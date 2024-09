Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Trải qua các phần thi Trình diễn Áo dài, Trang phục Dạ hội và Ứng xử, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vượt qua 28 thí sinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Video: Khoảnh khắc công bố tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Xuyên suốt các phần thi, người đẹp thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu. Với việc trở thành tân hoa hậu, Kỳ Duyên sẽ thi Miss Universe lần thứ 73 diễn ra vào cuối năm tại Mexico. Cô đồng thời nhận hai tỷ đồng tiền mặt, trong đó 500 triệu đồng được cô trích ra để ủng hộ đồng bào bão lũ ở miền Bắc .

Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024.

Trong phần thi ứng xử thứ hai dành cho top 3, Kỳ Duyên nhận được câu hỏi về việc "cô gái chiến thắng cuộc thi sắc đẹp liệu có thể đại diện cho nhan sắc cả nước". Cô trả lời: "Vẻ đẹp của một cô gái không thể hoàn toàn đại diện cho cả một đất nước nhưng câu chuyện của cô ấy có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. 10 năm trước, tôi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam và 10 năm sau tôi đã dùng toàn bộ sự can đảm và dũng cảm của mình để mong muốn thực hiện lý tưởng - hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ lý tưởng này của mình sẽ khuyến khích tất cả các bạn trẻ có thể sống hết mình bởi vì điều này là tiền đề, là cơ sở để nước Việt Nam của chúng ta càng ngày càng vững mạnh hơn". Với câu trả lời lưu loát cùng phong thái mạnh mẽ, Kỳ Duyên nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Tiếp tục thi hoa hậu sau 10 năm, người đẹp cho biết vì cô đau đáu giấc mơ chinh phục cuộc thi quốc tế. Cô cũng là người đẹp đầu tiên đăng quang hai cuộc thi hoa hậu lớn trong 10 năm.

Ngoài ngôi vị hoa hậu, Miss Universe Vietnam 2024 còn tìm ra hai á hậu: Á hậu 1 Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 2 Vũ Thúy Quỳnh. Hai người đẹp còn lại trong top 5 chung cuộc là: Paris Bảo Nhi và Quách Tapiau Maily.

Top 5 từ trái sang: Paris Bảo Nhi, Vũ Thúy Quỳnh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Quỳnh Anh và Quách Tapiau Maily.

Cuộc thi còn trao 7 giải thưởng phụ: Người đẹp Ảnh - Đoàn Tường Linh; Người đẹp Tài năng - Phí Phương Anh; Người đẹp Ứng xử - Đoàn Thị Thu Hà; Dự án cộng đồng hiệu quả nhất - Đỗ Thu Hà, Vũ Thúy Quỳnh; Người đẹp Trang phục dạ hội - Paris Bảo Nhi; Người đẹp trình diễn trang phục văn hóa dân tộc ấn tượng - Vũ Thúy Quỳnh; Người đẹp Áo tắm - Quách Tapiau Maily.

Top 10 của cuộc thi gồm: Phí Phương Anh, Đinh Thị Triều Tiên, Paris Bảo Nhi, Nguyễn Thị Trà My, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Quách Tapiau Maily, Đoàn Tường Linh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra trong khoảng bốn tiếng. Năm nay BTC cắt bỏ phần thi Trình diễn bikini và thay bằng Trình diễn áo dài do NTK Linh San thực hiện. Điểm nhấn của đêm thi là phần hòa giọng của ba nghệ sĩ: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần trong màn trình diễn Trang phục dạ hội của top 10. Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm: bà Thúy Nga - Trưởng Ban giám khảo; Nhà sản xuất, giám khảo Dược sĩ Tiến; Giám đốc sáng tạo, giám khảo Hà Đỗ; Siêu mẫu Thanh Hằng; Siêu mẫu Lukkade Metinee và Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi.

Bùi Quỳnh Hoa trong giây phút final walk.

Ở mùa giải năm nay, ban tổ chức nâng độ tuổi tối đa dành cho thí sinh lên 33 thay vì 28. Đơn vị nắm bản quyền hướng tân hoa hậu tập trung vào giá trị cộng đồng, nhất là mảng khuyến học. Do đó, vương miện cho tân hoa hậu chỉ có giá 24 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết cô gái chiến thắng phải cam kết thực hiện nhiều vai trò, gồm xây dựng 10 trường học cho trẻ em nghèo trong thời gian đương nhiệm.