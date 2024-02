Ngô Thanh Vân và lời chúc cực độc đáo khi trao lì xì cho học trò cưng

Cách đây nhiều năm về trước, Ngô Thanh Vân đã trực tiếp đào tạo và thành lập nhóm nhạc 365 bao gồm các thành viên là Isaac, Will, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Tronie.

Sau khi 365 tan rã, "đả nữ" vẫn duy trì mối quan hệ với phần lớn các thành viên từng hoạt động trong nhóm. Vào những sự kiện quan trọng, người đẹp sẽ có mặt và nhiệt tình ủng hộ các học trò cưng.

Ngô Thanh Vân lì xì cho học trò cưng, lời chúc khiến netizen "bấn loạn"

Trong những ngày đầu năm mới, hai ca sĩ đình đám là Will và Jun Phạm đã đến nhà Ngô Thanh Vân để chúc Tết người chị thân thiết. Bên cạnh đó, Will còn đăng tải đoạn video được người chị thân thiết mừng tuổi và nói thêm: "Lì xì mà áp lực quá". Trong đoạn video, Ngô Thanh Vân đã chúc Will với nội dung như sau: "Chúc Will năm mới ra MV ào ào, thu tiền tỷ, làm producer thần tượng nhiều show, nhiều tiền, danh vọng là được nhiều người mến mộ. Mua nhiều đất, sổ đỏ cân ký".

Tại đám cưới thế kỷ của "đả nữ", bốn ca sĩ đình đám đã góp mặt và chúc phúc cho người chị thân thiết. Will từng bày tỏ sự biết ơn tới Ngô Thanh Vân: "Chắc có lẽ 10 năm hay 20 năm sau, không chỉ Will mà cả các thành viên 365 đều gửi lời cám ơn đến chị Vân. Nếu không có chị Vân thì sẽ không có 365 cũng như Will ngày hôm nay". Dù hiện tại không còn hoạt động quá nhiều ở trong giới showbiz, nhưng Ngô Thanh Vân vẫn luôn dõi theo, để tâm tới những học trò cưng do cô đích thân đào tạo ở trong quá khứ.

Ngô Thanh Vân vui vẻ trao lì xì cho Will ở nhà riêng

