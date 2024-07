Người chị trong ‘Giày thủy tinh’ ở tuổi 50

Ngày 5/7, Kim Ji Ho chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh hậu trường về buổi chụp ảnh cho tạp chí Woman Sense . Trong ảnh, nữ diễn viên sở hữu gương mặt trẻ trung và thân hình mảnh mai, nuột nà không khác biệt so với thời đóng Giày thủy tinh hơn 20 năm trước.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của chính chủ, gương mặt như mới 30 tuổi đó có được nhờ can thiệp thẩm mỹ .

Kim Ji Ho chia sẻ ảnh hậu trường buổi chụp hình cho tạp chí.

Kim Ji Ho cho biết luôn để bản thân già đi một cách tự nhiên và vui vẻ đón nhận điều đó. Tuy nhiên, vì lần đầu chụp ảnh bìa cho tạp chí sau 6 năm, cô muốn bản thân đẹp nhất có thể nên tìm đến công nghệ thẩm mỹ trước buổi chụp hình.

Điều người đẹp 7X không ngờ là quyết định phản bội tuổi tác khiến cô phải trả giá nhanh chóng. Vài tuần sau khi can thiệp thẩm mỹ, cô bị cứng hàm, má sưng lên sau khi nâng cơ bằng tia laser. Toàn bộ khuôn mặt cũng sưng lên do tiêm thuốc để tăng cường tái tạo collagen. Nụ cười của nữ diễn viên cũng trở nên méo mó sau khi tiêm botox.

Ji Ho kể thêm cô bị chồng mắng vì ngày thường không để tâm đến việc chăm sóc vẻ ngoài, đến khi cần mới sử dụng biện pháp tình thế, dẫn đến hậu quả khôn lường. Cô tự nhận là một phụ nữ lười biếng, đến mức không đến gặp bác sĩ da liễu để bảo dưỡng và chỉ đi massage vài năm một lần sau khi tập yoga .

Cuối cùng buổi chụp hình diễn ra thuận lợi. Ngoài bầu không khí tốt, Ji Ho cảm thấy tự tin vì việc chăm chỉ tập yoga giúp cô giữ được thân hình thon gọn, mặc vừa mọi trang phục. Từ đó, nét mặt của cô cũng thoải mái hơn.

Cuối tâm thư, Ji Ho có ý khuyên mọi người đừng cố chống lại quy luật tự nhiên, thay vào đó tận hưởng mỗi ngày và để nó trôi qua.

Để xinh đẹp hơn khi lên tạp chí, Kim Ji Ho nhờ cậy công nghệ thẩm mỹ và không may bị tác dụng phụ.

Kim Ji Ho sinh năm 1974, là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp đóng phim vào năm 1994, nổi tiếng nhất với vai người chị giàu có, giỏi giang của nữ chính trong bom tấn truyền hình Giày thủy tinh năm 2002. Ngoài ra, người đẹp cũng đóng một số bộ phim khác như Affection (2002), Single Again (2005), Even So Love (2007) và You Don't Know Women (2010)…

Về đời tư, cô kết hôn với nam diễn viên Kim Ho Jin vào cuối năm 2001 sau một năm gặp nhau trên phim trường More Than Love . Họ có với nhau một con gái sinh năm 2004.

Hơn 10 năm qua, Kim Ji Ho gần như vắng bóng trong showbiz , không đóng thêm bộ phim nào. Tháng 5, cô tiết lộ cùng chồng góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế.

Kim Ji Ho nổi tiếng nhất với vai người chị trong Giày thủy tinh.

Ở tuổi 50, tên tuổi ngày một nhạt nhòa đối với khán giả, đổi lại Ji Ho có cuộc sống cá nhân viên mãn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng ảnh tập yoga, đi du lịch cùng chồng, gặp gỡ bạn bè, đọc sách và thưởng thức món ngon.

Trong một chương trình truyền hình năm 2020, cô khen chồng là người biết nhường nhịn, tôn trọng và thấu hiểu. Hai người luôn thông cảm cho nhau, nhờ đó hôn nhân trôi qua bình dị và êm ấm.

Gương mặt Ji Ho đã xuất hiện dấu vết tuổi tác nhưng cô vẫn trẻ hơn so với tuổi thật. Vóc dáng mảnh mai, săn chắc khiến không ít khán giả ngưỡng mộ.

Cô có cuộc hôn nhân viên mãn với nam diễn viên Kim Ho Jin. Con gái đã lớn nên họ dành nhiều thời gian để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Bí quyết giữ gìn vóc dáng không tuổi của Ji Ho là tập yoga. Cô thực hiện được nhiều động tác khó.