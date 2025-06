Diễn viên Lan Phương: 'Chồng từng không đồng cảm, tôi đơn độc trong sự kiệt quệ'

Tôi cảm thấy u uất, chán nản, bất lực

- Trong một chương trình truyền hình mới đây, Lan Phương chia sẻ bị trầm cảm sau sinh. Câu chuyện này thực tế ra sao?

Đó là cảm giác kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Có lúc tôi chỉ nằm trên sofa khóc, mất hết động lực làm việc hay chăm sóc bản thân. Tôi thấy u uất, chán nản, bất lực, không muốn nói chuyện với ai, thở dài suốt ngày và hay khóc.

Nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với hai con nên dù thế nào cũng ngồi dậy tiếp tục chăm sóc, yêu thương con. Nhờ vậy tôi không bị u uất suốt ngày. Dù chưa thoát ra hết nhưng giờ tôi mạnh mẽ và biết chăm sóc bản thân hơn.

- Chị nói "trầm cảm xảy ra rõ nhất khi người phụ nữ bị cô độc, thiếu sự đồng hành về tâm lý". Dường như chồng chị chưa thật sự hiểu những gì chị đang trải qua?

Anh ấy không hiểu tình trạng tôi đang trải qua. Khi không hiểu sẽ không thể có sự đồng cảm thật sự. Càng chờ mong lời chia sẻ từ anh ấy, tôi càng thất vọng khi không có gì, tình trạng lệ thuộc ấy càng làm trầm cảm nặng hơn. Vì vậy, tôi đơn độc trong sự kiệt quệ.

- Khi chị nói "không ai trong gia đình nhận ra tình trạng trầm cảm của mình", điều đó có khiến chị cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình?

Đương nhiên rồi. Tự nỗ lực, cố gắng gồng gánh một mình, tôi cô độc trong cả ngôi nhà nhỏ và ngôi nhà lớn. Thời gian này em trai tôi dần nhận ra rõ hơn một chút tình trạng của tôi nên ít nhiều những chia sẻ của em cũng làm tôi ấm lòng một chút.

Cảm xúc tôi cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc

- Chồng chị làm việc ở Đà Nẵng một thời gian, khoảng cách địa lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng và việc chăm con?

Tôi từng vì chồng, bỏ hết công việc ở Hà Nội, đưa hai con vào sống ở Đà Nẵng vài tháng để mong có sự đỡ đần chia sẻ. Nhưng công việc anh ấy bận nên từ sáng đến tối, vẫn chỉ có tôi chăm hai con và cố gắng làm những gì có thể với công việc mình. Tình trạng trầm cảm của tôi không giảm chút nào.

Dù vậy, việc chăm con tôi vẫn chu toàn nhất có thể. Tôi cho bé uống sữa mẹ hoàn toàn và dành toàn bộ thời gian chơi hai con. Dù cũng nhiều lúc tôi không đủ sức lực và kiên nhẫn khi con lớn bướng bỉnh nhưng rất nhanh thôi, hai mẹ con lại hòa thuận.

- Chị chia sẻ về việc không biết cách nói "không" với gia đình. Vậy điều gì khiến chị cảm thấy phải luôn đáp ứng mọi kỳ vọng mọi người, kể cả khi bản thân đang kiệt sức?

Từ bé, tôi sống trong niềm tin luôn cần làm vui lòng bố mẹ, mọi người xung quanh. Tôi luôn được đánh giá là cô bé ngoan, học giỏi, hiếu thảo. Mẹ tôi tự hào về điều đó nên tôi càng cảm thấy có lỗi nếu có gì khác đi.

Mỗi khi bố mẹ không vui đều kể cho tôi nghe. Tôi luôn gồng mình lên gánh những nỗi buồn và bất mãn của họ. Tôi luôn cố gắng làm bố mẹ, em trai vui và cố gắng làm tốt những việc tôi muốn làm như học múa, mở câu lạc bộ từ thiện (hồi phổ thông và đại học).

Lấy chồng rồi, dù có ý kiến khác nhau, tôi vẫn theo ý anh vì thấy có lỗi khi anh buồn. Cứ thế, dù mệt mỏi, tôi không dám nghỉ, luôn cố gắng để gia đình không buồn phiền

- Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, điều gì giúp chị không từ bỏ?

