Những lưu ý trong phong thủy phòng khách để không gặp xui xẻo

Tránh để hoa khô, các loại sừng, tranh mãnh thú

Để phòng khách trông bắt mắt hơn, nhiều gia đình dùng sừng, đầu, da động vật, hoa khô… trang trí để tạo sự sang trọng cho không gian mà không biết rằng những vật trang trí này là điều cấm kỵ trong phong thuỷ phòng khách.

Đặc biệt, nếu nhà có người tuổi Mùi, tuổi Tý hay tuổi Tỵ thì tranh chim ưng có thể khiến cho những người tuổi này gặp nguy hiểm, hễ có điều xấu gì bất ngờ xảy tới là sẽ ứng nghiệm lên những người này trước hết. Bởi vì phong thủy cho rằng đây là do ảnh hưởng của từ trường, do can chi ngũ hành xung khắc.

Ngoài ra, những bức tranh trừu tượng tuy rất đẹp nhưng có thể khiến cho con người cảm xúc hỗn loạn, tranh thác đổ quá lớn lại mang theo ngụ ý phá tài. Tranh mặt trời lặn trên biển thì cản trở vận trình thăng tiến sự nghiệp của gia chủ.

Tránh để hoa khô, các loại sừng, tranh mãnh thú ở phòng khách.

Do đó, khi đặt chúng ở trong phòng khách sẽ tạo ra nhiều âm khí không tốt với môi trường sống và sức khỏe của gia chủ.

Tránh để các vật sắc nhọn

Theo phong thủy, tất cả các vật dụng sắc nhọn đều có tính ngột ngạt. Nếu đặt bên ngoài sẽ mang lại xui xẻo cho gia đình. Chính vì vậy bạn nên bỏ chúng vào trong những chiếc hộp hay những món vật dụng sắc nhọn như đao, kiếm… thường gây cho người quan sát cảm giác về thương tích hay liên tưởng đến những cuộc chiến trong nhiều bộ phim.

Về mặt phong thủy, những vật sắc nhọn nếu được dùng để trang trí phòng khách sẽ tạo nên bầu không khí u ám và có thể khiến các thành viên trong gia đình gặp tai nạn.

Hơn nữa, nếu gia đình có trẻ nhỏ, việc đặt những đồ sắc nhọn trong tầm với của trẻ trong phòng khách có thể gây ra sự nguy hiểm cho trẻ.

Do đó, để tạo sự an toàn cho mọi người và khiến cho phong thủy phòng khách tăng vận khí tốt, nên loại bỏ những đồ vật sắc nhọn này.

Phong thủy phòng khách kị tối tăm

Nếu như ngoài cửa sổ phòng khách bị cây to hay nhà tầng chắn hết ánh sáng, khiến cho ánh sáng mặt trời hầu như không đủ để chiếu sáng cho phòng khách thì sẽ là điều vô cùng nguy hiểm.

Phong thủy phòng khách kị tối tăm.

Những nơi tối tăm thường tiềm tàng rất nhiều mầm bệnh, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sống trong nhà.

Cửa chính và cửa hậu thông nhau

Nhiều gia đình thường thiết kế cửa chính và cửa hậu thông nhau, cùng nằm trên một đường thẳng, tức đứng ở cửa chính có thể thấy luôn cửa hậu.

Tuy nhiên, đây lại là điều kiêng kị với phong thủy phòng khách bởi cách thiết kế này sẽ khiến chủ nhà hao tài tán lộc, tiền vào cửa trước ra cửa sau, không để dư ra được đồng nào.

Không chỉ vậy, gia chủ có thể sẽ gặp phải điều xui xẻo, bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng quan, phát tài.

Nếu đã lỡ xây nhà sai phong thủy cửa chính và cửa hậu thông nhau thì gia chủ có thể đặt thêm vật chắn giữa 2 cửa chẳng hạn như bình phong để giảm bớt xui xẻo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.