NSND Kim Xuân U70: 'Chưa ai dám trả thấp hay quỵt catse của tôi'

Nghệ thuật là nghề không có tuổi

- Tuổi 67 nhưng khán giả vẫn thấy NSND Kim Xuân không ngừng nghỉ, rất đắt show?



Có rất nhiều nghệ sĩ lứa tuổi tôi như: má Phi Điểu, Hoàng Cúc, Thanh Quý, Như Quỳnh,... vẫn đi làm bình thường. Tôi nghĩ như này, cái nghề của chúng tôi là nghề không có tuổi. Nói đâu xa, mới đây nhất là nghệ sĩ Thanh Hiền hơn 70 tuổi mới lần đầu nhận vai chính điện ảnh - “Lật mặt 7” đó. Thế nên mới nói, nghề này không nói tuổi được.

Nếu dùng chữ “về hưu" thì nghệ sĩ đang tự co mình vào hạn chế. Sân khấu, điện ảnh, truyền hình, thậm chí là làm giám khảo gameshow,... tài năng phù hợp chứ không đợi tuổi già hay trẻ. Tôi nghĩ thế!

- Nhân nhắc đến nghệ sĩ Thanh Hiền “Lật mặt 7” mới đây đã chia sẻ, bao nhiêu năm với nghề không ít lần nghệ sĩ bị quỵt catse hoặc catse theo kiểu trả bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Điều này, với NSND Kim Xuân thế nào?

Tôi bước vào nghề khi mới 20 tuổi và chỉ còn 3 năm nữa là chạm ngưỡng 70 rồi nhưng hoặc may mắn hoặc cũng là do tính tôi nghiêm. Thế nên là không ai dám trả giá thấp cho tôi vì catse tương xứng với công sức nên không thể rẻ được. Tôi thấy kỳ khi nhiều người than thở nghề này vất vả. Bước chân vào nghề này, hóa thân vào nhân vật, rồi thời gian quay cực khổ, vất vả, eo hẹp đều phải chấp nhận hết. Đã sợ vất vả, than thở thì đừng làm nghề.

Thứ hai là tôi chưa bao giờ bị quỵt catse. Người ta sợ tôi lắm. Điều này là tôi nói thật vì trước khi hợp tác, nhận vai tôi luôn giao ước rõ ràng, có hợp đồng cụ thể đặt cọc, kỳ hạn thanh toán. Nếu không đồng ý thì tôi không làm. Hơn nữa, nói thẳng thì tôi cũng kén chọn vai, kén chọn người sản xuất, có đáng tin cậy mới nhận. Mình phải nghiêm ngay từ đầu thì mới không vướng tranh cãi về sau. Nhiều khi đồng nghiệp của tôi lành quá mới bị bắt nạt.

Nói thật, công việc nghệ thuật trong Nam nhiều lắm, không làm cái này thì làm cái khác. Tôi không phải kiểu cứ phải đau khổ vì một bên không đủ tiền trả mình, còn 1 bên mình thấy trả không đủ thì đau đầu. Làm thế chi cho khổ cả 2 bên.

- Vậy có thể nói mấy chục năm nghệ thuật dường như nghệ sĩ Kim Xuân chưa lúc nào có cảm giác chững lại với nghề?

Người ta hay nói rằng ở một độ tuổi nào đó, người diễn viên không đủ điều kiện về sức khỏe, tuổi tác để tham gia một vai diễn. Dường như tôi được trời thương, khán giả thương nên dù có những vai rất cực nhưng nhà sản xuất vẫn nghĩ đến mình. Ở độ tuổi của tôi mà vẫn được anh em trong nghề tin tưởng thì đó là niềm hạnh phúc.

Nhưng nói chững lại hay không còn hơi sức rồi dừng lại thì cũng hơi văn vẻ song cũng phần nào đúng. Tôi quan điểm, khi nào cảm giác với nghề hay nói đúng là cảm nhận bị lụt nghề đó, thì mình dừng lại. Đó là lúc diễn viên cảm giác được rằng mình làm không tốt thì sẽ nghỉ ngay. Tôi nói thật, trong đầu tôi đã nghĩ đến chuyện đó.

Bởi người lớn tuổi là dễ bị lẫn. Trời phú cho mình đầu óc nhạy bén, nhanh lắm trong việc phân định vấn đề nên tự hứa là nếu cảm thấy diễn không tốt với việc mình được giao thì tự động lúc đó sẽ ở nhà, vui chơi với con cháu, đi bách bộ quanh khu nhà, tận hưởng cuộc sống thoải mái. Như bây giờ tôi đó. Tôi sẽ tự tìm niềm vui vì cũng 50 năm trong nghề rồi, đâu có ai trách cứ mình gì nữa.

- Vậy nên khán giả vừa ngưỡng mộ Kim Xuân ở tuổi 67 có sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân viên mãn vừa là đại gia bất động sản!?

Nói thật là hiện tại hai vợ chồng tôi đang sống ở căn hộ ở quận 9 (TP.HCM). Tôi thích chỗ này vì rất đẹp, không hẳn là nhà đẹp mà cảnh quan cực đẹp. Hàng ngày, chúng tôi đi bộ, đạp xe đạp, vận động với các dụng cụ thể dục ngoài trời. Ở đây tôi cảm thấy thoải mái, thư thái, thong dong.

