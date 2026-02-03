Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, câu hỏi "năm nay có 30 Tết không?" lại được nhiều người quan tâm.
Đây không chỉ là thắc mắc liên quan đến việc sắp xếp sinh hoạt, lễ nghi truyền thống, mà còn phản ánh những quy luật thiên văn đặc biệt của lịch âm – dương.
Tết Bính Ngọ 2026 không có 30 Tết
Thực tế, Tết Bính Ngọ 2026 không có ngày 30 Tết. Giao thừa năm nay sẽ rơi vào đêm 29 tháng Chạp, và ngay sau đó là mùng 1 Tết.
Để hiểu rõ lý do, cần nhìn lại cách hình thành lịch âm. Hiện nay, trên thế giới tồn tại ba loại lịch chính là dương lịch, âm lịch và âm dương lịch.
Dương lịch lấy chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời làm cơ sở, với độ dài trung bình 365,2425 ngày mỗi năm.
Trong khi đó, âm lịch dựa trên chu kỳ vận động của Mặt Trăng, mỗi năm chỉ dài khoảng 354 hoặc 355 ngày.
Âm lịch Việt Nam thực chất là âm dương lịch, vừa căn cứ vào chu kỳ Mặt Trăng, vừa điều chỉnh để phù hợp với năm Mặt Trời. Trung bình, một chu kỳ trăng (sóc – vọng) kéo dài khoảng 29,5306 ngày.
Vì số ngày trong tháng phải là số nguyên, nên tháng âm lịch chỉ có thể là 29 hoặc 30 ngày. Tháng 29 ngày gọi là tháng thiếu, tháng 30 ngày là tháng đủ.
Điều đáng chú ý là việc sắp xếp tháng đủ, tháng thiếu không tuân theo quy luật cố định. Có năm xen kẽ đều đặn, nhưng cũng có giai đoạn nhiều tháng thiếu hoặc nhiều tháng đủ liên tiếp. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm chính xác của "sóc" – thời khắc không trăng – được xác định bằng các phép tính thiên văn rất chặt chẽ.
Chỉ cần thời điểm sóc chênh nhau vài phút cũng có thể khiến tháng Chạp là tháng thiếu hay tháng đủ.
Nếu sóc rơi sát cuối ngày, tháng sẽ ngắn đi một ngày, ngược lại, nếu sóc xuất hiện sớm sau nửa đêm, tháng có thể kéo dài đủ 30 ngày. Vì vậy, việc có hay không ngày 30 Tết hoàn toàn không cố định theo năm dương lịch.
Ngày 30 Tết sẽ vắng mặt suốt 8 năm
Theo Lịch Vạn niên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 Dương lịch. Lễ Giao thừa sẽ diễn ra vào đêm 29 tháng Chạp, tương ứng ngày 16/2/2026 Dương lịch. Tháng Chạp năm nay là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày, nên không xuất hiện ngày 30 Tết.
Đáng nói hơn, Bính Ngọ 2026 không phải là trường hợp cá biệt. Theo chu kỳ âm lịch, từ năm 2025 đến hết năm 2032, ngày 30 Tết sẽ liên tiếp vắng mặt trong suốt 8 năm. Phải đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, tháng Chạp mới trở lại là tháng đủ và ngày 30 Tết mới xuất hiện lại.
Như vậy, câu trả lời chính xác cho thắc mắc được nhiều người quan tâm là: Tết Bính Ngọ 2026 không có ngày 30 Tết, và đây là kết quả của những quy luật thiên văn hoàn toàn khoa học, chứ không phải sự ngẫu nhiên.
Top con giáp được lộc quý nhân mạnh nhất đầu năm Bính Ngọ, vận đỏ rực khó ai sánh kịpĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, có những con giáp được quý nhân nâng đỡ ngay từ những tháng đầu năm, làm gì cũng thuận lợi, dễ gặp thời đổi vận.
Từ 2026, người tham gia giao thông phải có đủ 6 loại giấy tờ này nếu không sẽ bị xử lý theo quy địnhĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện phải mang theo các loại giấy tờ. Nếu thiếu một trong các loại giấy tờ, bạn sẽ bị phạt hành chính.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.
3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần, đây là 3 con giáp bước vào vận đỏ như son.
Đây là những đối tượng được nhận quà 300.000 đồng và 600.000 đồng của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán 2026Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp nhận được quà tặng mức 300.000 đồng và 600.000 đồng/người theo Quyết định 01/QĐ-CTN năm 2025 của Chủ tịch nước.
Ngày sinh Âm lịch của người sống thọ, càng già càng hưởng phúc, con cháu ba đời khấm kháĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Không phải mê tín, nhưng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 5 con số sau thường mang năng lượng phúc phần bền bỉ, càng về già càng hưởng lộc an nhiên, tuổi xế chiều nhẹ nhàng, con cháu đủ đầy.
Lộc về cửa trước, tiền ra cửa sau: 3 con giáp dễ hao tài tốn của cuối tháng ChạpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, dù tài vận đang sáng rõ, nhưng chỉ một phút lơ là cũng có thể khiến tiền bạc đội nón ra đi nhanh hơn tưởng tượng.
Miền Bắc đón nắng ấm 1 tuần rồi lại đón không khí lạnh mớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới ban ngày miền Bắc đón nắng ấm, trời rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.
Quy định mới nhất về thời hạn của giấy phép lái xe từ 2026, hàng triệu lái xe cần lưu ýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026, quy định về thời hạn của giấy phép lái xe có gì mới? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc nên tham khảo.
60 năm mới lặp lại, năm song hỏa Bính Ngọ 2026 tốt hay xấu, cần cẩn trọng điều gì?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm song hỏa khi cả Thiên can và Địa chi đều thuộc hành Hỏa. Vậy năm song hỏa là gì, tốt hay xấu và mang đến những ảnh hưởng gì cho đời sống, công việc?
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.