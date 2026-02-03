Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Đây không chỉ là thắc mắc liên quan đến việc sắp xếp sinh hoạt, lễ nghi truyền thống, mà còn phản ánh những quy luật thiên văn đặc biệt của lịch âm – dương.

Việc có hay không ngày 30 Tết hoàn toàn không cố định theo năm dương lịch. Ảnh minh họa

Tết Bính Ngọ 2026 không có 30 Tết

Thực tế, Tết Bính Ngọ 2026 không có ngày 30 Tết. Giao thừa năm nay sẽ rơi vào đêm 29 tháng Chạp, và ngay sau đó là mùng 1 Tết.

Để hiểu rõ lý do, cần nhìn lại cách hình thành lịch âm. Hiện nay, trên thế giới tồn tại ba loại lịch chính là dương lịch, âm lịch và âm dương lịch.

Dương lịch lấy chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời làm cơ sở, với độ dài trung bình 365,2425 ngày mỗi năm.

Trong khi đó, âm lịch dựa trên chu kỳ vận động của Mặt Trăng, mỗi năm chỉ dài khoảng 354 hoặc 355 ngày.

Âm lịch Việt Nam thực chất là âm dương lịch, vừa căn cứ vào chu kỳ Mặt Trăng, vừa điều chỉnh để phù hợp với năm Mặt Trời. Trung bình, một chu kỳ trăng (sóc – vọng) kéo dài khoảng 29,5306 ngày.

Vì số ngày trong tháng phải là số nguyên, nên tháng âm lịch chỉ có thể là 29 hoặc 30 ngày. Tháng 29 ngày gọi là tháng thiếu, tháng 30 ngày là tháng đủ.

Điều đáng chú ý là việc sắp xếp tháng đủ, tháng thiếu không tuân theo quy luật cố định. Có năm xen kẽ đều đặn, nhưng cũng có giai đoạn nhiều tháng thiếu hoặc nhiều tháng đủ liên tiếp. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm chính xác của "sóc" – thời khắc không trăng – được xác định bằng các phép tính thiên văn rất chặt chẽ.

Chỉ cần thời điểm sóc chênh nhau vài phút cũng có thể khiến tháng Chạp là tháng thiếu hay tháng đủ.

Nếu sóc rơi sát cuối ngày, tháng sẽ ngắn đi một ngày, ngược lại, nếu sóc xuất hiện sớm sau nửa đêm, tháng có thể kéo dài đủ 30 ngày. Vì vậy, việc có hay không ngày 30 Tết hoàn toàn không cố định theo năm dương lịch.

Theo chu kỳ âm lịch, từ năm 2025 đến hết năm 2032, ngày 30 Tết sẽ liên tiếp vắng mặt trong suốt 8 năm. Ảnh minh họa

Ngày 30 Tết sẽ vắng mặt suốt 8 năm

Theo Lịch Vạn niên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 Dương lịch. Lễ Giao thừa sẽ diễn ra vào đêm 29 tháng Chạp, tương ứng ngày 16/2/2026 Dương lịch. Tháng Chạp năm nay là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày, nên không xuất hiện ngày 30 Tết.

Đáng nói hơn, Bính Ngọ 2026 không phải là trường hợp cá biệt. Theo chu kỳ âm lịch, từ năm 2025 đến hết năm 2032, ngày 30 Tết sẽ liên tiếp vắng mặt trong suốt 8 năm. Phải đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, tháng Chạp mới trở lại là tháng đủ và ngày 30 Tết mới xuất hiện lại.

Như vậy, câu trả lời chính xác cho thắc mắc được nhiều người quan tâm là: Tết Bính Ngọ 2026 không có ngày 30 Tết, và đây là kết quả của những quy luật thiên văn hoàn toàn khoa học, chứ không phải sự ngẫu nhiên.