Nữ diễn viên City Hunter lộ bí mật kết hôn với doanh nhân từ... 4 năm trước mà không ai hay, hoá ra là bạn thân của Park Min Young

Chiều 29/1, tờ SPOTV News khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đưa tin nữ diễn viên Yang Jin Sung (City Hunter đóng với Lee Min Ho ) đã bí mật kết hôn và sinh con gái... từ 4 năm trước. Nguồn tin cho biết thêm, ông xã của bạn thân Park Min Young là 1 doanh nhân. Đáng chú ý, Yang Jin Sung hiện đã giải nghệ, theo chồng bỏ cuộc chơi sau hôn lễ kín tiếng. Và nàng cảnh vệ xinh đẹp của City Hunter cũng hoàn toàn mất hút khỏi mạng xã hội từ 3 năm trước.

1 người quen cũng lên tiếng xác nhận thông tin Yang Jin Sung đã bí mật làm đám cưới và rời khỏi Kbiz: “Tôi biết Yang Jin Sung đã kết hôn. Đúng là cô ấy không còn hoạt động trong làng giải trí nữa. Không nhiều người biết nữ diễn viên sống ra sao sau khi kết hôn”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, ngay chính người hâm mộ cũng tỏ ra hết sức ngỡ ngàng bởi mỹ nhân họ Yang chưa từng để lộ về chuyện hẹn hò cũng như thông tin đám cưới.

Yang Jin Sung tổ chức hôn lễ bí mật với doanh nhân hồi năm 2020. Sau đó không lâu, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng

Được biết, Yang Jin Sung sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc qua tác phẩm điện ảnh Wedding Dress khi vừa tròn 22 tuổi. Hồi năm 2011, nữ diễn viên được nhiều khán giả biết tới sau thành công của City Hunter - bộ phim từng gây bão châu Á với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Lee Min Ho và Park Min Young.

Sau đó 3 năm, cô được đôn lên hàng vai chính ở bộ phim truyền hình Bride Of The Century. Kể từ đó đến nay, người đẹp tiếp tục để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Chicago Typewriter, My Unfortunate Boyfriend... Ngoài ra, nữ diễn viên 8X cũng từng tới Trung Quốc đóng phim, nhận về không ít lời khen cho vai diễn ở bộ phim 28 Faces Of The Moon.

Yang Jin Sung có tình bạn đẹp với minh tinh Park Min Young

Mỹ nhân họ Yang đóng chính ở nhiều phim trong suốt sự nghiệp

Nguồn: Koreaboo