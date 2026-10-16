Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu

Về những chuyện gia đình trong thời gian qua, Nhã Phương chọn cách bình thản đối diện. Cách đây ít lâu, trên trang cá nhân Nhã Phương cho biết, giữa những sự cố và tranh luận dữ dội xoay quanh những sự việc liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang và các hình ảnh, câu chuyện trong quá khứ, cô luôn ý thức mình có những suy nghĩ và quan điểm riêng. Với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội, một nghệ sĩ có tên tuổi và tư duy riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời là vợ và mẹ của các con trong gia đình, Nhã Phương từng nhiều lần trăn trở về cách ứng xử phù hợp trong hoàn cảnh đó. Nữ diễn viên cho biết, cô đã lựa chọn đưa ra thông điệp của mình, bởi cho rằng đó là cách mà nhiều người có thể đồng cảm và lựa chọn. Sau khi chia sẻ, cô cảm thấy được an ủi trước phần lớn những phản ứng đồng tình của khán giả trên mạng xã hội.