Còn ngôi nhà vườn ở Củ Chi, không phải biệt thự rộng lớn, chỉ có một tầng với bề ngoài mộc mạc, giản dị, ấm cúng. Ngoài vườn, chúng tôi cũng trồng rất nhiều loại cây ăn trái khác nhau. Thi thoảng, vợ chồng tôi cùng về đó thay đổi không khí, nghỉ ngơi, chăm sóc cây cối. Cuộc sống của tôi bây giờ rất thong dong.

"Quãng đời 40-50 năm sống cạnh nhau, nói không "sóng gió" là không thật"

- Ở tuổi này, có nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân chẳng hạn, rất “hám" cháu, còn NSND Kim Xuân thì sao?

Con trai, con dâu tôi là ca sĩ Huy Luân, MC Thanh Phương đã ở riêng vài năm, đang ở quận 1 vì thuận tiện cho công việc của các con. Tôi cũng từng buồn khi các con tách ra riêng nhưng tôi cũng hiểu và tôn trọng vì người trẻ cũng cần tổ ấm riêng, cần sự tự do, riêng tư.

May mắn là con cái thương cha mẹ, không phiền - ngay cả về tài chính và ba mẹ cũng thế. Cả 2 bên đều độc lập nhưng bù lại vẫn rất thương nhau. Dù ở riêng nhưng hôm nào tôi cũng ghé chung cư quận nhất thăm cháu gái nội mới 2 tháng tuổi. Còn cháu trai thì 11 tuổi. Tôi mê cháu gái nên ngày nào đi làm cũng ghé thăm.

- Mặc dù nói là độc lập kinh tế nhưng hẳn là khi cha mẹ mua căn hộ ở quận 9 hay làm nhà vườn ở Củ Chi, các con cũng hỗ trợ ít nhiều?

Hơn 50 năm nghệ thuật, chúng tôi chắt chiu nên có được chút ít cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, bây giờ mua nhà cũng có nhiều chính sách ưu đãi nữa. Thế nên ba mẹ không cần các con hỗ trợ gì cả, các con cũng thế.

Thậm chí như sinh nhật cháu nội tôi tròn 10 tuổi, tôi đề nghị tặng quà nhiều hơn những năm trước một chút mà con trai và con dâu cũng từ chối. Các con nói, ba mẹ đừng tốn tiền, hãy đi du lịch hoặc thích gì thì làm vì tụi con không thiếu, vẫn có thể tự lo cho con của mình được. Và có một câu mà tôi rất xúc động khi con nói: ‘Đáng lẽ tụi con phải giàu hơn nữa để lo cho ba mẹ nhiều hơn nữa’.

Nhà vườn ở Củ Chi của NSND Kim Xuân

Vợ chồng NSND Kim Xuân cùng con cháu

- Thế nên nhiều người nói đùa rằng NSND Kim Xuân và ông xã bây giờ như vợ chồng son!

Tôi được ông xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để theo đuổi phim ảnh. Chồng tôi yêu nghệ thuật nên hiểu và thông cảm công việc của vợ. Mỗi ngày, anh đều đưa tôi đi làm rồi lại đón vợ về. Chúng tôi bên nhau từ ngày đi xe đạp rồi có tiền đổi sang xe máy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 43 năm.

Cả quãng đời 40-50 năm sống cạnh nhau, nói không “sóng gió” là không thật. Đôi khi cũng có sóng gió, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm tưởng chừng không thể chấp nhận nhau được. Nhưng tôi nghĩ lại, xuất phát điểm của mình là tình yêu. Tôi và chồng đã vượt qua không chỉ chuyện tình đôi lứa mà còn những biến chuyển đầy khó khăn của đất nước trong quá khứ.

Những giông bão đó, mình đều vượt qua được hết, mâu thuẫn hiện thời chỉ là một nút thắt rất nhỏ, có thể giải quyết được. Tôi may mắn khi tìm được người hiểu và thông cảm nghề nghiệp của mình.

- Theo dõi trang cá nhân của NSND Kim Xuân có thể thấy 2 vợ chồng đều có sở thích du lịch?

Bây giờ rất nhiều người bị đột quỵ, đặc biệt là người trẻ đột quỵ, có thể là để bị căng thẳng quá mức. Cuộc sống vốn căng thẳng nên chúng ta phải làm cho nhẹ lại. Mình khoẻ thì người nhà mừng. Vậy nên sáng 2 vợ chồng tôi cứ tà tà đi tập thể dục, ghé ăn sáng, vừa ăn vừa ngắm cuộc sống, sống thư thả. Có người tiền muôn bạc vạn rồi trắng tay, cuộc sống có bao nhiêu đâu.

Ngoài ra, trước dịch COVID-19, năm nào chúng tôi cũng đi nước ngoài, nếu ông xã không đi thì tôi cũng đi, đi gần hết các nước Châu Âu, Châu Á. Hồi tháng 4 mới đây tôi đi Sing về, sắp tới lại đi Trung Quốc,... Tôi quan điểm, làm gì thì làm vẫn phải tìm nguồn vui từ việc di chuyển (Cười).

Tôi cũng mê đi trong nước, đi nhiều lắm mà vẫn muốn đi. Có khi đi do lịch trình đóng phim hay chương trình gì đó nhưng sau vẫn sẽ tự bố trí để đi lại những địa điểm đó. Nhiều người nói Kim Xuân nhiều năng lượng nhưng đúng là thế vì cuộc sống chung quanh ta rất đáng yêu. Đừng than thân trách phận, làm mình nhụt chí lắm, thất bại hôm nay nhưng tương lai sẽ tốt hơn.

Cảm ơn chia sẻ của NSND Kim Xuân!