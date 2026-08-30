Ngôi nhà đứng vững giữa lũ quét, cả nhà được cứu

Theo NDTV của Ấn Độ, trong khi nhiều công trình xung quanh bị san phẳng và cuốn trôi chỉ trong vài phút khi lũ quét tràn qua khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal ngày 28/8, việc ngôi nhà cùng gia đình bên trong vẫn bình an đứng vững đã tạo nên một câu chuyện sống sót hy hữu, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng toàn cầu.

Đoạn video đầu tiên ghi lại khoảnh khắc hai người lớn cùng một em nhỏ đứng trên ban công căn nhà hai tầng màu xanh nhạt, nhìn dòng nước xiết mang theo bùn đất cuồn cuộn bao vây lấy nơi ở của mình.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm và cầu nguyện từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, mối lo ngại sau đó được xua tan khi video tiếp theo cho thấy cả gia đình vẫn an toàn trong lúc chờ lực lượng cứu hộ.

Dù bị dòng nước dữ dội tàn phá phần sau và làm sập một góc ban công, nhưng kết cấu chính của ngôi nhà vẫn trụ vững, trong khi toàn bộ công trình xung quanh đều hư hỏng nặng và bị cuốn trôi. Sự việc này cho thấy tầm quan trọng của việc thi công kiên cố đối với sự an toàn của công trình.

676 người thiệt mạng, gần 3.000 người vẫn mất tích

Đến chiều 29/8, thảm họa ở biên giới Nepal đã khiến 676 người thiệt mạng, gần 3.000 người mất tích, theo CNN.

Công tác tìm kiếm nạn nhân sau trận lũ quét lịch sử tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc vẫn đang diễn ra khẩn trương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua lớp bùn đất và đất đá sạt lở để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, để tìm kiếm hàng nghìn người hiện vẫn mất tích.

Phát biểu tại Kathmandu vào ngày 29/8 - 3 ngày sau trận lũ quét và sạt lở kinh hoàng - Ngoại trưởng Shisir Khanal cho biết thảm họa đã khiến 676 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người vẫn đang mất tích.

Ông Khanal nhấn mạnh việc giải cứu người sống sót là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết thảm họa lần này đã vượt quá tầm kiểm soát của Chính phủ và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Bên cạnh công tác cứu hộ, Nepal đang đối mặt với khủng hoảng quản lý thi thể khi hàng trăm nạn nhân được phát hiện ở khu vực hạ lưu. Do ngâm nước lâu ngày, các thi thể có thể bị phân hủy nhanh, trong khi hệ thống y tế nội địa lại thiếu thiết bị bảo quản lạnh chuyên dụng.

Người dân đau buồn khi người thân vẫn mất tích. Ảnh: Reuters.

Để giải quyết bài toán trước mắt, chính quyền đang tính đến giải pháp trưng dụng xe tải đông lạnh chở thực phẩm để lưu giữ nạn nhân trong lúc chờ tìm kiếm nhân thân.

Song song đó, công tác nhận dạng cũng rất khó khăn do năng lực giám định y khoa trong nước còn nhiều hạn chế.

"Chúng tôi cần năng lực pháp y trong việc lấy mẫu, xét nghiệm và báo cáo ADN - những kỹ thuật hiện còn rất hạn chế tại Nepal", Ngoại trưởng Khanal nói.