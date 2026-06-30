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Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Thứ ba, 20:00 30/06/2026 | Tiêu điểm

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Ngư dân Daniel Queiroz Borges de Oliveira, 18 tuổi, đã bắt được một con cá tambacu nặng hơn 40 kg.

Con cá khổng lồ được bắt tại Pesque Pague do Sítio, ở Morrinhos , phía nam Goiás, Brazil. Đối với chàng trai trẻ sống ở Caldas Novas và kiếm sống bằng nghề đánh cá, việc câu được con cá với kích cỡ "khủng" giống như một giấc mơ.

"Một con cá phải mất 30 hoặc 40 năm mới đạt được kích thước đó. Vì vậy, ở Brazil rất hiếm cá có kích thước như vậy. Đó là giấc mơ lớn nhất của bất kỳ ngư dân nào khi đi câu cá," anh nói.

Để câu cá, Daniel đã dùng những mẩu bánh mì Pháp. Trong khi những người câu cá khác tập trung ở khu vực đông đúc, chàng trai trẻ quyết định di chuyển ra xa và thả mồi ở một vị trí vắng vẻ hơn. "Những con cá lớn thường ở xa khu vực đông người. Tôi ném cả một ổ bánh mì Pháp xuống sông và chờ nửa tiếng đồng hồ ," Daniel kể lại.

Được biết, đam mê câu cá của Daniel được khuyến khích bởi ông cố đã mất, "ngư dân Rui". Mặc dù còn trẻ, Daniel đã lập được nhiều kỷ lục cá nhân về câu cá, chẳng hạn như câu được cá pirarucus nặng 60kg và cá pirararas nặng gần 50kg, nhưng anh nhấn mạnh tuổi tác không phải là yếu tố quyết định thành công trong việc câu cá.

"Câu cá thật là thú vị. Bạn có thể 80 tuổi hoặc 5 tuổi. Cá cắn câu tùy thuộc vào cách bạn câu. Tôi cảm thấy mình may mắn vì mỗi lần ra sông đều học được điều mới mẻ," Daniel nói.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông - Ảnh 2.

Hình ảnh con cá đã được chụp lại. Chàng thanh niên nhấn mạnh sự hiếm có của kỳ tích này, cho biết cá tambacu hiếm khi được nhìn thấy.

Khoảnh khắc bắt được con cá được miêu tả là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời anh. "Tôi không nghĩ nó nặng như vậy, nhưng nó đã kéo rất nhiều dây câu," anh nói. Chàng trai trẻ cũng cảm ơn những người bạn đã cùng anh đi câu và nhấn mạnh tầm quan trọng của họ đối với những thành tích của mình.

Minh Hoa (t/h)

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Giải trí
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Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
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