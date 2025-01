NTK Kim Hạnh tri ân Tổ nghề may làng Trạch Xá

Lễ tri ân Tổ nghề may do CLB Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà thiết kế, nghệ nhân, chủ nhà may và những người yêu áo dài. Ý nghĩa hơn, sự kiện được diễn ra tại quê hương của bà Tổ nghề may, nơi mới đây, nghề may thủ công Trạch Xá đã được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được Sở Du lịch và UBND huyện Ứng Hoà tổ chức Lễ đón nhận Di sản phi vật thể vào cuối tháng 12/2024.

NTK Kim Hạnh cùng những người làm thời trang đã có hoạt động ý nghĩa để tri ân giỗ Tổ nghề may tại làng Trạch Xá.

Tại làng Trạch Xá, các nhà thiết kế đã kính lễ dâng hương tỏ lòng biết ơn đến Tổ nghề và các bậc tiền nhân đã trao truyền những giá trị tốt đẹp cho con cháu. Nhân dịp này, NTK Kim Hạnh cũng bày tỏ lòng biết ơn Tổ nghề đã đưa chị đến với nghề thiết kế thời trang và được sống với đam mê, góp 1 phần công sức trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống cho tà áo dài Việt Nam.

NTK Kim Hạnh bày tỏ lòng biết ơn Tổ nghề đã đưa chị đến với nghề thiết kế thời trang.

"Tổ nghề không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là điểm tựa nâng đỡ những người làm thời trang trên hành trình gìn giữ và phát triển áo dài. Vì thế, những ngày cuối năm, dù bộn bề công việc nhưng chúng tôi vẫn về làng Trạch Xá, quê hương của bà Tổ nghề may Nguyễn Thị Sen để bày tỏ lòng thành kính. Ngoài ra cũng là dịp để gắn kết những người yêu áo dài, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm trong việc giữ gìn di sản văn hóa dân tộc", NTK Kim Hạnh nói.

Nối tiếp truyền thống, NTK Kim Hạnh đã có hành trình gần 30 năm bền bỉ tìm tòi và sáng tạo với thời trang và với áo dài. Chị lưu dấu ấn đậm nét qua nhiều chương trình, giải thưởng và các bộ sưu tập được trình diễn trên sân khấu.

NTK Kim Hạnh có niềm đam mê đặc biệt với áo dài truyền thống

Theo NTK Kim Hạnh, với những giai đoạn lịch sử khác nhau, áo dài có những thay đổi nhất định để phù hợp và mang hơi thở của thời đại. Áo dài của chị thiên về sự cách tân để phù hợp với thị hiếu và thẩm mỹ mới. Tuy nhiên, mọi kiểu cách tân áo dài đều phải lấy khuôn mẫu của áo dài truyền thống làm nền tảng để thể hiện sự sáng tạo thẩm mỹ và quan trọng hơn hết là sáng tạo như thế nào vẫn luôn giữ được "chất" truyền thống, văn hóa dân tộc trong mỗi sản phẩm sáng tạo. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ của các NTK thời trang trong thời đại 4.0 này. "Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp, sự duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Vì thế, áo dài của tôi là sự kết hợp độc đáo giữa nét cổ điển truyền thống và phong cách hiện đại", NTK Kim Hạnh nói.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, tôn vinh được vóc dáng người mặc mà các thiết kế mà Kim Hạnh còn ghi dấu ấn bởi mang nhiều thông điệp văn hóa ý nghĩa trong mỗi BST áo dài.

BST mang tên "Hương sắc Việt" của NTK Kim Hạnh.

Trong BST mang tên "Hương sắc Việt", được chị lấy cảm hứng từ hương thơm nồng nàn và màu sắc phong phú của các loài hoa. Trong đó, điểm nhấn chủ đạo là hoa sen – loài hoa được tượng trưng là Quốc hoa của VN. Qua bộ sưu tập, NTK Kim Hạnh đã gửi tình yêu với đất nước, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt - những bông hoa luôn ngát hương tự tin khoe sắc suốt bốn mùa.

Hay trong show diễn "Hương sắc mùa thu", NTK Kim Hạnh đã làm mãn nhãn khán giả với BST "Mùa thu Hà Nội". Chia sẻ về lý do lấy mùa thu Hà Nội làm chủ đề, NTK Kim Hạnh cho biết, đây chính là nơi chôn rau cắt rốn của chị, vì thế, khi thiết kế đã mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho chị. BST chuyên trở hình ảnh đẹp trong ký ức của chị hơn 40 năm qua với mảnh đất hào hoa này.

BST Hương sắc mùa thu.

Bằng cảm nhận tinh tế về Hà Nội qua những góc phố thăng trầm, những cơn gió lạnh lúc giao mùa, những thức quà đậm đà bản sắc… tất cả những vẻ đẹp đặc trưng này đã được NTK Kim Hạnh thu vào những thiết kế. Chị cũng khéo léo lồng ghép chất liệu với nét duyên ngầm, hơi thở truyền thống của Hà Nội vào từng thước vải để mang đến các sản phẩm áo dài sang trọng, nhã nhặn với công thức ly vuông nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đến tận bây giờ. Mỗi chiếc áo dài là một bức tranh đa sắc thái của Hà Nội, được chăm chút cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, dáng tay mềm mại, bay bổng, phần ngực kết hạt tỉ mỉ… cho thấy sự tâm huyết NTK.

BST Sắc màu thời gian.

Hay trong BST mới đây mang tên "Sắc màu thời gian", NTK Kim Hạnh đã lấy cảm từ hoa và mùa thu Hà Nội để đưa vào các thiết kế. BST với điểm nhấn là hoa văn 3D sống động mang đến sự quý phái, dịu dàng đằm thắm của phụ nữ Việt Nam, nhưng vẫn trẻ trung cho giới trẻ năng động hiện đại lựa chọn.

Thời gian tới, NTK Kim Hạnh cho biết sẽ tiếp tục tìm tòi những ý tưởng mới từ chiếc áo dài Việt Nam, không chỉ để quảng bá hình ảnh văn hóa và truyền thống Việt Nam ra thế giới, mà còn mong muốn lan tỏa tình yêu áo dài đến với đông đảo chị em phụ nữ nhiều hơn nữa.