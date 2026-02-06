Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.
Người sinh ngày mùng 2 Âm lịch: Hiền lành, gặp nhiều quý nhân
Người sinh vào ngày mùng 2 Âm lịch thường mang khí chất thanh nhã, toát lên vẻ cao quý và dễ tạo thiện cảm với người đối diện.
Họ sống chân thành, giàu lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn mà không tính toán thiệt hơn.
Trong công việc, họ là mẫu người chăm chỉ, năng động, có khả năng phân tích vấn đề tốt và luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Nhờ vận khí thuận lợi và thường xuyên được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp của họ tương đối suôn sẻ.
Dù không phô trương giàu có, người sinh ngày mùng 2 Âm lịch vẫn kiếm được nguồn tài chính ổn định, cuộc sống đủ đầy và ngày càng sung túc về sau.
Đặc biệt, họ còn có phúc về con cái. Con của người sinh ngày này thường ngoan ngoãn, có chí tiến thủ, học hành và sự nghiệp đều có triển vọng, khiến cha mẹ yên tâm và tự hào.
Người sinh ngày mùng 7 và 18 Âm lịch: Gia đình êm ấm, hậu vận an nhàn
Tử vi cho rằng những người sinh vào ngày mùng 7 và 18 Âm lịch có tính cách hiền hòa, dễ gần và rất coi trọng các mối quan hệ xung quanh.
Họ sống bao dung, biết nghĩ cho người khác nên thường được yêu quý. Cuộc sống của họ có thể không quá giàu sang nhưng lại bình yên và ổn định.
Trong hôn nhân, họ biết nhường nhịn, cùng bạn đời vun vén gia đình, xây dựng tổ ấm bền chặt theo năm tháng. Chính sự hòa thuận này tạo nền tảng vững chắc cho con cái phát triển.
Con của người sinh vào hai ngày Âm lịch này thường chăm ngoan, có ý chí vươn lên, không ngại khó khăn.
Nhờ vậy, khi về già, cha mẹ được hưởng cuộc sống an nhàn, ung dung, tinh thần thoải mái và luôn cảm thấy mãn nguyện khi nhắc đến con cái.
Người sinh ngày 14 và 27 Âm lịch: Phúc khí dày, con cái làm chỗ dựa lúc về già
Người sinh vào ngày 14 và 27 Âm lịch được cho là mang phúc khí sẵn có, khí chất nổi bật hơn người.
Họ thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc nhờ được sao tốt chiếu mệnh.
Dù trải qua không ít thử thách, họ vẫn giữ được sự điềm đạm, hiền lành và không dễ bị lung lay trước cám dỗ.
Bước vào trung niên, vận trình tài lộc của họ ngày càng khởi sắc. Tiền bạc rủng rỉnh không chỉ nhờ may mắn mà còn từ chính sự nỗ lực, bền bỉ của bản thân.
Điều đáng quý là dù đạt được thành tựu, họ vẫn giữ lối sống giản dị, trở thành tấm gương tốt cho con cái noi theo.
Nhờ được nuôi dạy trong môi trường giàu tình thương và kỷ cương, con cái của người sinh ngày 14 và 27 Âm lịch thường chăm chỉ, chịu khó làm ăn, biết nghĩ cho gia đình.
Khi cha mẹ về già, họ trở thành chỗ dựa vững vàng cả về vật chất lẫn tinh thần.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