Tình yêu và trách nhiệm dành cho hai con. Đó vừa là áp lực vừa là niềm hạnh phúc. Thứ duy nhất kéo tôi ra khỏi sofa khi kiệt sức, mang lại sinh khí khi con ôm hôn mỗi ngày. Và nhờ tình yêu bản thân (dù tôi lúc đó không nhận ra), tôi muốn tạo ra giá trị riêng, muốn mạnh khỏe xinh đẹp cho chính mình và 2 con.

- Những khoảnh khắc nào chị thấy mình là một người mẹ "tệ" vì trầm cảm? Chị có lo sợ các con sẽ cảm nhận năng lượng tiêu cực từ mẹ và vượt qua cảm giác đó như thế nào?

Khi mang thai Mia, tôi nghén và sợ mọi mùi nên không muốn gần Lina - con lớn. Tôi mất cảm xúc yêu thương, không chơi hay ôm con. Sau sinh còn vất vả hơn lúc mang bầu vì vết mổ đau, ngày đêm bế bé vì bé cần hơi ấm mẹ trong 3 tháng đầu.

Mỗi khi nghĩ lại đều thấy có lỗi với Lina và thấy mình thật tệ. Lúc mang bầu, tôi khóc nhiều nên lo con bị ảnh hưởng. Cứ khóc xong lại cố quên, nghĩ chuyện vui cho con bớt ảnh hưởng. Cảm xúc tôi cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc. May mắn Mia sinh ra luôn cười tươi, trộm vía đáng yêu, thông minh, tình cảm nên tôi nhẹ lòng hơn.

Tôi vẫn nhớ như in lúc tim tôi thắt lại khi Mia mới sinh ra đời, có những đêm con ngủ mơ và khóc thổn thức y như tôi khi tôi mang bầu bé.

- Chị ví hôn nhân như "cơ thể con người - lúc khỏe mạnh, lúc ốm đau, thậm chí bị ung thư". Với kinh nghiệm 7 năm rưỡi, chị nghĩ điều quan trọng nhất để "chữa trị" hôn nhân gì?

Đây câu nói của nhân vật Hà trong phim Gia đình mình vui bất thình lình . Với tôi, điều quan trọng nhất là chữa trị chính mình trước rồi mới chữa trị những thứ khác xung quanh.

- Với em bé 14 tháng tuổi chị rất gắn bó, liệu có lúc nào chị lo lắng mình đang "dựa dẫm" quá nhiều vào tình cảm của con để tìm niềm an ủi?

Tôi dựa vào chính mình từ 1 năm nay. Tôi nhận ra mình bị trầm cảm và tìm cách chữa lành. Khi trầm cảm, tôi tìm hiểu và tìm niềm vui xung quanh để nâng đỡ tinh thần như: tập gym, chạy bộ, sự đáng yêu tình cảm con, những bông hoa trên các rặng cây ven đường, bài Ted Talk tôi truyền cảm hứng đến mọi người... rất nhiều niềm vui để mạnh mẽ hơn.

Tôi tập gym chăm chỉ vì đó là thời gian duy nhất có thể dành cho mình mà không thấy có lỗi. Tôi dần hiểu về chính mình và mọi thứ xung quanh, bắt đầu tìm cách cứu chữa cho mình từ việc đi gặp bác sĩ tâm thần và chuyên viên tâm lý, đưa con quay trở lại Hà Nội sống, trao đổi cảm xúc và ý nghĩ thật sự của mình với gia đình...

Diễn viên Lan Phương tìm niềm vui từ tập gym, chạy bộ, con cái và những điều nhỏ bé quanh mình.

- Chị mong muốn dạy cho các con điều gì để vững chãi về tinh thần, đặc biệt việc biết cách yêu bản thân và nói "không"?

Tôi sẽ dạy con bằng hành trình thật sự của mình. Dạy con biết yêu và có trách nhiệm với bản thân, biết nói lên tiếng nói thật sự, bộc lộ cảm xúc thật. Biết trân trọng điều đẹp đẽ và lòng tốt của người khác, biết rằng các con mới là người tự tạo ra cuộc sống đẹp đẽ của mình, đồng thời trân trọng các mối quan hệ tương trợ từ bên ngoài.

Có câu nói tôi thích từ lúc bé và hy vọng các con cũng cảm nhận được: "Life is not about waiting for the storm to pass, but to learn how to dance in the rain" (Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi, mà là học cách khiêu vũ trong mưa).