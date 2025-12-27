Nữ NSƯT cải lương vừa gây sốt trong phim kinh dị 'Nhà hai chủ' đời thực ở nhà 48m2, tôn trọng đời tư con cái

'Rợn tóc gáy' về nguồn gốc của bối cảnh chính trong phim 'Nhà hai chủ' GĐXH - Sau những bật mí thông qua các phân đoạn hậu trường và trailer chính thức, ê-kíp “Nhà hai chủ” khiến khán giả điện ảnh tò mò khi tiết lộ bối cảnh chính của phim được quay trên địa điểm bị nguyền rủa.

NSƯT Kim Phương: "Cát-sê "Nhà hai chủ" chỉ bằng 1/5 các phim khác"

Được biết, phim "Nhà hai chủ" có kinh phí thấp và là 2 đạo diễn mới của làng điện ảnh, vì sao NSƯT Kim Phương lại nhận lời tham gia?

- Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia một dự án như có đạo diễn đầu tay như "Nhà hai chủ". Tôi tham gia rất nhiều và tôi ủng hộ các bạn trẻ khởi nghiệp, kể cả phim ngắn nhỏ mà mời tôi vẫn tham gia.

NSƯT Kim Phương kể về việc không phải lần đầu chấp nhận cát-sê thấp để giúp đỡ các nhà sản xuất phim trẻ. Ảnh: Đỗ Quyên

Tôi nghĩ như thế này, nghề nào cũng vậy có lúc khởi đầu khó khăn, lo lắng và nhiều bỡ ngỡ, tôi cũng từng rơi vào cảnh đó. Có lúc tôi cảm giác hụt hẫng, buồn như vậy rồi. Chính vì vậy, tôi đã tham gia phim "Nhà hai chủ" như một cách giúp đỡ và ủng hộ họ. Tuy nhiên, tôi cũng có thỏa thuận với họ rằng mình sẽ có quyền góp ý chứ không phải họ bảo sao mình làm lại.

Như vậy thì NSƯT Kim Phương có tiếng nói với đoàn làm phim, vậy còn vấn đề cát-sê trong phim "Nhà hai chủ" thì sao?

- Tôi không ngại mình đóng bên này người ta trả ít hay trả nhiều, lý do tôi chủ động được điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến thái độ của nhà sản xuất và đặc biệt là vai diễn hợp thì tôi sẽ đồng ý với giá cát-sê đó. Với "Nhà hai chủ", tôi tham gia với tinh thần giúp đỡ ê-kíp và chỉ lấy cát-sê bằng 1/5 so với phim khác. Tôi không chi li vấn đề đó và mang một tấm lòng của người mẹ ủng hộ các con.

NSƯT Kim Phương từng thành công với "Lật mặt" của đạo diễn Lý Hải với doanh thu rực rỡ, bà có kỳ vọng vào "Nhà hai chủ"?

- Tôi hay bất cứ diễn viên nào cũng kỳ vọng vào một kết quả tốt. Theo tôi không nên so sánh giữa "Lật mặt" với "Nhà hai chủ" vì nhiều yếu tố. Ví dụ như Lý Hải đã có danh tiếng từ trước còn các bạn đạo diễn phim "Nhà hai chủ" là những đạo diễn phim điện ảnh đầu tay. Nếu so sánh và kỳ vọng vào kết quả giống nhau là khập khiễng.

Hình ảnh dì Bảy do NSƯT Kim Phương đóng trong "Nhà hai chủ". Ảnh: ĐLP cung cấp

Tuy nhiên, khi xem "Nhà hai chủ", khán giả sẽ thấy sự đầu tư công phu và tận tâm của ê-kíp. Họ sẽ có cái nhìn khác và sẽ bị cuốn bởi nội dung phim. Lúc đó lại có một kết quả bất ngờ thì sao? Tôi không kỳ vọng gì cao xa nhưng tôi mong rằng với những lao động của cả ê-kíp thì "Nhà hai chủ" sẽ được khán giả đón nhận nhiệt liệt và yêu thương phim.

NSƯT Kim Phương coi con dâu như con gái

Được biết, NSƯT Kim Phương và con trai Tống Hạo Nhiên cùng nghề, vậy hai mẹ con có thường xuyên trao đổi công việc?

- Tôi tôn trọng quyết định của con, hai mẹ con như người bạn. Cả hai ít can thiệp vào công việc của nhau nhưng thường theo dõi nhau. Với tôi, không la con, không tham gia đời tư của con. Thằng út theo nghề hoàn toàn không biết, chỉ biết con ngồi phòng thu viết bài được tiền mua quà cho mẹ, vậy là vui rồi. Con đam mê nghề gì cũng làm được. Chỉ có điều khi chọn con va vấp, tôi sẽ luôn đứng sau lưng nó để hỗ trợ, an ủi. Trong cuộc đời làm nghề phải va vấp, mỗi lần như thế lớn lên được chút, rút kinh nghiệm. Tôi góp ý nhưng để con độc lập, định hướng tụi nhỏ khác với mình.

NSƯT Kim Phương và con trai trong một chương trình truyền hình. Nguồn ảnh: Internet

Trong một chương trình truyền hình con dâu Trà Ngọc của NSƯT Kim Phương có kể lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng đã bật khóc, vậy quan hệ mẹ chồng nàng dâu ở gia đình bà thế nào?

- Ngày đầu út (Tống Hạo Nhiên) dẫn bạn gái về, tôi cũng không biết con quen với ai. Tôi nói các con quen cứ tìm hiểu. Trong mắt tôi bé Ngọc như đứa con gái nhõng nhẽo, con nít. Hiện tại đã chững chạc hơn chút, thương chồng thương con. Lúc mới đầu thì giận dỗi suốt, giờ đỡ hơn rồi. Các con mà, mỗi đứa một tính cách, có những lúc chiều con, có những lúc rầy la. Dù như vậy, tôi cũng chưa bao giờ "đao to búa lớn" với con dâu.

