số, sử dụng camera thay cho gương truyền thống và hiển thị hình ảnh trên hai màn hình OLED 9 inch. Gương chiếu hậu bên trong xe cũng được chuyển sang dạng hiển thị kỹ thuật số.

Giá SUV điện Mazda CX-6e

Tại Thái Lan, Mazda CX-6e có giá 1,259 triệu baht (khoảng 970 triệu đồng) cho bản Premium và 1,299 triệu baht (tương đương 1 tỷ đồng) cho bản Premium Sport. Đây là mức giá đã bao gồm xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc và xe có thể được bàn giao ngay.

Mazda CX-6e tại Thái Lan có tổng cộng sáu màu ngoại thất gồm Nightfall Violet, Crystal White Pearl, Jet Black, Aero Grey, Machine Grey và Soul Red Crystal. Tất cả các phiên bản đều đi kèm nóc xe màu Jet Black Mica. Nội thất có hai lựa chọn màu, trong đó bản Premium sử dụng nội thất màu đen, còn Premium Sport có tùy chọn phối màu tím – trắng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.