Đang đi dạo, người dân bắt gặp cảnh "tượng nổi da gà" giữa đêm

Một sinh vật nhỏ bé với đôi mắt to tròn bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư vào ban đêm đã khiến nhiều người dân không khỏi tò mò. Hình ảnh con vật chậm rãi di chuyển trên đường dây điện, lặng lẽ giữa bóng tối, nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi tại địa phương.

Sinh vật bí ẩn xuất hiện trên đường dây điện giữa đêm, người dân Thái Lan xôn xao.

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh Lopburi, Thái Lan, khi người dân phát hiện một cá thể loris chậm đang leo trên hệ thống dây điện trong khu vực sinh sống. Với dáng vẻ đặc biệt cùng đôi mắt lớn nổi bật, con vật lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người chứng kiến.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên một diễn đàn về động vật, cá thể loris này tỏ ra khá nhanh nhẹn khi di chuyển trên cao, dù khu vực dân cư hoàn toàn không phải môi trường sống tự nhiên của loài. Điều khiến nhiều người đặt câu hỏi là nguồn gốc của con vật vẫn chưa được xác định, làm dấy lên khả năng nó từng bị nuôi nhốt trái phép trước khi xuất hiện ngoài tự nhiên.

Loris chậm là một loài linh trưởng quý hiếm, phân bố chủ yếu tại các khu rừng ở Nam Á và Đông Nam Á. Tại Thái Lan, loài vật này thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng cũng nằm trong Phụ lục II của Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), do quần thể trong tự nhiên đang chịu nhiều mối đe dọa.

Sở hữu ngoại hình đáng yêu với bộ lông mềm mại và đôi mắt tròn đặc trưng, loris chậm thường khiến con người lầm tưởng đây là loài vật hiền lành, dễ nuôi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chúng là một trong số rất ít loài linh trưởng có khả năng tạo độc.

Điều thú vị loris chậm có thể tiết ra chất độc từ tuyến đặc biệt ở vùng dưới cánh tay, sau đó trộn với nước bọt để tạo thành hỗn hợp nguy hiểm khi cắn. Vết cắn của chúng có thể gây đau dữ dội, sưng tấy, phản ứng dị ứng nghiêm trọng và trong một số trường hợp hiếm gặp còn có thể đe dọa đến tính mạng.

Chính vẻ ngoài "đáng yêu" lại trở thành nguyên nhân khiến loris chậm bị săn bắt để phục vụ thị trường thú cưng. Nhiều cá thể bị bắt khỏi môi trường tự nhiên, thậm chí bị can thiệp thô bạo như nhổ bỏ răng nanh nhằm hạn chế nguy cơ bị cắn. Những hành động này gây đau đớn, tổn thương nghiêm trọng và làm tăng nguy cơ tử vong do nhiễm trùng.

Việc một cá thể loris chậm bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư không chỉ là một cảnh tượng hiếm gặp mà còn phản ánh những vấn đề đáng lo ngại liên quan đến bảo tồn động vật hoang dã.

Sự xuất hiện của con vật có thể là dấu hiệu cho thấy môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp hoặc hậu quả từ hoạt động nuôi nhốt, buôn bán trái phép.

Các cơ quan chức năng được cho là cần xác minh nguồn gốc của cá thể này, đồng thời có biện pháp đưa con vật trở lại môi trường phù hợp nếu đủ điều kiện.

Câu chuyện về "vị khách bí ẩn" giữa đêm không chỉ mang đến sự tò mò cho người dân địa phương, mà còn nhắc nhở con người về trách nhiệm bảo vệ các loài động vật hoang dã. Đằng sau vẻ ngoài dễ thương của những sinh vật hiếm gặp là cả một câu chuyện về nguy cơ tuyệt chủng, nạn buôn bán trái phép và sự cân bằng mong manh của hệ sinh thái.

Trúc Chi (t/h)