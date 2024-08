Nữ ca sĩ tỷ phú làm thất thoát 2.500 tỷ

Vi Á sinh năm 1985. Năm 2007, cô gia nhập giới giải trí với vai trò ca sĩ và hoạt động trong nhóm nhạc THP. Tuy nhiên, nhóm THP không tạo được sức hút với khán giả. Danh tiếng ảm đạm cùng với việc các sản phẩm âm nhạc tâm huyết không được đón nhận khiến Vi Á phải chuyển sang làm người mẫu ảnh và MC để kiếm thu nhập. Tuy nhiên, do chán nản với cảnh mãi không thể thành sao, Vi Á đã quyết định dừng hoạt động nghệ thuật, chuyển sang kinh doanh. Cô và chồng Đổng Hải Phong dốc hết tiền tiết kiệm, đánh cược mở cửa hàng thời trang.

Công việc kinh doanh quần áo của Vi Á và chồng rất phát đạt. Từ 1 cửa hàng nhỏ, họ đã mở thêm 10 cửa hàng ở Tây An, Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ sau vài năm. Tuy nhiên, bước ngoặt trên con đường làm giàu của Vi Á là năm 2012. Khi đó, cô quyết định tiến vào ngành thương mại điện tử chỉ mới manh nhanh ở Trung Quốc. Năm 2016, nữ ca sĩ bắt đầu livestream bán hàng và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Cô là 1 trong 3 cái tên thống trị nền thương mại điện tử Trung Quốc. Bloomberg bình luận: "Bất kỳ sản phẩm nào rơi vào tay Vi Á đều cháy hàng" . Trong khi đó, Forbes gọi Vi Á là "nữ hoàng thương mại điện tử của Trung Quốc".

Vi Á được mệnh danh là "nữ hoàng livestream" của Trung Quốc. Bất kỳ sản phẩm nào rơi vào tay của nữ ca sĩ đều cháy hàng

Tháng 5/2021, Vi Á và chồng vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí kinh tế - tài chính New Fortune thống kê. Vợ chồng nữ ca sĩ xếp thứ 490, với khối tài sản hơn 9 tỷ NDT (gần 32.000 tỷ đồng). Theo New Fortune, Vi Á là 1 trong 3 nữ tỷ phú tự thân thuộc thế hệ 8X, đi lên từ hai bàn tay trắng tại Trung Quốc. Thời điểm này, vợ chồng Vi Á sở hữu 16 công ty, quản lý hơn 300 nhân viên. Theo tờ QQ, kho chứa sản phẩm của công ty Vi Á rộng như trung tâm thương mại.

Vợ chồng Vi Á vào top 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021. Họ sở hữu khối tài sản gần 32.000 tỷ đồng

Tuy nhiên, chỉ 7 tháng sau, công chúng xứ tỷ dân đã bị sốc toàn tập khi cái tên Vi Á nằm trong danh sách trốn thuế của cơ quan chức năng. Theo điều tra của cục thuế, Vi Á đã trốn thuế thu nhập cá nhân từ năm 2019 đến năm 2020. Tổng số tiền thuế cô gây thất thoát là 703 triệu NDT (gần 2.500 tỷ đồng). Theo đó, Vi Á đã khai man, thực hiện hành vi kinh doanh hư cấu nhằm thay đổi bản chất thu nhập và che giấu hoa hồng trong hoạt động bán hàng trực tuyến thông qua việc thành lập các doanh nghiệp tư nhân ma trên khắp Trung Quốc để đóng thuế ít hơn. Để khắc phục, cô chịu phạt số tiền hơn 1,341 tỷ NDT (khoảng 4.800 tỷ đồng). Số tiền phạt của Vi Á bỏ xa Phạm Băng Băng (884 triệu NDT, tương đương gần 3.100 tỷ đồng). Scandal của Vi Á thậm chí được xem là vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử showbiz Trung Quốc.

Do vi phạm lần đầu và nộp phạt đúng hạn, Vi Á không bị truy cứu hình sự. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô nhận đòn giáng nặng nề. Sau khi dính bê bối trốn thuế, Vi Á bị cấm sóng, cấm livestream. Hàng loạt tài khoản livestream của nữ nghệ sĩ đã "bốc hơi" trên tất cả nền tảng MXH của Trung Quốc. Con đường kiếm tiền thông qua việc bán hàng trực tuyến của Vi Á vì thế cũng chính thức kết thúc. Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Vi Á lui vể ở ẩn, hiếm khi lộ diện và cập nhật MXH.

Vi Á gây thất thoát số tiền thuế khổng lồ khi có hành vi khai man, che giấu thu nhập thật trong việc livestream bán hàng để đóng thuế ít hơn

Tuy nhiên, nguồn tin trong giới cho biết Vi Á và gia đình vẫn có cuộc sống sung túc, dư dả tài chính hậu bê bối trốn thuế. Lướt 1 vòng MXH, không khó để bắt gặp bài đăng nhìn thấy "phú bà" Vi Á nay ở Anh, mai lại thấy cô ở Pháp. Người đẹp dành phần lớn thời gian du lịch nước ngoài, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng và mua sắm xa xỉ.

Theo tờ QQ, số tiền nộp phạt cho cơ quan thuế chỉ là phần nhỏ so với khối tài sản khổng lồ mà Vi Á và chồng sở hữu. Ngoài ra, dù bị cấm livestream, Vi Á vẫn kiếm được thu nhập khủng. Cô lui về hậu trường, làm người cố vấn và dạy kỹ năng livestream bán hàng cho những người có nhu cầu. Do ai cũng muốn làm Vi Á 2.0 nên số lượng học viên của nữ ca sĩ rất đông.

Hậu bê bối, nữ ca sĩ ở ẩn. Nhờ khối tài sản kếch xù kiếm được trước đó, Vi Á vẫn có cuộc sống sung túc, không lo lắng về vấn đề tiền bạc

Cô và chồng dành phần lớn thời gian du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống

Nguồn: QQ