Hơn 50 năm làm nghề, Kim Phương đóng hàng trăm vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh. Bà đóng đinh với các dạng vai tính cách, hung dữ và có phần gai góc. Hình tượng vai diễn này khiến khán giả ấn tượng với bà, thậm chí "ghét lây" ngoài đời. Đóng nhiều vai ác, mọi người nghĩ cô khó tính, có ảnh hưởng gì?

- Gia đình, bạn bè đều hiểu tôi. Cái dễ của tôi là khó. Cặp mắt của tôi với con gái cực khó. Trong nhà tôi thiếu bóng dáng con gái, bạn bè toàn con trai bởi tính tôi tính con trai. Tôi chỉ cần biết nghề, không thích ngồi lê săm soi. Trong mắt tôi, người phụ nữ là người phụ nữ, đừng giống tính tôi. Tới lúc tôi ăn to nói lớn, sai một tí người ta có thể bỏ qua, cư xử hơi lố một tí người ta bỏ qua. Với tôi, con gái nết na, chân thật, cá tính nhưng phải thật. Trời sinh mỗi người mỗi tính, con gái phải đàng hoàng lễ phép, ngang tàng phải lễ phép, sống giả không chịu.

NSƯT Kim Phương giữ năng lượng tích cực ở tuổi xế chiều. Ảnh: FBNV

Vậy còn kinh tế thì sao, nghe nói bà đã mua nhà ở Sài Gòn?

- Tôi có nhà 48 m2 và đang ở cùng vợ chồng em trai. Tôi nuôi em từ lúc ba mẹ ly hôn khi tôi 6 tuổi. Ở dưới ngoại đi học, 4 chị em tôi là gái lớn nhất đi theo mẹ. Sau này về ổn định học hành. Khi đi hát tôi phụ mẹ nuôi em. Các em có điều kiện mua nhà nhưng không chịu mua mà nhất quyết theo ở với tôi.

Vậy việc đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ và bản thân mình, bà chia sẻ các con như nào?

- Tôi và mẹ giống nhau đổ vỡ gia đình từ sớm. Tôi nói với các con, đó cái gương của cha mẹ. Đổ vỡ không ai muốn, đổ vỡ rồi vẫn là con người, làm bạn bởi sợi dây vô hình là các con. Các con đều thân thiết với mẹ mới là điều quan trọng. Nếu con buồn, tôi hỏi ngắn gọn, mẹ con hiểu nhau. Chỉ cần thấy nét mặt mẹ là các con tự hiểu, không cần nói nhiều. Tôi nói tụi con sống với nhau 1 câu hỏi động viên, mặc dù là xã giao cũng được nó là an ủi.

Không buồn vì bị nhận nhầm là NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân

Đóng rất nhiều phim như vậy nhưng nhiều khán giả vẫn nhầm lẫn vì giống với NSND Hồng Vân và NSND Kim Xuân, cô nghĩ gì về điều này?

- Ban đầu cũng thấy chạnh lòng, ngại vì ngần ấy năm diễn xuất vẫn không được nhớ đến. Tuy nhiên lâu dần, tôi tự an ủi, xem đây là một sự ghi nhận năng lực của khán giả.

NSƯT Kim Phương không còn chạnh lòng khi bị nhận nhầm. Ảnh: FBNV

Nhắc đến các nghệ sĩ gạo cội, có nhiều người hiện tại ở tuổi xế chiều sống rất vất vả với các vấn đề về bệnh tật lẫn sức khỏe, cô có những chuẩn bị gì cho mình?

- Tôi đã nhìn thấy các tiền bối của mình và tôi cũng nhìn thấy cả mẹ mình (nghệ sĩ cải lương Kim Phụng) nên tôi đã chuẩn bị tất cả. Tôi rút kinh nghiệm từ họ và cũng đã có sự chuẩn bị về kinh tế để mai sau không trở thành gánh nặng cho ai.

NSƯT Kim Phương kể về việc đi đóng phim của mình. Clip: Đỗ Quyên

Ở tuổi 72 nhưng vẫn miệt mài chạy phim từ truyền hình lẫn sân khấu, NSƯT Kim Phương đã giữ gìn sức khỏe như thế nào?

- Tôi may mắn có được sức khỏe để đi làm nhưng phải nói thật nhờ đi làm tôi mới có tinh thần vui vẻ năng động. Chính nguồn năng lượng từ các bạn trẻ trong các đoàn phim đã giúp tôi minh mẫn, nhiều sức khỏe như thế này. Tuổi này các con cũng mua thuốc bổ cho tôi uống như tôi không có dùng mấy. Uống 1-2 lần tôi lại bỏ, tôi chỉ biết cảm ơn cuộc đời cho tôi được sức khỏe như hiện tại.

Cảm ơn NSƯT Kim Phương về cuộc trò chuyện này!

NSƯT Kim Phương sinh năm 1953 ở An Giang, có mẹ là nghệ sĩ Kim Phụng. Từ năm 17 tuổi, bà trở thành đào chính, để lại dấu ấn đẹp qua loạt vai Doanh Doanh (vở Chín đường tuyệt kiếm), Trưng Nhị (vở Tiếng trống Mê Linh), Dương Vân Nga (vở Thái hậu Dương Vân Nga), cô Lựu (vở Đời cô Lựu), Thị Hến (vở Ngao Sò Ốc Hến), vợ Nguyễn Hữu Tiến (vở Bóng ai trên sông lạnh). Sau này, bà dấn thân trong các vai diễn "phản diện" và luôn được khán giả đón nhận.