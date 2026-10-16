Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, Midu

GĐXH - Trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", Hồng Đào và Phương Anh Đào vào vai hai mẹ con có nhiều mâu thuẫn vì sự thiên vị và những tổn thương kéo dài. Đằng sau những lời trách móc là khát khao được thấu hiểu, yêu thương và những tình cảm chưa bao giờ mất đi.
GĐXH - Doãn Quốc Đam chia sẻ về sai lầm khi nhận vai Bình trong "Căn nhà không mái che": "Tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách, trách là tại sao không bàn trước, không tập trước".
GĐXH - Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2026" chính thức khởi động với nhiều đổi mới trong tuyển chọn và biểu diễn, hướng tới phát hiện những giọng ca triển vọng, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài cho các tài năng âm nhạc.
GĐXH - Sáng 15/10 tại Hà Nội, cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027" chính thức được phát động. Đây là sân chơi dành cho học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT trên toàn quốc với các nội dung thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ và âm nhạc tổng hợp.