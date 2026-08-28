Nỗ lực tìm kiếm người mất tích sau thảm họa lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Tại huyện Nuwakot của Nepal, nơi chịu thiệt hại nặng nề, các nhân viên cứu hộ phải chật vật lội qua những lớp bùn lầy đặc quánh để tìm kiếm người sống sót bị vùi lấp. Nhiều người may mắn thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Lúc đó, tôi đang ở trên sân thượng và nước lũ đã tràn lên cả tầng trên cùng. Sau 4 - 5 giờ, tôi được trực thăng giải cứu. Còn vợ tôi đã bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất”, ông Keshav Prasad Baral, người dân huyện Nuwakot, kể lại.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã khẩn cấp chỉ đạo di dời toàn bộ cư dân tại các vùng có nguy cơ đến nơi an toàn.

Theo Văn phòng Thủ tướng Nepal, gần 830 du khách hiện mất tích sau thảm họa, trong đó có hơn 600 người nước ngoài mang nhiều quốc tịch như Ấn Độ, Italy, Mỹ, Anh, Australia, Ukraine, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Hàn Quốc và Malaysia.

Giới chức Nepal lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người vẫn bị vùi lấp trong bùn đất.

(Ảnh chụp màn hình)

Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực tối đa để tìm kiếm người mất tích, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn các thảm họa thứ cấp. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích, gần một nửa trong số đó là người nước ngoài.

Thách thức lớn nhất hiện nay là mưa lớn trong đêm tiếp tục làm gia tăng nguy cơ sạt lở bùn đá và sập đường. Quân đội Trung Quốc đã điều động phương tiện bay không người lái để khảo sát địa hình từ trên cao, đồng thời huy động tối đa máy móc hạng nặng nhằm mở đường cho lực lượng cứu hộ tiến sâu vào khu vực bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ tại Nepal và Trung Quốc. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết các nhóm của Liên hợp quốc và đối tác đang chuyển hàng viện trợ, nhân lực đến hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng.