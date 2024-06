Người đẹp được gọi là 'ngọc nữ' trong làng nhạc bolero có cuộc sống ra sao ở tuổi 33?

Tố My quê ở Đà Nẵng, từ nhỏ cô sống và lớn lên cùng ông bà ngoại vì bố mẹ đi làm ăn xa. Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Tố My đã sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân tại Trường Đại học Sài Gòn, Tố My đi làm trong ngành Luật một thời gian nhưng vì quá đam mê ca hát nên cô đã quyết định thuyết phục gia đình và tạm ngưng công việc để theo đuổi con đường âm nhạc.