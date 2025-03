Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' đời thực bị đồn hẹn hò Đình Tú, 26 tuổi bố mẹ vẫn đưa đi làm

Trong "Cha tôi, người ở lại", vai An do Ngọc Huyền đảm nhận. Ở tuổi 28, nữ diễn viên đã gây bất ngờ khi hóa thân thành một nữ sinh trung học với sự nhí nhảnh và hồn nhiên đúng với độ tuổi nhân vật. An được xây dựng là một cô gái hoạt bát, yêu đời và có tình cảm sâu sắc với những người thân yêu trong gia đình. Ngọc Huyền mang đến sự trẻ trung, tươi mới và gần gũi cho vai diễn, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm với nhân vật của cô. Nói về vai diễn này, Ngọc Huyền chia sẻ: "Khi biết đây là phim chuyển thể, bản gốc lại rất thành công, tôi lo khán giả quá yêu nhân vật làm sao vượt qua cái bóng ấy. Câu nói của đạo diễn Vũ Trường Khoa vẫn tác động rất lớn đến tôi: Khi chọn Huyền vào vai An, Thái Vũ vào vai Việt hay Trần Nghĩa vào vai Nguyên, chú đã tin các cháu là những nhân vật đó rồi. Đừng bắt chước hay cố trở thành phiên bản khác, hãy cứ là chính mình. Đây là vai diễn tôi được thả lỏng, thoải mái và là chính mình nhất".