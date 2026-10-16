Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu

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GĐXH - Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 36 bên ca sĩ Minh Tuyết và diễn viên Midu. Sau những ồn ào về cuộc sống riêng tư, người đẹp vẫn an nhiên và xuất hiện rạng rỡ trước công chúng.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 1.Nhã Phương xuất hiện một mình gây chú ý

GĐXH - Nhã Phương gây chú ý khi đến buổi cúng Giỗ Tổ một mình, không có sự đồng hành của ông xã. Hình ảnh cô xuất hiện sau ồn ào của Trường Giang đã thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 1.

Mới đây, Nhã Phương được chọn làm giám khảo cho một cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Cô tự tin xuất hiện trước công chúng với diện mạo xinh đẹp và rực rỡ nhất.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 2.

Trải qua 3 lần sinh nở nhưng vóc dáng của Nhã Phương vẫn gây được ấn tượng với khán giả.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 3.

Nhã Phương cho biết: "Tôi càng tin rằng, để tỏa sáng thì không nhất thiết phải cao bao nhiêu hay có nhiều kinh nghiệm thế nào. Đôi khi, chỉ cần dám thử, dám thể hiện bản thân và tin vào chính mình, chúng ta đã có một khởi đầu thật đẹp rồi".

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 4.

Trong sự kiện, cô hội ngộ cùng người bạn Midu. Cả 2 từng hợp tác trong phim "Những thiên thần áo trắng" của đạo diễn Lê Hoàng.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 5.

Cô khoe sắc bên cạnh ca sĩ Minh Tuyết. Cả 2 đều là những chị em tốt của nhau trong làng giải trí phía Nam.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 6.

Về những chuyện gia đình trong thời gian qua, Nhã Phương chọn cách bình thản đối diện. Cách đây ít lâu, trên trang cá nhân Nhã Phương cho biết, giữa những sự cố và tranh luận dữ dội xoay quanh những sự việc liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang và các hình ảnh, câu chuyện trong quá khứ, cô luôn ý thức mình có những suy nghĩ và quan điểm riêng. Với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội, một nghệ sĩ có tên tuổi và tư duy riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời là vợ và mẹ của các con trong gia đình, Nhã Phương từng nhiều lần trăn trở về cách ứng xử phù hợp trong hoàn cảnh đó. Nữ diễn viên cho biết, cô đã lựa chọn đưa ra thông điệp của mình, bởi cho rằng đó là cách mà nhiều người có thể đồng cảm và lựa chọn. Sau khi chia sẻ, cô cảm thấy được an ủi trước phần lớn những phản ứng đồng tình của khán giả trên mạng xã hội.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 7.

Nhã Phương cũng chia sẻ rằng, cô đã được cảnh báo và hiểu rõ việc đưa ra bất kỳ phản ứng nào ở thời điểm nhạy cảm đó đồng nghĩa với việc bản thân sẽ trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời có thể phải đối diện với sự tức giận từ nhiều phía. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định hành động theo cách mà mình cho là phù hợp nhất. Theo Nhã Phương, điều không may là những cảnh báo trước đó đã trở thành sự thật khi cô tiếp tục trở thành tâm điểm của một làn sóng dư luận khác, bắt đầu từ sự thương cảm, mỉa mai rồi đến những nghi ngờ về hoàn cảnh thực sự mà cô đang trải qua. Trước những diễn biến này, Nhã Phương khẳng định hiện tại cô vẫn ổn.

Nhã Phương khoe sắc vóc sau 3 lần sinh nở.

Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu - Ảnh 9.Nhã Phương ra sao giữa ồn ào của Trường Giang?

GĐXH - Nhã Phương giữa ồn ào của Trường Giang nhưng cô vẫn bình tĩnh chọn cho mình một cách ứng xử khéo léo.

 

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