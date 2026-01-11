Chân dung người đẹp Hà thành vừa đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026
GĐXH - Nguyễn Phương Linh - thí sinh đến từ Hà Nội - vừa giành ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 nhờ trả lời phần thi ứng xử xuất sắc bằng song ngữ.
Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam bừng sáng" vừa diễn ra vào tối 10/1 tại Trung tâm Sân Quần, Sa Pa. Với phần trả lời thi ứng xử xuất sắc bằng song ngữ, thí sinh Nguyễn Phương Linh đến từ Hà Nội đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, quê Thái Nguyên, đang là sinh viên Ngành Dược Cao đẳng Y tế Bắc Ninh; Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, quê Hải Phòng, cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tân Hoa hậu Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô hiện đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,71 m, có số đo ba vòng 83-62-94 cm. Cô được đánh giá cao xuyên suốt cuộc thi nhờ gương mặt khả ái, khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp.
Điểm sáng quyết định chiến thắng của Nguyễn Phương Linh nằm ở phần thi ứng xử song ngữ Việt - Anh đầy thuyết phục. Trước câu hỏi về điều khiến du khách quốc tế yêu thích nhất ở Việt Nam và cách lan tỏa giá trị đó, cô đã có câu trả lời sâu sắc, kết nối giữa danh lam thắng cảnh với giá trị con người:
"Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, tôi mong muốn được chia sẻ với bạn bè quốc tế về Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang của Sa Pa... Nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười ấm áp của người phụ nữ Việt Nam, chân thành, thiện cảm và mến khách. Đằng sau đó là sức mạnh bất khuất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì gia đình và đất nước", Phuơng Linh trả lời.
Thông điệp "Tôi tin khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng" của tân Hoa hậu đã thể hiện trọn vẹn tinh thần chủ đề cuộc thi năm nay. Ngoài vương miện cao quý, Nguyễn Phương Linh còn được trao giải phụ "Người đẹp thời trang Dạ hội".
Với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và hiện vật lên đến 300 triệu đồng cùng chuyến giao lưu văn hóa tại châu Âu, tân Hoa hậu Nguyễn Phương Linh sẽ chính thức đảm nhận trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam. Cô sẽ đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch quốc tế, góp phần quảng bá vẻ đẹp và vị thế của đất nước trong giai đoạn mới.
Thành công của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 tại Lào Cai không chỉ khép lại một mùa giải rực rỡ mà còn mở ra những kỳ vọng mới về sự đóng góp của nhan sắc Việt trong công cuộc phát triển du lịch nước nhà, đúng như kỳ vọng "du lịch Việt Nam không chỉ đẹp hôm nay mà còn thật đáng nhớ trong tương lai" mà tân Hoa hậu đã chia sẻ.
