Nhã Phương xuất hiện một mình gây chú ý

Nhã Phương ra sao giữa ồn ào của Trường Giang? GĐXH - Nhã Phương giữa ồn ào của Trường Giang nhưng cô vẫn bình tĩnh chọn cho mình một cách ứng xử khéo léo.

Mới đây, diễn viên Thuý Ngân đăng tải loạt khoảnh khắc tại buổi cúng Giỗ Tổ ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Trong loạt ảnh do Thuý Ngân chia sẻ, Nhã Phương xuất hiện một mình, không có ông xã Trường Giang đồng hành như một số dịp trước. Đây cũng là lần đầu Nhã Phương xuất hiện trước công chúng sau bài đăng lên tiếng về những ồn ào liên quan đến Trường Giang và một nhãn hàng cách đây ít ngày. Chính vì vậy, khoảnh khắc của bà xã Trường Giang nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Nữ diễn viên diện trang phục đơn giản, giữ hình ảnh nhẹ nhàng và vẫn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng, chủ yếu đứng cạnh những người bạn thân thiết để chụp ảnh.

Sau khi hoàn thành việc dâng lễ, Nhã Phương nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện ngắn ngủi của nữ diễn viên giữa thời điểm ông xã đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội vì những ồn ào gần đây càng khiến khoảnh khắc này được chú ý hơn.

Nhã Phương xuất hiện lặng lẽ bên bạn thân là MC Hoàng Oanh và Thúy Ngân.

Nhã Phương chỉ đến lễ cúng Tổ một mình, không sánh đôi với Trường Giang như mọi năm.

Những ngày qua, ồn ào của Trường Giang kéo theo việc Nhã Phương bị gọi tên. Ngoài những bàn tán liên quan đến chuyện đời tư, việc nữ diễn viên từng hợp tác với các nhãn hàng cũng bị đào lại. Giữa ồn ào, Nhã Phương lên tiếng trên trang cá nhân, nhấn mạnh bản thân là người phụ nữ độc lập trong xã hội, nghệ sĩ có tên tuổi, có suy nghĩ và tư duy phản biện của riêng mình chứ không chỉ là vợ Trường Giang hay mẹ của các con anh.

Khi xảy ra vụ ồn ào của Trường Giang, Nhã Phương trăn trở nhiều, được cảnh báo về rủi ro khủng hoảng truyền thông nếu có động thái bảo vệ chồng. Dù vậy, cô vẫn quyết định đăng bức ảnh ôm Trường Giang lên tài khoản cá nhân. Hậu quả, Nhã Phương trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích. Không chỉ Nhã Phương, các nhãn hàng cô đã hoặc đang hợp tác đều bị vạ lây.

"Tôi sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tôi phản đối những chỉ trích vô căn cứ trong làn sóng đang nhắm vào mình. Tôi mong các phản ánh hoặc góp ý đều được dựa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên", nữ diễn viên bày tỏ.

Về bức ảnh ôm Trường Giang, Nhã Phương xác nhận đó là thông điệp mà cô tin phần lớn người rơi vào tình huống này đều sẽ lựa chọn. Cô cũng ghi nhận việc được nhiều khán giả an ủi, đồng tình trên mạng xã hội.

Giữa lúc Trường Giang vướng ồn ào bị dân mạng "đào" lại lùm xùm trong quá khứ, Nhã Phương đăng tải bức ảnh chụp cùng chồng trên fanpage với hơn 7 triệu người theo dõi.



