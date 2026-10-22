Người dân có căn cước công dân chú ý thông báo quan trọng từ công an

Theo trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng mạo danh lực lượng Công an để lừa đảo qua điện thoại có dấu hiệu diễn biến phức tạp tại địa bàn và các khu vực lân cận.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng hướng đến công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Thành, những người thường xuyên làm việc theo ca, ít có thời gian trực tiếp đến cơ quan chức năng để giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ đoạn của các đối tượng được dàn dựng theo nhiều bước, đánh vào tâm lý lo lắng và sự thiếu thông tin của người dân về các thủ tục hành chính liên quan đến dữ liệu dân cư, CCCD và định danh điện tử.

Ban đầu, đối tượng gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ Công an phụ trách quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Cảnh sát khu vực. Chúng thông báo thông tin CCCD, tài khoản VNeID hoặc dữ liệu hộ khẩu điện tử của người nghe đang bị "sai lệch dữ liệu", "chưa chuẩn hóa trên hệ thống quốc gia", yêu cầu phải cập nhật trong thời gian ngắn.

Để khiến nạn nhân tin tưởng và làm theo, các đối tượng tiếp tục đưa ra những lời đe dọa như nếu không hoàn thành việc cập nhật trong ngày, người dân có thể bị khóa mã định danh, khóa tài khoản dịch vụ công hoặc bị xử phạt hành chính. Khi nạn nhân tỏ ra lo lắng, các đối tượng nhanh chóng đưa ra phương án hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến.

Công an TP Đồng Nai phát cảnh báo, người dân cần thận trọng về thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh Công an hướng dẫn cập nhật CCCD, VNeID để lừa đảo. Ảnh minh họa: AI

Theo cơ quan chức năng, đối tượng lừa đảo lợi dụng đặc thù công việc của công nhân, người lao động phải làm việc theo ca, khó xin nghỉ để đến cơ quan Công an, từ đó đề nghị kết bạn qua Zalo hoặc Telegram để "hướng dẫn cập nhật nhanh chóng, không cần đi lại". Đây là bước quan trọng nhằm tạo lòng tin, khiến người dân mất cảnh giác và tự nguyện thực hiện những yêu cầu do đối tượng đưa ra.

Sau khi thiết lập liên lạc, các đối tượng gửi đường link lạ, yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng được quảng cáo là ứng dụng cập nhật VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến. Một số trường hợp có thể sử dụng tệp cài đặt định dạng APK giả mạo, đặc biệt nhắm đến người sử dụng điện thoại Android.

Tiếp đó, chúng hướng dẫn nạn nhân cấp các quyền truy cập trên điện thoại, trong đó có quyền Trợ năng (Accessibility), với lý do cần thiết để hoàn tất thủ tục xác thực thông tin. Thực chất, việc cấp những quyền không cần thiết cho ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể tạo điều kiện để phần mềm độc hại theo dõi thao tác, đọc thông báo, thu thập dữ liệu hoặc hỗ trợ đối tượng kiểm soát thiết bị từ xa, tùy thuộc vào loại mã độc và quyền truy cập được cấp.

Khi đã thu thập được thông tin cần thiết, các đối tượng tìm cách tiếp cận tài khoản ngân hàng, đánh cắp mã xác thực dùng một lần (OTP), thông tin đăng nhập hoặc lợi dụng phiên giao dịch trên thiết bị để thực hiện các giao dịch trái phép. Hậu quả là nạn nhân có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, mất quyền kiểm soát tài khoản trực tuyến, đồng thời đối mặt nguy cơ thông tin cá nhân bị sử dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đáng lưu ý, các đối tượng thường sử dụng lời nói khẩn cấp, liên tục thúc giục và yêu cầu nạn nhân thao tác nhanh để không có thời gian kiểm chứng thông tin. Vì vậy, chỉ một phút thiếu cảnh giác, người dân có thể phải gánh chịu thiệt hại lớn về tài sản.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Một số nguyên tắc quan trọng người dân cần lưu ý:

Thứ nhất, không tin tưởng tuyệt đối vào các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an thông báo thông tin CCCD, VNeID hoặc dữ liệu dân cư bị sai lệch. Khi nhận được yêu cầu bất thường, cần chủ động liên hệ hoặc đến trực tiếp cơ quan Công an có thẩm quyền để xác minh.

Thứ hai, tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không tải và cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức theo hướng dẫn của người gọi điện không rõ danh tính. Không cấp quyền Trợ năng, quyền đọc tin nhắn, thông báo hoặc quyền điều khiển thiết bị cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Thứ ba, không cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ hoặc dữ liệu đăng nhập cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội hay đường link không đáng tin cậy. Không làm theo yêu cầu chia sẻ màn hình, cài đặt phần mềm điều khiển từ xa hoặc thực hiện chuyển tiền để "xác minh tài khoản".

Thứ tư, người lao động cần chia sẻ thông tin cảnh báo này với đồng nghiệp, người thân, nhất là những người ít có điều kiện tiếp cận thông tin về an toàn trên không gian mạng.

Trường hợp phát hiện đã cài đặt ứng dụng đáng ngờ hoặc có dấu hiệu bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại, người dân cần nhanh chóng sử dụng một thiết bị an toàn khác để liên hệ ngân hàng, yêu cầu khóa hoặc tạm ngừng các giao dịch cần thiết; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Không tiếp tục sử dụng thiết bị nghi nhiễm mã độc để đăng nhập ngân hàng hoặc thay đổi mật khẩu khi chưa bảo đảm an toàn.

Nếu phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường, cần liên hệ ngân hàng ngay lập tức và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.