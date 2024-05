Nhật Kim Anh: Ở vị trí hiện tại, tôi không tìm bạn trai ngang hàng với mình

Á hậu – diễn viên chuẩn bị lên xe hoa với chồng cũ Nhật Kim Anh là ai? Sau 5 năm đường ai nấy đi với Nhật Kim Anh, doanh nhân Bửu Lộc đã có tình yêu mới, thậm chí anh còn sẵn sàng bước vào hôn nhân mới.

Là khách mời của chương trình The Khang show , Nhật Kim Anh thừa nhận chị may mắn trong sự nghiệp ca hát, diễn xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, chị lại không may mắn trong lĩnh vực gia đình: “Người ta nói trời không cho ai tròn vẹn bao giờ.

Tôi cảm thấy may mắn khi được khán giả yêu mến ở lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, tôi làm kinh doanh cũng được khán giả đón nhận. Khi đã may mắn ở sự nghiệp, tôi sẽ không được may mắn ở khía cạnh khác, và đó là hạnh phúc”.

Nhật Kim Anh tâm sự: “Tôi hơi tiếc nuối khi không có được gia đình trọn vẹn với ông xã và con trai. Nhưng tôi nghĩ từ từ rồi tôi sẽ tìm được một bờ vai vững chãi cho mình”.

Nhật Kim Anh và con trai.

Nữ diễn viên nhận định cô đã có vị trí nhất định trong làng giải trí và trong lĩnh vực kinh doanh. Cũng vì thế, cô sẽ khó tìm được đối tượng thích hợp để xây dựng gia đình: “Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại tuy tôi không quá nổi tiếng hay quá thành đạt khi làm kinh doanh.

Nhưng ở vị trí như hiện tại rồi, để tìm một bờ vai cho mình thì đó phải là người hơn tôi “một cái đầu” hoặc là người chấp nhận là điều bé nhỏ trong lòng tôi. Nghĩa là cao thì cao hẳn, thấp thì thấp hẳn chứ không thể ngang bằng với tôi. Chính vì thế tôi nghĩ mình sẽ khó tìm được người để xây dựng hạnh phúc”.

Dù cho rằng bản thân may mắn nên mới có sự nghiệp rực rỡ, song, người đẹp tiết lộ để có được vị trí như hiện tại trong làng giải trí, cô đã vượt qua nhiều khó khăn, cay đắng: “Tôi đã rất “trầy trật”. Tôi đi casting nhiều tới mức nản, muốn bỏ luôn vì tới đó cast, khóc cho đã rồi chỉ nhận được câu hẹn: “Em về đi, khi nào có kết quả đoàn sẽ báo cho em”. Tôi từng chấp nhận đóng vai xác chết, chỉ xuất hiện trong 1 cảnh duy nhất rồi hết phim.

Thời điểm đó tôi trang trải cuộc sống bằng việc đi hát lót, phải dùng tiền cát-sê mua những bộ đồ si-đa để có thể đi thử vai cho phù hợp nhưng đâu có được nhận vai.

Có lúc, tôi phải ngủ dưới gầm sân khấu, phải sống lay lắt bằng mì gói hằng tháng trời để dồn tiền mua bài hát vì nếu không có bài, ca sĩ không thể nổi được”.

Dù phải trải qua nhiều khó khăn, nữ diễn viên vẫn không bỏ cuộc. Nhờ vậy, cô đã gặt hái được thành quả ngọt ngào: “Sau MV Chuyện tình nàng KA, cát-sê của tôi không còn là 50 nghìn đồng hay 150 nghìn đồng nữa mà là 300 nghìn đồng, 500 nghìn đồng, dần dần lên tới 700, 800 nghìn đồng và rất nhiều show. Cùng lúc đó, tôi đi casting cũng được nhận các vai quần chúng, vai phụ.

Khi tôi đậu vai trong phim Long Thành cầm giả ca, tôi được đi dự Liên hoan phim. Ngày đầu dự LHP, tôi ngưỡng mộ khi thấy các anh chị nghệ sĩ được nhà báo phỏng vấn, săn đón.

Đến ngày bế mạc, tôi được xướng tên lên sân khấu nhận giải thưởng, tôi “hết hồn” vì không nghĩ mình có được vinh dự lớn đến vậy. Cũng từ đây, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, được báo chí vây quanh”.

Nhật Kim Anh thừa nhận bản thân là người may mắn vì những nỗ lực của cô đã được đền đáp tương xứng.

Nhật Kim Anh thường vào vai "đào thương" trên phim ảnh.

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985. Năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh được đào tạo âm nhạc, 16 tuổi cô bắt đầu đi hát. Người đẹp cũng khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong nhiều bộ phim: Lời thề đất mũi, 39 độ yêu, Nữ bác sĩ, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mỳ, Lưới trời …

Năm 2010, Nhật Kim Anh giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong LHP Quốc tế Việt Nam lần thư nhất. Năm 2011, người đẹp tiếp tục giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Mai vàng.

Trên phim, người đẹp thường vào vai các cô gái có cuộc sống khó khăn, tình duyên trắc trở. Năm 2014 cô kết hôn với thiếu gia Bửu Lộc và hạ sinh con trai tên Bửu Long.

Đến năm 2019, nữ diễn viên và chồng “đường ai nấy đi”, cặp đôi từng vướng phải kiện tụng trong thời gian dài để giành quyền nuôi con.