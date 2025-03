Nhộng ngủ sơ sinh, lựa chọn sao cho đúng?

Chia sẻ về cách nuôi con theo phương pháp Easy, thạc sĩ Linh Đoàn cho biết, đây là một cách tiếp cận khoa học giúp thiết lập nếp sinh hoạt – ăn ngủ cho trẻ theo chu kỳ lặp lại có trật tự. Chu kỳ này bao gồm các giai đoạn ăn (Eat), hoạt động (Activity), ngủ (Sleep) và thời gian cho mẹ (Your time).

"Phương pháp này không chỉ giúp trẻ hình thành thói quen ăn ngủ khoa học mà còn giúp các bậc phụ huynh giảm bớt áp lực, mệt mỏi khi chăm sóc con. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình", thạc sỹ Linh Đoàn cho hay.

Để thực hiện hiệu quả nguyên tắc này, vị chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên nắm chắc các nguyên tắc cơ bản sau:

+ Thứ 1, ngủ là vấn đề sinh học nhưng cách ngủ là do học và huấn luyện. Mỗi trẻ có thể có giờ giấc ngủ khác nhau nhưng muốn trẻ có một chế độ ngủ nghỉ điều độ và khoa học hoàn toàn có thể tạo được thói quen cho trẻ.

+ Thứ 2, kiểm soát thời gian bao gồm thời gian ăn, ngủ và thời gian sinh hoạt của trẻ. Mẹ cần nắm rõ được thời gian biểu của con để từ đó tạo dựng thời gian biểu khoa học.

+Thứ 3, cho ăn có chủ ý. Mẹ hãy tự động cho trẻ ăn đúng theo quy trình và đúng theo thời gian biểu của trẻ. Không phải cần đợi tới lúc trẻ đòi hay muốn mới cho ăn, mẹ hãy căn cứ vào thời gian cần phải cho ăn để cho trẻ ăn đúng giờ. Trẻ sẽ không quấy khóc đòi ăn khi có thói quen ăn uống.

+ Thứ 4, khi trẻ không chịu ngủ, không chịu ăn, mẹ cần tìm ra được nguyên nhân hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục.

Khi áp dụng phương pháp Easy trong việc chăm sóc trẻ, ngoài việc thiết lập một lịch trình ăn, ngủ, và hoạt động khoa học, việc lựa chọn các dụng cụ hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, đối với những bé khó ngủ, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như nhộng ngủ có thể giúp bé dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Trong đó, nhộng ngủ Unibaby được thiết kế giống như một chiếc túi ngủ nhưng ôm bọc cơ thể bé. Với đặc tính mềm mịn, an toàn, bé được bọc cẩn thận trong nhộng và có thể tự đi vào giấc ngủ. Đối với những bé hay giật mình, cào tay vào mặt, nhộng ngủ rất thích hợp để sử dụng.

"Khác với hình thức quấn chũn truyền thống là dùng khăn quấn quanh người bé để bé không bị giật mình khi ngủ thì nhộng ngủ với thiết kế chuyên biệt, bé vẫn có thể cử động nhẹ khi mặc. Khi sử dụng nhộng ngủ ba mẹ chỉ cần đặt con và nhộng kéo khóa là xong. Con mặc nhộng ngủ cũng có thể thoải mái không có cảm giác bó chặt như quấn chũn và ba mẹ dễ dàng thay bỉm cho con", thạc sĩ Linh Đoàn cho hay.

Chọn sản phẩm không đúng rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến tình trạng viêm da, mẩn ngứa… rất nguy hiểm

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều bố mẹ chưa biết rõ phương pháp và cách thức lựa chọn sản phẩm nhộng ngủ nào để cho an toàn và phù hợp với bé yêu nhà mình. Đặc biệt, hiện trên thị trường xuất hiện nhiều loại nhộng ngủ không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được kiểm định rõ ràng dẫn tới nhiều trẻ bị rôm sẩy, mẩn ngứa, nổi bỏng nước…. rất nguy hiểm.

Ra đời với tiêu chí "The best for your life", nhộng ngủ Unibaby của Công ty Cổ phần Unimore sẽ mang lại những trải nghiệm tốt cho khách hàng với những sản phẩm an toàn, giá cả hợp lý. Nhộng ngủ Unibaby cũng là một trong số ít thương hiệu trên thị trường có đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn hợp quy theo quy định của Bộ Công thương.

Nhộng ngủ Unibaby với chất liệu 100% cotton hữu cơ giúp thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt, có hàm lượng formaldehyde đạt chuẩn, không gây kích ứng da, đạt chứng nhận EOKO TEK Standard 100 đảm bảo không chứa các hóa chất độc hại được đánh giá là dòng sản phẩm an toàn và phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam, an toàn cho bé, an tâm cho mẹ.

Hơn thế nữa, khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của Unibaby sẽ được tham gia vào cộng đồng mẹ bầu sinh con cùng thời điểm và được tham gia các lớp học miễn phí về chăm sóc con theo Easy từ các chuyên gia.

