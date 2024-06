Nhà vừa xây xong thì vợ chồng ly hôn, tôi tay trắng trở về nhà mẹ đẻ, nghe bà nói một câu mà tôi hối hận tột cùng

10 năm hi sinh vì gia đình

Vợ chồng tôi lấy nhau qua mai mối của một người họ hàng chứ không hẳn xuất phát từ tình yêu. Tuy nhiên, tôi vẫn tâm niệm chỉ cần mình sống trọn đạo làm vợ, làm dâu thì tình yêu sẽ sớm nảy nở giữa vợ chồng mà thôi. 3 năm đầu tiên, tôi sống chung với bố mẹ chồng và làm hết mọi việc trong nhà. Sau khi sinh đứa con trai lớn, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, phải nằm liệt một chỗ. Chồng là tài xế đường dài nên không thể nghỉ làm được, tôi đành phải nghỉ dạy học để chăm sóc mẹ chồng. 2 năm sau đó, mẹ chồng mất, anh chồng từ Tp Hồ Chí Minh về chịu tang rồi ở lại quê luôn. Bố chồng thương anh chồng hơn nên làm di chúc chia nhà cửa đất đai cho vợ chồng anh ấy. Lần đó, tôi buồn, hụt hẫng vì cách đối xử của nhà chồng và vì chồng không biết lên tiếng bênh vực, bảo vệ vợ con.

Vợ chồng tôi chuyển ra ngoài ở trọ được hơn một năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Lúc đó, tôi sụp đổ mọi thứ, cảm giác thật tồi tệ. Tôi định ly hôn thì lại phát hiện mình có thai. Chồng cũng van xin tha thứ nên tôi đành chấp nhận bỏ qua vì các con. Chỉ là từ đó về sau, dù có cố gắng đến mấy, tôi vẫn thấy giữa vợ chồng có những khoảng cách rất lớn mà tôi không biết phải làm sao để lấp đầy. Chúng tôi ít trò chuyện với nhau hơn. Chồng vẫn làm tài xế đường dài, cả tháng mới về một lần nhưng lại không đụng vào người vợ và tôi cũng chẳng đòi hỏi. Cứ thế, tình cảm vợ chồng nhạt dần nhưng tôi vẫn sống với anh vì các con.

Căn nhà bạc tỷ và lá đơn ly hôn

Sau một thời gian dài, tôi quyết định tha thứ cho chồng để các con có tổ ấm yên bình. Vợ chồng tôi quyết định lấy hết tiền tiết kiệm ra xây căn nhà hơn 2 tỷ như một quyết tâm để hàn gắn hôn nhân. Nhưng trong quá trình xây nhà, tôi lại tiếp tục phát hiện một bí mật động trời của chồng. Anh ấy tiếp tục ngoại tình (không biết lần thứ bao nhiêu) nhưng lần này, anh ấy còn "dính" phải bệnh. Cũng may anh nhận ra cơ thể có điểm khác thường nên tự đi khám và cũng không để lây qua cho tôi và các con. Chồng tự mình thú nhận tất cả, còn bảo đàn ông bây giờ, nhất là tài xế đường dài thì chuyện ngoại tình là điều bình thường. Tôi cay đắng không chấp nhận nữa và đề cập đến chuyện ly hôn. Nhưng nhà còn chưa xây xong nên chồng bảo đợi xây nhà xong rồi tính tiếp. Từ hôm đó đến khi tân gia, vợ chồng tôi giống như ly thân, không nói chuyện, không ăn chung mâm, không ngủ chung giường.

Tân gia được 1 tháng, hôm qua, chồng đặt đơn ly hôn lên bàn. Anh nói 3 từ khiến tôi tỉnh ngộ sau 10 năm ròng rã hi sinh vì gia đình: "Vừa lòng chưa?". Cứ như nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do tôi, còn anh là nạn nhân. Chồng còn bảo nếu quyết định ly hôn thì tôi phải ra đi tay trắng, căn nhà này do anh đi làm kiếm tiền về xây, tôi không có quyền hưởng bất cứ thứ gì cả. Còn con thích sống với ai, người đó sẽ nuôi.

Tôi cầm bút, ký vào đơn ngay lập tức trước sự kinh ngạc tột độ của chồng. Có lẽ anh không ngờ tôi lại mạnh mẽ, dứt khoát đến vậy, dù anh đã lấy tài sản ra để đe dọa.

Khi tôi trở về nhà mẹ đẻ và nói rõ mọi chuyện. Bà lại bảo tôi dại quá, phải tìm chứng cứ ngoại tình của chồng rồi mới được ly hôn. Tài sản phải chia đôi chứ sao lại đồng ý ra đi tay trắng, đánh mất 10 năm vô ích. Tôi thấy mẹ nói cũng có lý. Nhưng giờ, đầu óc tôi mông lung, không biết phải làm sao mới đúng đắn nhất.