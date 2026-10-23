NSƯT Việt Anh, Ngọc Hân ngồi 'ghế nóng' Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028

Ngày 23/10 tại Hà Nội, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 chính thức khởi động với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình", đồng thời đánh dấu hành trình 20 năm kể từ lần đầu cuộc thi được tổ chức vào năm 2008. Năm đầu tiên tổ chức, người đăng quang là Phan Thị Ngọc Diễm và các mùa tiếp theo được tổ chức vào năm 2022, 2024 và 2026, lần lượt tìm ra Lương Kỳ Duyên, Phạm Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Phương Linh.

Chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình", theo BTC nhằm thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần chủ động hội nhập của thế hệ phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc mà còn chú trọng trí tuệ, tài năng, lòng nhân ái, ý thức cộng đồng và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Ngọc Hân là một trong những giám khảo của cuộc thi mùa này.

NSƯT Việt Anh cùng bạn gái là diễn viên Quỳnh Nga tại buổi họp báo.

Hội đồng giám khảo do NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, làm Chủ tịch. Ngoài MC Thảo Vân, còn có Hoa hậu Ngọc Hân và NSƯT Việt Anh là thành viên trong hội đồng giám khảo.

Chia sẻ tại họp báo, NSƯT Việt Anh cho biết anh cảm nhận áp lực và trách nhiệm khi đảm nhận vai trò giám khảo ở mùa thi kỷ niệm 20 năm. Theo nam nghệ sĩ, ban giám khảo ưu tiên tìm kiếm những gương mặt mới, có bản lĩnh và khả năng đảm nhận vai trò quảng bá du lịch.

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng tiêu chí lựa chọn không dừng ở vẻ ngoài. Người chiến thắng cần hội tụ tri thức, bản lĩnh và khả năng lan tỏa. Với vai trò giảng viên đại học và nhà kinh doanh, cô cũng cho biết sẽ tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế cùng cuộc thi.

Đại diện BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 tại buổi họp báo.

Theo lộ trình được công bố, hồ sơ dự thi được tiếp nhận từ sau họp báo tháng 10/2026 đến khoảng tháng 5-6 năm tiếp theo. Vòng sơ khảo dự kiến tổ chức tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Sau sơ khảo, các thí sinh tham gia chuỗi trải nghiệm tại nhiều địa danh văn hóa, du lịch trên cả nước; hành trình này dự kiến được xây dựng thành 10 tập chương trình thực tế.

Vòng chung kết dự kiến gắn với các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia do Quảng Trị đăng cai. Thí sinh sẽ trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái tại khu vực Quảng Bình cũ và chuỗi di tích lịch sử tại khu vực Quảng Trị cũ.

Ban tổ chức quy định thí sinh dự thi từ 18 đến 24 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, có ngoại hình cân đối, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình và chưa sinh con. Một số thí sinh từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, cao đẳng, đại học, học viện, tỉnh hoặc thành phố trong năm 2026 - 2027 có thể được đặc cách vào vòng chung khảo nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Một thay đổi khác được công bố là nhiệm kỳ của Top 3 sẽ kéo dài ba năm thay vì hai năm như các mùa trước. Ban tổ chức cũng cho biết tổng giá trị tiền mặt, vương miện và các quyền lợi dành cho Top 3 được quy đổi khoảng 5-7 tỷ đồng.