Nữ ca sĩ 51 tuổi từ bỏ phong cách giản dị để khoe vẻ đẹp quyến rũ

Ngôi sao nhạc POP nổi tiếng những năm 1990, Jewel Kilcher vừa khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với phong cách táo bạo tại Ý trong lễ cưới xa hoa giữa tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez. Ở tuổi 51, nữ ca sĩ đã từ bỏ hình ảnh giản dị quen thuộc để khoe vẻ đẹp quyến rũ, trẻ trung đến khó tin.

Tham dự một trong những bữa tiệc mừng lễ cưới, giọng ca của Who Will Save Your Soul diện bộ đồ ren đen ấn tượng phối cùng quần short lụa, áo corset ôm sát cơ thể và khoác ngoài một chiếc áo choàng trắng đen sang trọng. Cô hoàn thiện vẻ ngoài với kiểu tóc màu hạt dẻ buông xõa tự nhiên, búi cao thanh lịch cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Nữ ca sĩ Jewel khoe vóc dáng thon thả trong diện mạo cực kỳ quyến rũ. (Ảnh: Instagram)

"Thật là ba ngày tuyệt vời để kỷ niệm tình yêu ở thành phố thơ mộng nhất… được diện chiếc váy @dolcegabbana yêu thích của tôi", Jewel chia sẻ trong phần chú thích loạt ảnh chụp tại sự kiện.

Ngay lập tức, bài đăng của cô thu hút hàng loạt lời khen ngợi từ người hâm mộ: "Bạn trông tuyệt vời quá!", "Trời ơi Jewel… quyến rũ quá!", "Ồ, Jewel thực sự là một viên ngọc quý, với vẻ đẹp trường tồn", "Trông ngày càng lộng lẫy hơn. Không biết Jewel làm thế nào. Trẻ trung quá!!!",…

Jewel, sinh ra ở Utah, Mỹ, nổi tiếng với chất giọng đặc biệt và những bản hit như: You Were Meant for Me, Foolish Games, và Hands. Album đầu tay Pieces of You (1995) là một trong những album đầu tay bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 12 triệu bản được tiêu thụ.

Nữ ca sĩ Jewel được biết đến nhiều hơn với phong cách giản dị. (Ảnh: Getty)

Năm ngoái, Jewel cũng gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi biểu diễn của Olivia Rodrigo tại Madison Square Garden, biểu diễn ca khúc huyền thoại You Were Meant for Me cùng nữ ca sĩ trẻ trong chuyến lưu diễn Guts.

Về đời tư, Jewel từng kết hôn với vận động viên rodeo Ty Murray và có một con trai chung là Kase, 13 tuổi. Hai người chia tay vào năm 2014. Trong một lần phỏng vấn, Jewel từng thừa nhận cô là người "rất kén chọn khi yêu".

Dù đã bước sang tuổi 51, Jewel chứng minh rằng thời gian chỉ càng khiến cô thêm cuốn hút, tự tin và phong cách hơn bao giờ hết.

Ca sĩ Tóc Tiên tự tin khoe dáng bikini 'cực phẩm' nhờ chăm chỉ làm điều này GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên diện áo tắm bên bãi biển, tự tin dáng đẹp nhờ chăm tập gym nhận về nhiều lời khen ngợi về sắc vóc ngày càng thăng hạng.