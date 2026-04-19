Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò
Việc lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của các nạn nhân..
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo với chiêu trò ứng dụng hẹn hò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân sập bẫy.
Theo thông tin, thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng lợi dụng ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội để tiếp cận, tạo dựng lòng tin cho nhiều người. Sau đó dẫn dụ người dân tham gia vào các hoạt động "đầu tư", "nhận tiền hộ" nhằm chiếm đoạt tài sản .
Thủ đoạn này có sự kết hợp giữa yếu tố tình cảm và tài chính, đánh vào tâm lý cô đơn, thiếu cảnh giác của một bộ phận người dân, đặc biệt là phụ nữ, người trẻ tuổi. Nhiều trường hợp vừa bị mất số tiền lớn, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế và tinh thần.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo trên các ứng dụng hẹn hò phổ biến: Tinder, Litmatch, Bumble, OkCupid, hoặc thông qua các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo để xây dựng hình ảnh cá nhân "hoàn hảo": có công việc ổn định, thu nhập cao, đang sinh sống hoặc công tác ở nước ngoài. Sau một thời gian trò chuyện, tạo dựng mối quan hệ thân thiết, đối tượng bắt đầu giới thiệu các hình thức kiếm tiền như: làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, mua bán hàng hóa có ưu đãi, hoặc nhờ đứng tên nhận tiền hộ do "vướng thủ tục quốc tế".
Ban đầu, đối tượng thường tạo niềm tin bằng cách cho nạn nhân thực hiện giao dịch với số tiền nhỏ và rút được lợi nhuận. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục dẫn dắt tham gia các giao dịch có giá trị lớn hơn, hứa hẹn lợi nhuận cao.
Tuy nhiên, khi thực hiện rút tiền, nạn nhân liên tục gặp các lý do: lỗi hệ thống, sai thao tác, cần nộp thêm phí, thuế, hoặc nâng cấp tài khoản, rồi yêu cầu nộp thêm tiền ngày càng tăng, tạo thành vòng xoáy không có điểm dừng.
Một số trường hợp, đối tượng còn đưa ra các tình huống giả tạo như: gặp khó khăn cá nhân, cần tiền gấp để "chuộc giấy tờ", "mua vé về nước" nhằm tiếp tục khai thác lòng tin và tình cảm của nạn nhân. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Hậu quả của các vụ việc trên không chỉ dừng lại ở thiệt hại về tài sản, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của nạn nhân, thậm chí rơi vào nợ nần. Các hành vi này cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phát sinh các hệ lụy xã hội khác.
Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân: Cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò. Không vội vàng tin tưởng những người chưa từng gặp mặt ngoài đời, đặc biệt là các trường hợp có "hồ sơ hoàn hảo", thường xuyên thể hiện sự quan tâm, tình cảm nhanh chóng.
Tuyệt đối không đứng tên tài khoản ngân hàng, nhận tiền, chuyển tiền hộ hoặc tham gia các giao dịch tài chính theo đề nghị của người quen qua mạng. Không tham gia các hoạt động "đầu tư", "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng" trên các nền tảng không rõ nguồn gốc; đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi lợi nhuận cao, dễ dàng.
Khi phát hiện các dấu hiệu như: yêu cầu nạp thêm tiền để rút tiền, thông báo lỗi hệ thống kèm yêu cầu đóng phí… cần dừng ngay giao dịch và xác minh lại thông tin.
Mọi người thường xuyên cập nhật kiến thức về an toàn thông tin, chia sẻ thông tin cảnh báo cho người thân, bạn bè để cùng nâng cao nhận thức, phòng tránh. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các bằng chứng liên quan (tin nhắn, giao dịch…) và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
