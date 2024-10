NSƯT mang hàm Thượng tá hát được 10 thứ tiếng, thừa nhận hôn nhân với chồng doanh nhân là “may mắn”

Ca sĩ - NSƯT Thanh Tâm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Bố mẹ chị là hai nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Là con nhà nòi, tiếp xúc với nghệ thuật từ thuở nằm nôi nên dù chưa biết chữ nhưng Thanh Tâm đã thuộc hết các bài cải lương, kể cả lời trong những vở diễn rất dài.

Khi Nhà hát cải lương Việt Nam dựng vở "Truyền thuyết tình yêu", Thanh Tâm (6 tuổi) cùng với Triệu Trung Kiên (7 tuổi, hiện tại là Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam) đã được tham gia đóng vai công chúa và hoàng tử. Nghệ thuật ngấm vào máu cô bé 6 tuổi đổ vọng cổ khiến khán giả mê mẩn.

Ai cũng nghĩ, Thanh Tâm sẽ trở thành một nghệ sĩ hát cải lương nhưng năm 16 tuổi, theo gợi ý của mẹ, cô chuyển sang hát nhạc nhẹ.

Ca sĩ - NSƯT Thượng tá Công an nhân dân - Thanh Tâm.

Với giọng hát ngọt ngào trời phú, Thanh Tâm tham gia nhiều cuộc thi và liên tục đạt giải thưởng. Giải nhì giọng hát trẻ Hà Nội 1989, Giải nhất giọng hát Bông lúa vàng, Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2009, Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1995 tổ chức tại Hải Phòng...

Thập niên 90, Thanh Tâm trở thành hiện tượng của sân khấu ca nhạc bên cạnh những cái tên nổi tiếng như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung, Minh Thúy...

Những ca khúc như: Huyền thoại mẹ, Hương thầm, Mùi hoa cải, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa… do Thanh Tâm thể hiện được khán giả rất yêu mến.

Chia sẻ trên tờ Vietnamnet, nữ ca sĩ cho biết, cô có khiếu học ngoại ngữ. Thanh Tâm từng học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và tự hào có khả năng hát bằng 10 thứ tiếng khác nhau.

Năm 1994, Thanh Tâm đầu quân vào Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân, nay là Nhà hát Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an đến bây giờ và luôn tự hào được là một nghệ sĩ – chiến sĩ.

Từ năm 2017 đến 2020, Thanh Tâm giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân, đeo quân hàm Thượng tá.

Nữ nghệ sĩ đã dàn dựng và chỉ huy nhiều chương trình phục vụ chính trị, đối nội, đối ngoại của Bộ Công an. Năm 2012, chị được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Chồng và con NSƯT Thanh Tâm.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Thanh Tâm cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn. Chồng Thanh Tâm là một doanh nhân, một khán giả ái mộ tiếng hát của cô để rồi nảy nở tình yêu và nên duyên chồng vợ.

Hiện tại, vợ chồng NSƯT Thanh Tâm có 2 con, cô con gái năm nay 25 tuổi, từng du học tại trường ĐH Latrobe (Melbourne, Úc). Cậu con trai 21 tuổi tuy học khoa Quốc tế về quản lý Marketing, ĐH Quốc gia Hà Nội nhưng lại bộc lộ rõ thiên hướng nghệ thuật.

Với chiều cao 1m85, Minh Tuấn - con trai ca sĩ Thanh Tâm dấn thân làm người mẫu ảnh. Theo nữ ca sĩ tiết lộ, Minh Tuấn có sở thích làm mẫu ảnh và là một chàng trai năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường.

Nữ NSƯT từng chia sẻ trên tờ Phụ nữ Việt Nam: “Gia đình tôi không áp đặt mà chỉ định hướng cho con, đặc biệt sẽ ủng hộ hết mình để các con nuôi dưỡng đam mê”. Được biết, ngoài làm mẫu ảnh, con trai NSƯT Thanh Tâm còn học lớp đào tạo MC.

Khi nói về cuộc hôn nhân bền vững mấy chục năm của mình, nữ Thượng tá chia sẻ: “Tôi là một người phụ nữ may mắn vì luôn có gia đình ở bên ủng hộ động viên. Ông xã của tôi là một doanh nhân rất yêu nghệ thuật, yêu mến các nghệ sĩ, trong đó có tôi...” , NSƯT Thanh Tâm chia sẻ trên tờ Tổ quốc.

Tám Tám (tổng hợp)