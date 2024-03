Nhà tự dưng mất điện, thay vì gọi thợ điện, người phụ nữ báo cảnh sát, kết quả khiến ai cũng bủn rủn

Camera an ninh dường như đã trở thành một thiết bị vô cùng cần thiết trong việc đảm bảo an toàn cho các gia đình. Mới đây, người ta lại phát hiện ra thêm một tác dụng nữa của nó trong việc cảnh báo cho gia chủ những nguy hiểm trong nhà từ một tình huống đáng sợ mà một người phụ nữ ở Nội Mông (khu tự trị của Trung Quốc) vừa trải qua.

Nhà bị mất điện, camera bị tắt, người phụ nữ gọi cảnh sát và kết quả khiến ai cũng bủn rủn

Theo thông tin từ kênh CCTV của Trung Quốc, sự việc mới xảy ra cách đây không lâu. Một người phụ nữ nghi ngờ nhà mình bị đột nhập. Lý do là vì cô thấy nhà mình bị mất điện, camera an ninh thì là loại có lưu điện nhưng đột nhiên lại bị tắt đi mà không rõ lý do.

Vì đang là nửa đêm, lại ở nhà một mình, người phụ nữ không thể tự đi kiểm tra tất cả các phòng. Cô đã khóa cửa phòng ngủ cẩn thận và gọi điện cho cảnh sát. Tuy nhiên, để không báo động cho kẻ có thể đang ở trong nhà mình, cô chỉ nói rằng nhà mình... bị mất điện.

Cảnh sát đến nhà người phụ nữ sau cuộc gọi cầu cứu của cô.

"Xin chào, đây là đường dây 110. Cô muốn báo cảnh sát à? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?", giọng anh cảnh sát vang lên trong điện thoại.

"Chuyện là, nhà tôi mất điện rồi", người phụ nữ đáp lại.

Viên cảnh sát ngạc nhiên: "Đây là đường dây 110 mà?"

"Tôi biết mà", giọng cô ngập ngừng, như đang ám hiệu cho cảnh sát sự việc không chỉ là mất điện. Hiểu ngay được tình huống, nhân viên cảnh sát đã hỏi luôn: "Cô gặp nguy hiểm đúng không?" và nhận được câu trả lời "Vâng" của người phụ nữ.

Kẻ đột nhập bị bắt ngay tại trận khiến ai chứng kiến đều bủn rủn chân tay.

Sau khi biết được địa chỉ, nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại nhà cô gái. Video ghi lại được từ hiện trường cho thấy nhà cô bị mất điện tối om. Khi cảnh sát xông vào kiểm tra thì phát hiện có người đàn ông lạ mặt ở trong nhà. Tên này đã bị khống chế và đưa về trụ sở cảnh sát. Việc điều tra đang được diễn ra và chưa rõ hắn đã làm thế nào để đột nhập được vào căn hộ chung cư của người phụ nữ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Đa phần dành lời khen ngợi cho sự bình tĩnh và nhanh trí của người phụ nữ khi đã không chỉ phán đoán chính xác tình hình mà còn biết cách tóm gọn kẻ đột nhập cũng như thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Nếu người phụ nữ phán đoán sai mà mở cửa phòng ngủ, bị kẻ đột nhập tấn công thì không ai dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho viên cảnh sát đã rất tinh ý, chỉ nghe có vài câu mập mờ của người phụ nữ mà hiểu được tình huống, nhờ đó có thể bắt được tên tội phạm một cách nhanh chóng.

Làm thế nào phát hiện ra nhà bị đột nhập nhờ vào sự bất thường của các thiết bị điện?

Ngoài ra, câu chuyện cũng khiến nhiều người quan tâm ở khía cạnh làm thế nào để phát hiện ra trong nhà có người khác mà chỉ dựa vào các thiết bị điện trong nhà.

Ví dụ trong trường hợp của người phụ nữ trên, nhà của cô ở chung cư, khi cô thấy các căn hộ khác vẫn có điện, chỉ mình nhà mình mất điện, camera an ninh lại là loại có lưu điện mà đột nhiên bị tắt hết thì chỉ có 2 khả năng, một là xảy ra sự cố, hai là có người đã cố tình tắt đi.

Nếu nhà đột nhiên bị mất điện thì cũng nên kiểm tra wifi, nếu nhà hàng xóm vẫn có thì nhớ cảnh giác. (Ảnh minh họa)

Vì nghi ngờ nghiêng về khả năng thứ 2, người phụ nữ đã gọi cho cảnh sát và kết quả cho thấy phán đoán của cô là chính xác.



Một số netizen cũng vào bình luận rằng nếu phát hiện nhà mình đột nhiên mất điện thì thử kiểm tra wifi (trong điện thoại), nếu nhà mình mất mà nhà hàng xóm vẫn có thì nhớ cảnh giác vì có thể kẻ đột nhập vào nhà bạn sẽ ngắt nguồn điện để vô hiệu hóa hệ thống chống trộm, camera an ninh, tắt ánh sáng nhằm dễ bề hành động.

Cuối cùng, câu chuyện của người phụ nữ cho thấy, dù bạn đã khóa cửa ra vào thì khi đi ngủ cũng nên khóa hoặc chốt từ bên trong để đảm bảo an toàn trong trường hợp có kẻ đột nhập nhé.

Nguồn: CCTV News



Gia Linh